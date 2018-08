Tras un año guardado, este ciclo difundirán protocolo contra bullying

Alejandro Solorio y su esposa comenzaron a ver que Sebastián, su hijo de 13 años, tenía cambios en su comportamiento, pero se negaba a decir qué pasaba.

Un día llegó de la escuela con la cara “roja del coraje”, lloró y confesó que era víctima de acoso escolar por parte de un compañero que siempre lo ofendía. Ese día lo aventó contra las butacas y le provocó una herida en la cabeza.

Los papás acudieron a la secundaria para hablar con el profesor y el director, pero le dijeron que “así se llevaban los niños”, y que dejara que se arreglaran entre ellos. Alejandro no supo qué hacer y en el plantel no lo orientaron.

En lo que va de la actual administración estatal, el Departamento de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ha atendido dos mil 736 casos de acoso escolar: desde ofensas hasta situaciones de violencia sistemática y grave.

Sin embargo, a pesar de que el protocolo para atender el bullying quedó listo desde el año pasado, el director de Educación Básica de la dependencia, Víctor Manuel Sandoval Aranda, reconoció que será hasta este ciclo escolar cuando se presente el documento para prevenir, detectar y actuar ante estos eventos.

“Fue un tema que estuvimos trabajando en diferentes mesas y, de alguna manera, decidimos darle el tiempo necesario para darle madurez y el conocimiento bien claro, porque cada quien actuaba de manera diferente, entonces la próxima semana estaremos presentando el tema del protocolo y qué estamos haciendo”, dijo el funcionario.

En el instrumento, que se deriva de un plan nacional que el Estado presentará en Veracruz, se establecen lineamientos y responsabilidades de cada actor, y su implementación se dividirá en tres fases: la de darlo a conocer, que los maestros lo dominen y su consolidación. En esta administración se podrá avanzar en la primera etapa y parte de la segunda.

GUÍA

¿Cómo saber si un niño sufre acoso escolar?

En los Protocolos para la Prevención y Detección y Actuación en caso de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación Básica, se establecen algunos indicadores de riesgo en niños y adolescentes que pudieran presentar algún tipo e acoso escolar:

Tienen temor de ir al baño

Hay cambios notorios en los hábitos alimentarios: comen de más o no tienen apetito

Tienen crisis de llanto sin explicación

Presentan sensibilidad extrema

Se les dificulta la integración en grupo con sus compañeros

Se niegan a ir o a permanecer mucho tiempo en la escuela

Tienen incontinencia urinaria o fecal

Se aíslan

Se fugan de su casa

Realizan autoagresiones

Tienen malestares físicos constantes.

De enero a agosto de este año, la CEDHJ ha recibido 22 quejas de acoso y violencia escolar, de las cuales nueve han sido conciliadas, dos archivadas y 11 más siguen en trámite. EL INFORMADOR/Archivo

Combaten violencia y bullying en 57 secundarias de entornos conflictivos

Por medio del programa Paz y Convivencia en mi Escuela, que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) realiza en 57 secundarias de la ciudad, se pretende reducir hasta 50% los casos de acoso escolar y violencia.

Estos planteles se encuentran en periferias de siete zonas de la metrópoli, las cuales están inmersas en un entorno social conflictivo, debido a la violencia en las calles o intrafamiliar.

Víctor Manuel Ponce Grima, encargado de este programa, señaló que inició en mayo pasado y el plan de intervención llegará a unos 40 mil estudiantes y tres mil docentes.

De los 57 espacios a intervenir, ya se ha trabajado en 25 con un diagnóstico de la violencia y problemas de los docentes y talleres de convivencia.

El abordaje de las escuelas consiste en hacer la evaluación de los profesores en materia de estrés, autoestima, cansancio, apoyos y conflictos. También con acciones para que el colectivo escolar aprenda cuáles son los problemas y aprendan a resolverlos.

“Se ha demostrado que cuando el maestro tiene una paz interior, por supuesto que lleva al aula una paz dentro. Un maestro dañado no va a sanar al otro, un maestro sano va a ayudar a otro a sanar, porque los alumnos también viven problemas emocionales muy fuertes”.

Las escuelas se encuentran en colonias de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco, donde se tienen identificados problemas como agresiones, suicidios, delincuencia, autoagresiones y depresión.

Entre los resultados preliminares de las evaluaciones destacan los factores como la violencia social y la falta de colaboración de los padres de familia en la educación de sus hijos.

Dentro de estas escuelas está el plantel al que acudía el niño “Walas”, quien a finales del año pasado fue víctima de bullying y terminó en un hospital en condiciones graves.

VOCES

Vive acoso escolar desde la primaria

En 21 años de vida, Likhi Gamberos ha sufrido varios incidentes de acoso escolar. El primero fue en la primaria, cuando llegó a la escuela con un mayor nivel educativo luego de estar en un plantel de preescolar en el que la enseñaron a leer, a sumar y restar.

La primera vez que vivió la violencia escolar fue de parte de su maestra de primero. Likhi comenta la profesora se burlaba de ella, la ignoraba en el salón o la ponía en vergüenza con sus demás compañeros.

El acoso continuó de parte de la docente y también de los alumnos, sin que nadie pusiera un freno.

“Ella hacía que mis propios compañeros se burlaran de mí, me ponía bajas calificaciones en la boleta aunque me fuera bien en los exámenes y en la clase. Mi mamá decidió cambiarme de grupo y luego de escuela”.

En la secundaria tuvo algunos incidentes, como amenazas, pero todo se volvió más complicado cuando entró a la preparatoria.

El programa Paz y Convivencia en mi Escuela llegará a 40 mil alumnos y tres mil docentes, hasta el momento se ha trabajado en 25 espacios educativos. EL INFORMADOR/Archivo

“Había una compañera que no me quería mucho y un día, por un comentario sarcástico que hice, me empezó a intimidar, a amenazar, me intentó golpear, y así siguió. En una ocasión me vaciaron un bote de helado en la oficina y tuve que ir con mis papás y maestros para decirles lo que pasaba. Se estaba saliendo de control”.

Sus problemas fueron tales que Likhi se aisló, no intentó hacer amigos y prefirió estudiar Ingeniería Industrial en el turno nocturno.

“A las personas que han pasado por acoso escolar les digo que busquen ayuda profesional, que siempre tengan comunicación con su familia, con sus profesores, o si él es el que está provocando esta situación, pues verlo con otras personas”.

¿Cómo identificar a un posible niño agredido? ¿Cómo identificar a un posible niño agresor? Se burlan de él o ella Agrede verbalmente a sus iguales o maestros Lo insultan Devalúa Lo critican Se burla Le esconden sus cosas Pone apodos Le rompen sus cosas Discrimina Lo empujan Amenaza Lo golpean Lo ignoran

Hay pocos avances legislativos

En la presente Legislatura no se ha tenido una iniciativa contundente en materia de prevención y atención del acoso escolar.

La última presentada por la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Silvia Cárdenas Casillas, es para reformar ciertos artículos de la Ley de Educación y que se cuente con más herramientas que ayuden a prevenir conductas violentas, además de establecer una definición específica de los tipos de violencia.

Esta reforma ya se aprobó, pero todavía falta que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

“Pretendemos que la Ley de Educación dé más herramientas para la prevención de conductas violentas, que tengamos una claridad sobre las definiciones de las diferentes manifestaciones de violencia que puedan darse, y apenas hace dos sesiones que esta iniciativa fue votada a favor”.

La diputada reconoció que hacer más leyes o reformas no ayudarán a mitigar el problema, mientras la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) no transparente un diagnóstico sobre los casos que se tienen de acoso escolar.

“Las estadísticas que tiene la SEJ no son claras, hay mucha opacidad… No hay una claridad en el seguimiento que se les da a estos casos que están tipificados y en una numeralia. Nosotros elevamos un exhorto a la SEJ y al señor gobernador para que se transparentara toda la estadística que tiene que ver con la violencia en las escuelas”.

Siguen las quejas ante la CEDHJ

A lo largo del 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió y atendió 26 quejas ciudadanas de acoso y violencia escolar.

El número de quejas ha ido en aumento, pues según las estadísticas del organismo, de enero a agosto de este año se han tenido 22 quejas, y todavía faltan cuatro meses para que termine el año, indicó el coordinador de Grupos Vulnerables de la comisión, Hugo López Rubio.

“Desde luego, si tomamos a consideración que estamos todavía a poco más de tres meses de concluir el año, la prevalencia se ha incrementado, ya casi alcanzamos el número a esta fecha, de lo que ocurrió el 2017. Posiblemente tenga que ver con que se ha incrementado la cultura de la denuncia”.

De las quejas del 2017, seis fueron conciliadas, 13 archivadas, que se procede cuando no se encuentran elementos para poder determinar que exista una violación a los derechos humanos, y siete más continúan en trámite.

En las de este año, nueve han sido conciliadas, dos archivadas y 11 más siguen en trámite de resolución.

Como resultado de estas quejas, del 2017 a la fecha, la CEDHJ ha emitido seis recomendaciones por acoso escolar.

Apuestan por fortalecer habilidades emocionales

A partir de este ciclo, una de las prioridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sus pares estatales será la de la convivencia escolar, para que las condiciones en los centros escolares sean no sólo para el aprendizaje, sino para el sano disfrute de los alumnos.

Luego de un revisión de los casos de acoso que se han presentado en los planteles, una de las estrategias fue generar la materia de Habilidades Socioemocionales, como parte medular en el desarrollo.

Con esto se busca que cada estudiante llegue a tener una mejor relación con sus compañeros, sus maestros, con su familia y amigos.

Está demostrado que la violencia escolar no es un tema exclusivo de los planteles escolares, sino que generalmente viene de problemas de fondo en su entorno.

También se generarán clubes para que los niños puedan ampliar la información académica de diferentes materias, pero también fortalecer el desarrollo personal.

Esto es algo completamente nuevo para los maestros, refirió Teresa Valdez, una profesora de primaria, quien dijo que espera que haya suficiente información y apoyo para poder desarrollar todos estos proyectos.

“Ya nos dijeron que tenemos que hacer clubes para que los niños que van mal en matemáticas o español, por ejemplo, puedan tener un extra en su aprendizaje con estos clubes. Yo estaré en un club de manualidades y artísticas”.