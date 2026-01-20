Los Patriots de Nueva Inglaterra y los Broncos de Denver disputarán la final de la Conferencia Americana una década después de su último enfrentamiento en postemporada.

El duelo del próximo domingo es una reedición de la batalla que protagonizaron en la misma instancia hace 10 años, con la que se marcó el final de la rivalidad entre Tom Brady y Peyton Manning.

Ahora parece que ambos equipos han solucionado sus problemas en la posición de mariscal de campo, con los que apuntan a ser sus nuevos jugadores franquicia en Drake Maye y Bo Nix, a pesar de que no se tendrá el primer choque de postemporada entre ambos, debido a la fractura de tobillo del jugador de Denver.

En aquel entonces, los Patriots llegaban a esa final de la AFC como los monarcas de la NFL tras vencer a los Seahawks en el Super Bowl XLIX. El equipo estaba encaminado a lograr su quinto título, pero antes debía hacer escala en Denver para enfrentar a los primeros sembrados, misma historia en esta ocasión.

En ese partido los Broncos tuvieron la ventaja en el marcador de principio a fin en un apretado encuentro que terminó 20-18, con Tom Brady conectando con Rob Gronkowski para un touchdown muy tarde en el último cuarto, pero fallaron la conversión de dos puntos, sellando el triunfo de los de Colorado.

Manning con 176 yardas y un touchdown tuvo la última palabra en la rivalidad ante Brady, que aunque terminó con un claro 11-6 en enfrentamientos directos a favor del seis veces campeón, el mayor de los Manning tuvo más triunfos en playoffs (tres contra dos), incluidos dos campeonatos de Conferencia.

Tras ese triunfo, Denver ganaría su tercer trofeo Vince Lombardi al imponerse en el Super Bowl 50 a los Panthers de Carolina, limpiando la imagen que había dejado dos años antes en la dolorosa derrota por 43-8 contra Seattle. Un mes después, Manning anunciaría su retiro.

Brady alcanzaría tres Super Bowls más con los Pats, ganando dos ellos, incluido el último que jugó la franquicia hace siete años. Todavía se dio el lujo de jugar para otra organización, con la que llegó a ganar otro Super Bowl para llegar a siete títulos en su carrera.

Nueva Inglaterra ganó dos Super Bowls en los últimos 10 años. AFP/M. Ehrmann

Trayectorias distintas

El Campeonato de la Conferencia Americana de hace 10 años, si bien fue ganado por los Broncos, dejó destinos opuestos para ambas franquicias.

Nueva Inglaterra tuvo un corto periodo de éxitos después de caer hace 10 años, con la mancuerna Tom Brady-Bill Belichick al frente, al lograr cuatro apariciones más en la final de Conferencia y tres arribos al Super Bowl, ganando las ediciones LI ante Atlanta y LIII frente a los Rams de Los Ángeles.

A partir de 2020, cuando Brady dejó al equipo para irse a Tampa Bay, y hasta antes de esta campaña, los Patriots aparecieron en playoffs en una sola ocasión y no logró el título divisional en cinco temporadas en fila, hasta que se rompió la mala racha esta temporada.

El ciclo de Belichick terminó en 2023. En 2024 la organización experimentó con Jerod Mayo como entrenador en jefe, perdiendo 13 encuentros y siendo despedido de inmediato. Para esta campaña llegó Mike Vrabel, quien transformó al equipo por completo en el segundo año de Drake Maye, quien parece ser la solución en la posición más importante en el futuro a largo plazo.

Esta década fue más complicada para los Broncos. Entre Manning y Bo Nix, 13 mariscales de campo desfilaron como titulares por Denver y solo dos de ellos (Trevor Siemian en 2016 y 2017; y Russell Wilson en 2022 y 2023) iniciaron 10 o más juegos en temporadas consecutivas.

También hubo un abanico de entrenadores en jefe desde Gary Kubiak, quien ganó el título en su primer año y salió de la franquicia la temporada siguiente. En 2017 y 2018 dirigió Vance Joseph, Vic Fangio le siguió por otros tres, en 2022 Nathaniel Hackett solo duró 15 juegos antes de ser relevado por Jerry Rosburg por los dos partidos restantes. Luego entró Sean Payton y la mancuerna con Wilson no tuvo éxito. Nix llegó a la NFL en 2024 y por fin Denver volvió a ver a su equipo en postemporada tras nueve campañas de sequía, aunque en aquella ocasión quedó fuera en la ronda de Comodines.

Desde su aparición como titular en 2018, Patrick Mahomes dominó la AFC por más de un lustro. AFP/J. Squire

La nueva era de la Liga

Con el fin de una de las rivalidades legendarias de la NFL, jugadores como Patrick Mahomes, T.J. Watt, Myles Garrett o Christian McCaffrey entraron a la liga un año después del partido entre Pats y Broncos, y junto a ellos, otros han marcado una nueva era.

Mahomes ha alcanzado cinco Super Bowls y ganado tres, sumado a dos premios de Jugador Más Valioso y los Chiefs de Andy Reid habían ganado el Oeste de la Americana desde 2016 hasta 2024.

Garrett y Watt han sido los mejores defensivos de los últimos años y McCaffrey un pilar de Carolina en su momento y ahora en San Francisco. Otros jugadores destacados que han entrado a escena desde entonces son Dak Prescott y Jared Goff en el mismo 2016; Josh Allen, Lamar Jackson, Sam Darnold y Baker Mayfield en 2018; Joe Burrow, Saquon Barkley, CeeDee Lamb (2020) y Micah Parsons (2021), entre otros.

También hemos sido testigos del retiro de otros como Eli Manning (2020), Ben Roethlisberger (2022), Drew Brees (2021), Marshawn Lynch (2020), Phillip Rivers (2021, aunque volvió al emparrillado un breve periodo esta campaña) y Aaron Donald (2024).

Además, se han dado las mudanzas de tres franquicias: los Rams anunciaron su llegada a Los Ángeles en aquel año, los Chargers salieron de San Diego en 2017 y los Raiders llegaron a Las Vegas en 2020, mismo año en el que los Redskins dejaron ese nombre para ser el Washington Football Team hasta 2022, cuando se convirtieron en los Commanders.

Las cifras

2 apariciones en playoffs han tenido los Broncos desde 2016.

76 victorias ha tenido Denver desde 2016.

89 derrotas suma Denver desde 2016.

6 apariciones en playoffs han tenido los Patriots desde 2016.

97 victorias de Nueva Inglaterra desde 2016.

68 derrotas de Nueva Inglaterra desde 2016.

VIAJE EN EL TIEMPO

Así era el mundo en 2016