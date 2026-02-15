Milán: arte en alta costura

Hay ciudades que simplemente se visitan. Pero hay otras que exigen ser descifradas, descubiertas, caminadas a profundidad. Milán pertenece a la segunda categoría. A primera vista puede parecer contenida, sobria, incluso severa si se la compara con la teatralidad de Roma o los canales románticos de Venecia. Sin embargo, basta recorrerla con atención para comprender que su energía no es escenográfica, sino parte de su estructura: de sí misma. En un construir diario que inició desde hace siglos.

Capital económica de Italia y uno de los motores financieros de Europa, Milán es también una capital simbólica. Desde aquí se marcan tendencias que influyen en la moda global, se definen rutas del diseño contemporáneo y se articulan diálogos entre arte clásico y creación actual. Pero su presente no puede entenderse sin su pasado complejo: romano, medieval, renacentista, industrial. En cada etapa, la ciudad ha sabido transformar la crisis en impulso y el poder político en capital cultural.

Fundada por los celtas en el siglo IV a.C. y convertida en Mediolanum bajo dominio romano, Milán alcanzó una relevancia temprana cuando fue designada capital del Imperio Romano de Occidente en el año 286. Desde entonces, su ubicación estratégica en el norte de la península italiana la consolidó como enclave militar, comercial y administrativo. Durante la Edad Media, bajo el dominio de los Visconti y posteriormente de los Sforza, la ciudad vivió un florecimiento artístico decisivo. El mecenazgo de estas familias permitió la llegada de figuras como Leonardo da Vinci, cuya presencia marcaría para siempre la identidad cultural milanesa.

A diferencia de otras ciudades italianas que parecen detenidas en una postal histórica, Milán abrazó con determinación la modernidad. La Revolución Industrial la convirtió en epicentro manufacturero y financiero. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue laboratorio de reconstrucción arquitectónica y, en el siglo XX, se transformó en el corazón de la industria de la moda y el diseño. Esa capacidad de reinventarse sin perder coherencia es una de sus señas de identidad.

El Duomo: la catedral como manifiesto urbano

En el centro geográfico y emocional de la ciudad se impone el Duomo, la Catedral de Milán. Su construcción comenzó en 1386 por iniciativa del duque Gian Galeazzo Visconti y se prolongó durante casi cinco siglos. Este largo proceso explica la complejidad y riqueza de su estilo gótico, que integra influencias francesas, germánicas y lombardas.

El mármol blanco rosado de Candoglia, transportado por canales especialmente habilitados para la obra, dio forma a una fachada que parece tallada en encaje. Más de tres mil estatuas, 135 agujas y una estructura monumental convierten al Duomo en una de las catedrales más grandes del mundo. La Madonnina dorada, situada en lo más alto, es mucho más que un símbolo religioso: es un referente afectivo para los milaneses.

Subir a las terrazas del Duomo transforma la experiencia urbana. El visitante camina entre pináculos y esculturas, observa la trama geométrica de la ciudad y entiende cómo la arquitectura ha definido su carácter. En el interior, las columnas monumentales y la luz filtrada por vitrales crean un espacio que impone silencio y reflexión.

El Duomo. La Catedral de Milán (derecha) se caracteriza por su arquitectura gótica con influencias francesas, germánicas y lombardas. ESPECIAL

PARA SABER

Gastronomía y vida cotidiana

La cocina milanesa refleja su carácter: sofisticada, precisa, sin excesos. El risotto alla milanese con azafrán, la cotoletta, el ossobuco y el panettone forman parte de su tradición culinaria. El ritual del aperitivo, especialmente en los canales de Navigli, resume el espíritu contemporáneo de la ciudad: encuentro, conversación y diseño incluso en los detalles.

Milán no vive anclada en la tradición. Como capital financiera y polo internacional, ha desarrollado una escena culinaria sofisticada y diversa. Restaurantes con estrellas Michelin reinterpretan la cocina lombarda desde la contemporaneidad, mientras chefs jóvenes exploran fusiones entre tradición italiana y técnicas globales. La ciudad ha sabido integrar influencias asiáticas, latinoamericanas y del Medio Oriente sin perder su identidad.

Galleria Vittorio Emanuele II: el lujo como arquitectura

Galleria Vittorio Emanuele II. Espacio comercial donde convergen la historia y el consumo contemporáneo. ESPECIAL

A unos pasos del Duomo se abre la Galleria Vittorio Emanuele II, inaugurada en 1877. Esta galería comercial, considerada una de las más antiguas del mundo, fue concebida como símbolo de la nueva Italia unificada. Su estructura de hierro y vidrio, con una cúpula central que ilumina el espacio, representó en su momento un alarde de ingeniería moderna.

Hoy, la Galleria es un espacio donde convergen la historia y el consumo contemporáneo. Boutiques de alta costura, librerías, cafés históricos y restaurantes conviven bajo la bóveda acristalada. El suelo de mosaico, donde el toro símbolo de Turín invita a girar sobre el talón para atraer fortuna, recuerda que el lujo milanés no está reñido con la tradición popular.

Más que un centro comercial, la Galleria funciona como pasarela social. Aquí se observa el pulso de la ciudad: ejecutivos, diseñadores, turistas y estudiantes comparten un mismo espacio donde la elegancia es parte del paisaje cotidiano.

Teatro alla Scala: la ópera como identidad

Teatro alla Scala. Es uno de los recintos de ópera más prestigiosos del mundo. ESPECIAL

Si el Duomo representa la espiritualidad y la Galleria el comercio refinado, el Teatro alla Scala encarna la dimensión artística de Milán. Inaugurado en 1778, La Scala es uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo. En su escenario se han estrenado obras de Verdi, Puccini y Rossini; han cantado las voces más influyentes del repertorio lírico.

Su sala en forma de herradura, revestida de terciopelo rojo y oro, mantiene la solemnidad del siglo XVIII. Asistir a una función en La Scala es participar en una tradición viva. El público milanés es exigente y conocedor, y la experiencia va más allá del espectáculo: es un ritual cultural.

El museo del teatro, abierto al público, permite recorrer esa memoria musical que ha definido el gusto europeo durante más de dos siglos. La ópera en Milán no es entretenimiento ocasional: es parte de su lógica, de su vida, de su historia, de su manera de entender el mundo.

La moda como cultura

Los gemelos canadienses y diseñadores de moda Dean Caten y Dan Caten junto a la modelo Esther Cañadas, en la Semana de la Moda de Milán de 2023. AFP

Milán consolidó su liderazgo en moda durante el siglo XX. Casas como Armani, Prada, Versace y Dolce & Gabbana establecieron aquí sus sedes, convirtiendo a la ciudad en referente internacional. La Semana de la Moda atrae cada año a diseñadores, periodistas y compradores de todo el mundo. El diseño industrial y arquitectónico encuentra en Milán un laboratorio permanente. El Salone del Mobile es el evento más importante del sector a nivel global. Distritos como Brera y Porta Nuova muestran esa convivencia entre galerías contemporáneas y rascacielos de vidrio que redefinen el horizonte urbano. En Milán, la estética no es un accesorio: es una forma de pensar el mundo.

Castillo Sforzesco

Castillo Sforzesco. Un espacio que va del poder a la cultura. ESPECIAL

El Castillo Sforzesco, construido en el siglo XV sobre una fortaleza anterior, fue residencia ducal y símbolo del poder político de la ciudad. Hoy alberga varios museos que incluyen colecciones de arte antiguo, instrumentos musicales, mobiliario histórico y esculturas.

Entre sus tesoros destaca la última escultura inacabada de Miguel Ángel, la Pietà Rondanini, que aporta una dimensión adicional a la relevancia cultural del recinto. El castillo, rodeado por el Parco Sempione, ofrece un espacio donde la historia militar se transforma en experiencia museística.

Santa Maria delle Grazie

“La última cena” de Leonardo da Vinci, pintada entre 1495 y 1498. ESPECIAL

En el convento dominico de Santa Maria delle Grazie se conserva una de las obras más estudiadas del arte occidental: “La última cena” de Leonardo da Vinci. Pintada entre 1495 y 1498, esta representación del momento en que Cristo anuncia la traición de Judas revolucionó la narrativa pictórica.

Leonardo experimentó con técnicas innovadoras que, si bien comprometieron la conservación inicial de la obra, permitieron una expresividad sin precedentes. Las reacciones psicológicas de los apóstoles, la perspectiva central y la composición dramática influyeron decisivamente en generaciones posteriores.

El acceso al mural está estrictamente controlado para garantizar su preservación. La experiencia es breve, pero intensa. Frente a la pintura, el visitante comprende la magnitud del legado renacentista de Milán y su papel en la historia universal del arte.

