Violencia y nulo crecimiento opacan el primer año de la 4T

Hechos de inseguridad que recibieron atención internacional y un nulo crecimiento económico han marcado el primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El operativo fallido en Culiacán, donde se detuvo y liberó a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, y la matanza de nueve miembros de la familia LeBarón a manos del crimen organizado, han expuesto la ineficiencia del Gobierno en materia de seguridad, coincidieron expertos y representantes de cúpulas empresariales.

“Enfrentamos el año más violento en la historia moderna. Además, ha crecido el robo a negocios y transporte”, dijo Mauro Garza, presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

De enero a octubre suman 29 mil 574 homicidios, cuando en todo 2018 se contabilizaron 28 mil 868, de acuerdo con cifras oficiales.

“Persiste el tema de fosas clandestinas y personas desaparecidas. Son graves violaciones a los derechos humanos y a la fecha no hay políticas públicas para frenar esta grave crisis”, refirió César Pérez Verónica, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

En muertes violentas de mujeres por razones de género, la cifra subió 15% en ese mismo periodo, al pasar de 706 a 809. Además, 370 policías han sido asesinados en 2019, según la organización civil Causa en Común.

Por otra parte, en materia de economía los expertos señalaron que es un tema “preocupante” que debe resolverse urgentemente. Por primera vez desde 2009, la economía del país cayó en recesión técnica luego de tres trimestres de retrocesos.

“Urge una política de promoción al desarrollo económico, que, parece, no le interesa (a AMLO)”, recalcó Nora Ampudia Márquez, doctora en Ciencias Económicas e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Reprochan la cancelación del NAIM y menor promoción económica

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, provocó una caída en la inversión y la confianza del sector empresarial, afirmó Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex Jalisco.

“Creo que ha sido un capricho que nos está costando mucho a todos los mexicanos, además de lo que representó perder una oportunidad histórica de tener un aeropuerto de primer mundo y un flujo de 200 mil pasajeros díarios adicionales”, comentó.

El dirigente empresarial también cuestionó el hecho de apostar a proyectos que no tienen viabilidad económica como la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.

Para Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), sede Occidente, el primer año del Presidente estuvo marcado por el recorte al presupuesto de dependencias y la desaparición de organismos que eran clave para la promoción de México en el extranjero.

Criticó el recorte al presupuesto a programas de inversión de la Secretaría de Economía y la desaparición de organismos como ProMéxico, mediante el cual se fomentaba el intercambio comercial de empresas en el extranjero; el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y el Consejo Mexicano de Promoción Turística.

“El manejo financiero macro ha sido uno de sus aciertos, sin embargo en esa área también hay claroscuros, por ejemplo, la restricción del gasto público”, punualizó Landeros.

Para la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Sofía Pérez Gasque, los apoyos a mujeres emprendedoras y empresarias han desaparecido.

“Creemos que se está empujando más el incentivo social que el incentivo al emprendimiento, por eso no hay una manera que nosotros como empresarias tengamos comunicación con el Gobierno. No estamos viendo apertura a temas empresariales sino solamente a temas sociales”, aseguró la dirigente, quien lamentó que no haya mas dinero para programas de empoderamiento de las mujeres.

Estancamiento económico

EL INFORMADOR / F. Atilano

Pese a que López Obrador sostuvo, a lo largo del año, que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecería 2% en 2019, los resultados económicos son diferentes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la economía mexicana estuvo en recesión técnica entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019. El PIB se contrajo 0.1% tanto en el segundo como en el primer trimestre de 2019, al igual que en el cuarto período de 2018, acumulando tres trimestres consecutivos de retrocesos.

Respecto al empleo, la población desocupada en México sumó 2.1 millones de personas durante el tercer trimestre de 2019, cifra que representa 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA), la mayor tasa desde el cuarto trimestre de 2016.

Sin embargo, otros indicadores económicos están estables, como la inflación (3.02% a octubre de 2019), y la Inversión Extranjera Directa (IED), que aumentó 7.8% de enero a septiembre.

Refuerzo de la frontera Sur contra Aranceles

AFP

En junio de este año, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que se enviaron seis mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera Sur con Guatemala para contener el flujo de migrantes que entran a México desde naciones centroamericanas.

El acuerdo lo anunció el canciller como parte de las negociaciones que realizó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste amenazara con imponer aranceles de 5% a todas las importaciones de México y dijo que aumentaría “gradualmente hasta que se remedie el problema de la inmigración”.

Ese mismo mes se dio a conocer que el Gobierno de Andrés Manuel desplegó también a casi 15 mil elementos militares y policías a la frontera Norte, en apoyo al Instituto Nacional de Migración para frenar a inmigrantes que van hacia Estados Unidos.

El “Culiacanazo”

AFP

Confirmado por el propio López Obrador como uno de sus momentos más difíciles, el fallido operativo del 17 de octubre de este año en Culiacán, cuando se detuvo y posteriormenete se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán”, derivó en balaceras, bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de la capital sinaloense.

“Creo que fue la guerra más breve de la historia, una guerra de cuatro horas. Fue también complicado porque tomamos decisiones en circunstancias difíciles, pero consideramos que fue lo adecuado, que se actuó bien”, expuso López Obrador.

El Presidente y su Gabinete de Seguridad del Gobierno defendieron en días posteriores la decisión de dejar libre a Ovidio Guzmán, argumentando que se hizo para salvar vidas de la población civil.

Masacre de la familia LeBarón

AFP

Miembros de la delincuencia organizada (se vincula al grupo criminal “La Línea”) asesinaron a nueve integrantes de la Familia LeBarón (seis niños y tres mujeres), en los límites de Sonora y Chihuahua, el pasado 4 de noviembre.

La masacre ocasionó la protesta de Julián LeBarón, activista y familiar de las personas asesinadas, quien pidió ayuda a los Estados Unidos y convocó a una manifestación masiva para mostrar solidaridad con las víctimas de la delincuencia organizada en México el próximo 1 de diciembre.

Oferta de asilo político a Evo Morales

AP

Tras renunciar a la Presidencia de Bolivia, el 10 de noviembre, luego de 14 años en el poder, Evo Morales recibió asilo político en México dos días después, a instancias de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo al canciller Marcelo Ebrard, la razón del asilo se debió a “razones humanitarias”, pero provocó divergencias en un sector de la población mexicana.

“México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países por persecución política y otras causas”, dijo Ebrard.

El propio AMLO acusó de “mezquinos” a quienes cuestionaron sobre los costos del asilo político a Evo Morales.

La Guardia Nacional

EL INFORMADOR / F. Atilano

Con 463 votos a favor y uno en contra, el 28 de febrero la Cámara de Diputados avaló la creación de la Guardia Nacional, una institución del Estado que pretende mejorar la seguridad del país, bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El nuevo organismo es de naturaleza híbrida, ya que combina a integrantes de la Policía Federal y militares, y cuenta con 60 mil elementos en todo el país. Pese a acordarse un mando civil para la Guardia Nacional, el Presidente nombró a Luis Rodríguez Bucio, general de brigada en retiro, y un Estado Mayor conformado por integrantes de la Policía Federal, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aunque su conformación pretende reducir la violencia, el aumento de la misma llevó a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, a señalar que la Guardia Nacional dará resultados “muy pronto”. La nueva corporación de seguridad también ha provocado el rechazo de integrantes de la Policía Federal, quienes se opusieron a su traspaso a la Guardia.

Contra el huachicol

EL UNIVERSAL

A principios de este año el desabasto de gasolina afectó a varios estados del país, principalmente Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Durango, debido a que el Gobierno federal cerró el ducto Salamanca-Guadalajara, al argumentar que estaba dañado debido a ladrones de combustible, también conocidos como “huachicoleros”.

A partir de ese momento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó una lucha contra el robo de combustible, mientras los problemas de abastecimiento continuaban debido a que se cambió el método de la distribución de la gasolina, optando por el uso de pipas en lugar del ducto.

Sin embargo, empresarios y mandatarios estatales se inconformaron al señalar que fue una estrategia mal planeada porque ocasionó incluso pérdidas económicas en las entidades.

Se informó que en los primeros nueve meses del año el número de perforaciones para la extracción de combustibles llegó a 10 mil 553, cantidad inferior en comparación con las 11 mil 240 de igual periodo de 2018. Sin embargo, las cifras financieras y operativas contrastaron al arrojar números rojos. Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una pérdida neta de 87.8 mil millones de pesos, una baja de 6.7% en la producción de crudo y la salida de tres mil 624 trabajadores entre julio y septiembre.

Construcción del Aeropuerto de Santa Lucía

EL UNIVERSAL

El resultado de la consulta pública del 28 de octubre de 2018, que arrojó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y el aval de un nuevo aeródromo en Santa Lucía, generaron una gran polémica, al participar apenas 1.19% de todo el padrón electoral del país.

Finalmente, Texcoco se canceló el 4 de enero de este año y el Gobierno pagó 71 mil millones de pesos por la cancelación de los contratos.

El nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles”, ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, inició su construcción el 17 de octubre y será inaugurado el 21 de marzo de 2022, con un costo total de 75 mil millones de pesos.

Se estima que por la cancelación del aeropuerto, las pérdidas podrían ascender a los 120 mil millones de pesos.

Otras de las obras polémicas y fuertemente criticadas por no tener estudios de fondo que sustenten su ejecución son el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.

Desabasto de medicinas

EL INFORMADOR / E. Barrera

El desabasto de medicamentos, principalmente de metotrexato, que está indicado para tratar algunos tipos de cáncer, fue una de las crisis de Salud a la que tuvo que hacer frente Andrés Manuel López Obrador.

En septiembre, el Presidente reconoció la falta de fármacos y dijo que en caso de emergencia por falta, serán comprados de manera urgente en el extranjero.

Padres de niños con cáncer reclamaron en una protesta que no encontraban en los hospitales las medicinas para el tratamiento de sus hijos. En una primera respuesta, el Mandatario dijo que enfermeros, médicos y la sociedad debía tomar la decisión de comprarlos por ellos mismos, lo que provocó críticas.

La Secretaría de Salud federal se comprometió a garantizar el medicamento, al menos hasta diciembre.

Autonomía de organismos

EL UNIVERSAL

El actual Gobierno federal ha sido criticado por decisiones que, de acuerdo a organismos y gente de la oposición, vulneran la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el primer organismo, el 12 de marzo fue electa Yasmín Esquivel Mossa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ocupando el sitio que dejó por retiro José Ramón Cossío. Sin embargo, Esquivel fue acusada de conflicto de intereses al ser esposa de José María Riobóo, constructor del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

Respecto a la CNDH, el 12 de noviembre Rosario Piedra tomó protesta en el Senado como nueva titular del organismo, tras protestas y rechazo de legisladores opositores del PAN y PRI, quienes denunciaron la desaparición de dos sufragios que permitieron alcanzar el umbral de las dos terceras partes de votos necesarios para que la elección fuera válida.

En el caso del INE, el Presupuesto de Egresos 2020 para el organismo se redujo mil 071 millones de pesos respecto al monto total solicitado (12 mil 493 millones de pesos). Además, se presentó una iniciativa por parte de Morena para reducir la duración de la presidencia, actualmente ocupada por Lorenzo Córdova, de nueve a tres años, lo que fue interpretado por el actual consejero presidente de un intento de “subordinación política” del Instituto al poder político.

Gobierno actual, dependiente del liderazgo personal de AMLO

El primer año de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha distinguido por un cambio de discurso donde se intenta poner al centro a sectores sociales relegados en el pasado y por haber capitalizado el descontento social con pasadas administraciones, afirmó Armando Zacarías Castillo, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En la otra cara de la moneda, el especialista consideró que AMLO ha fallado al centralizar toda la administración en su liderazgo y no en consolidar una estructura de gobernanza que lo apoye y ayude a mejorar el funcionamiento del aparato de Gobierno.

“Un pendiente es consolidar la estructura de Gobierno a través de sus equipos como las Secretarías de Estado. Es un liderazgo fuerte, sin una estructura de soporte que acompañe sus acciones”, argumentó.

Según el investigador, el estancamiento del crecimiento económico del país es un foco rojo para la gestión de AMLO pues es un elemento indispensable para garantizar que podrá mantener la política social que ha desplegado con la entrega de apoyos sociales a adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

César Pérez Verónica, académico integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), consideró que AMLO no ha concretado medidas para contener la crisis de inseguridad en el país, pese a mantener un alto nivel de aceptación y una carga fuerte de legitimidad.

El activista lamentó que en materia de derechos humanos, a pesar de hay cambios en el discurso, aún no hay una mejora. Lamentó que siguen los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas.

En contraparte, Pérez calificó como positivo el cambio de discurso respecto a los grupos vulnerables y dijo que hay algunos avances paulatinos que, espera, se consoliden a lo largo del sexenio. También apuntó que los apoyos a adultos mayores y becas a jóvenes son medidas necesarias, pese a las criticas por considerarlas como populistas.

Para la doctora en economía, Nora Ampudia Márquez, el primer año de la administración federal tiene claroscuros y pendientes que deben definir para no alentar la incertidumbre. La especialista calificó como positivo que el Estado busque el bienestar social con los programas de apoyo a grupos vulnerables, sin embargo, advirtió que falta claridad en las reglas de operación de esos programas para garantizar el buen uso de los recursos.

La profesora de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, subrayó como otro punto positivo haber frenado las políticas discrecionales de condonación de impuestos, aunque advirtió que otras medidas se alientan el terrorismo fiscal, como en el tema de la emisión de facturas.

Añadió que hasta el momento se ha respetado la autonomía del Banco Central y se ha hecho un buen trabajo para controlar el déficit fiscal y la inflación controlados, pero el estancamiento económico sigue siendo “preocupante”. “Es uno de los pendientes urgentes por los que se necesita que se definan los objetivos de la 4T”, finalizó.