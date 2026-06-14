Colima, un destino con encanto mundialista

Destino de mar y montaña, de antojitos irresistibles y café de aroma eterno. Donde Pedro Páramo se volvió inmortal y las olas rompen los silencios. Así es Colima, un destino cercano a Jalisco que renueva su oferta turística en el marco de la Copa del Mundo.

“Sabemos lo que significa un Mundial y nos hemos preparado para atraer a los turistas que vengan a México, y en especial a Jalisco”, explica Jorge Padilla Castillo, subsecretario de Turismo del Estado de Colima, en entrevista con EL INFORMADOR. “Somos un polo atractivo para el viajero tapatío y creo que lograremos serlo también para quienes vienen a la justa deportiva”.

Para el viajero que busque mar, Manzanillo será una opción perfecta. Si lo que desea es una ciudad con alma hogareña, pero con todos los servicios, la capital levanta la mano. Y para los pamboleros que necesiten un respiro entre la naturaleza, el Pueblo Mágico de Comala es la elección ideal. “Tenemos una oferta amplia”, apunta el funcionario.

“Tenemos opciones para los turistas que visiten Jalisco durante el Mundial. ¿Por qué? Porque los juegos están espaciados; hay seis o siete días entre cada uno, y eso permite que el turista que vaya a seguir a su selección pueda realizar otras actividades”.

Con una conexión privilegiada con Jalisco, Colima ya era, antes de la justa deportiva, una opción ideal para una escapada de fin de semana; y ahora el Mundial aumenta el imán turístico de la Entidad.

“Sin duda nos hemos preparado, tenemos una campaña digital en marcha y anuncios espectaculares donde presumimos nuestros principales encantos: Manzanillo, Colima capital y Comala, por mencionar algunos. La experiencia del mar a la montaña la encontrarán con nosotros”, anota.

Viajeros y jaliscienses en general notarán esa presencia mediante “espacios para la promoción turística que montamos en la Zona Metropolitana de Guadalajara -explica Padilla Castillo-, con pantallas, acompañamiento de diferentes empresas de Colima que ofrecen tours, estancias hoteleras y dinámicas para las personas que buscan actividades. Uno de estos puntos lo encontrarán en Plaza Galerías y el otro en la Central de Autobuses de Guadalajara”.

El subsecretario de Turismo señala que Colima tiene claro que el viajero que llegará a su tierra por razones mundialistas será diferente al que usualmente los visita.

“Nuestro turista principal es el mexicano. Después vienen quienes llegan de Estados Unidos y Canadá. Ahora, con la Copa, sabemos que vendrán muchos colombianos, un perfil no tan habitual, pero que nos dará mucha alegría recibir”.

Vista panorámica de la Playa Las Hadas en Manzanillo, Colima. CORTESÍA

Arma el viaje

Descubre la nueva oferta turística de Colima en https://visitacolima.mx/. En la página encontrarás rutas turísticas, agencias de viajes y una guía de hoteles para completar tu viaje. Recuerda planear con tiempo y verificar las condiciones climáticas para disfrutar al máximo de tu aventura.

Alma pambolera

La baraja turística de Colima es amplia en opciones, pero el Mundial abre nuevos caminos para el entretenimiento del viajero.

Una actividad especial será el Colima Fut Fest 2026, que ya inició y concluirá el 19 de julio. Tendrá como sedes el Jardín Principal de Comala y la Casa de la Cultura de Ixtlahuacán. En ambos espacios hay pantallas gigantes para disfrutar los partidos de la justa deportiva, además de ofrecer actividades culturales, recreativas y la amplia oferta gastronómica de la entidad.

“Creo que disfrutar de un partido del Mundial en el entorno del Pueblo Mágico de Comala o de Ixtlahuacán es una excelente opción para enriquecer el viaje”, agrega Padilla Castillo.

Ex Hacienda de Nogueras en Comala, Colima; destaca su iglesia de estilo colonial. CORTESÍA

Comala: el rincón donde Rulfo dejó su alma

A unos 25 minutos de la capital del Estado, Comala es conocido como el “Pueblo Blanco de América”. Presume con justa razón su apodo gracias a las fachadas blancas que pueblan su Centro Histórico. Esta uniformidad arquitectónica va acompañada de techos de teja roja y calles empedradas.

Una fuerza casi mágica hace que todo viajero que visita Comala termine explorando su jardín principal y la Parroquia de San Miguel Arcángel. Su kiosco, forjado en Alemania, completa una postal que se anida en la memoria del visitante y que, para las generaciones de las redes sociales, ya es un infaltable entre los mejores escenarios para Instagram.

El Pueblo Mágico también es un imán para los amantes de la geografía y los paisajes monumentales, pues ofrece, en los días despejados, una vista espectacular del Volcán de Fuego. Uno de los mejores momentos para capturar su belleza es al atardecer.

Sin duda, Comala y Juan Rulfo forman uno de los universos más fascinantes de la literatura universal; de hecho, este pueblo es el escenario principal de la novela “Pedro Páramo”.

Cabe señalar que los días de primavera y verano en Comala son calurosos. Y dado que está rodeado por la frondosa vegetación de la región, el calor suele sentirse húmedo, por lo que la recomendación es vestir ropa ligera. En temporada de lluvias es común que amanezca cubierto por una espesa neblina y que las noches sean mucho más frescas. Toma en cuenta que las precipitaciones pueden ser intensas en la zona, por lo que se recomienda conducir con la máxima precaución.

Las fiestas de San Miguel Arcángel se celebran el 29 de septiembre en la comunidad de El Trapiche. CORTESÍA

Más allá de la Copa

Si bien Colima sabe que el Mundial ofrecerá una gran oportunidad de proyección global, también es cierto que su agenda se extenderá durante el resto del año.

Competencias deportivas, turismo de cruceros, encuentros culinarios y celebraciones culturales pueblan la agenda para el visitante.

“Tenemos una agenda de actividades muy rica que se ajusta a los intereses de nuestros visitantes. Y, como siempre, esperamos que sean los jaliscienses quienes nos elijan como su destino”.

