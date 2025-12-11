Metro CDMX y Metrobús: estas son las estaciones cerradas el 11 y 12 de diciembre

Debido a la peregrinación que se llevará a cabo con motivo de la celebración a la Virgen de Guadalupe, el día de hoy comenzarán algunas modificaciones en la vialidad de la Ciudad de México. A continuación, te informaremos todo lo que tienes que saber al respecto.

Cada año se celebra a nivel nacional la aparición de la popularmente conocida como “Virgen Morena”, entre los festejos llevados a cabo para expresar devoción y gratitud, se realiza una peregrinación masiva que tiene como destino final o punto de encuentro la Basílica Santa María de Guadalupe, la cual esta ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Una vez que los lugareños e incluso algunos visitantes externos llegan a este destino, se realiza una interpretación de “Las Mañanitas” dedicadas a la Virgen de Guadalupe.

Con motivo de la gran afluencia de gente que se ha registrado este año, diversas rutas de transporte público que transitan por la zona se han visto afectadas. Por lo que te recomendamos evitar transitar por la zona y sus inmediaciones o en su defecto, tomar rutas alternas si en tu ruta diaria es necesario que cruces por dicha área.

¿Qué afectaciones presentará el Metrobús?

Debido a las concentraciones religiosas, se ha dado a conocer que el día de hoy la Línea 6 no contará con servicio de la Villa a Gustavo a Madero. Además, la Línea 7 tampoco tendrá servicio de Indios Verdes a Garrido.

Por otro lado, el día de mañana, 12 de diciembre, la Línea 6 no contará con servicio de la Villa a Gustavo A. Madero, al comenzar el día, sin embargo, el servicio quedará restablecido a las 18:00 horas. La Línea 7 también restablecerá su servicio de Indios Verdes a Garrido a las 18:00 horas.

¿Qué afectaciones presentará el Metro de la CDMX?

Todo lo contrario sucederá con este servicio de transporte colectivo, debido a que el Metro funcionará con normalidad este 11 y 12 de diciembre, no contará con ninguna modificación en su horario habitual.

CT