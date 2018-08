Nuevo modelo, con déficit de maestros bilingües

Aunque la enseñanza del inglés es una de las prioridades del nuevo modelo educativo que comenzó en todo el país desde el pasado lunes, con el arranque del ciclo escolar 2018-2019, Jalisco presenta un fuerte déficit en la materia al contar con sólo un maestro de este idioma por cada 10 escuelas públicas de educación básica, en promedio.

En el Estado hay más de 13 mil escuelas (preescolar, primaria y secundaria), de las cuales 11 mil 249 son públicas. Sin embargo, se cuenta con apenas mil 446 docentes de inglés para atender la demanda de estas últimas.

De esa plantilla, mil 335 imparten clases en secundaria, en donde se tiene prácticamente una cobertura total, pues en este nivel hay mil 492 planteles y algunos profesores imparten clases en varios centros escolares.

El problema se presenta en los niveles de preescolar y primaria, que concentran más de nueve mil escuelas y son atendidos por apenas 111 maestros de idiomas.

Es precisamente ahí donde se focalizará el nuevo modelo para lograr la meta de que, en 20 años, los estudiantes del país sean bilingües al concluir el bachillerato.

El año pasado, al presentar la Estrategia Nacional de Inglés, el exsecretario de Educación federal, Aurelio Nuño, reconoció que ésta partía con un gran rezago, “porque en México hay muy pocos maestros de inglés, pero estamos dando un primer paso con una estrategia sólida”.

En Jalisco, el coordinador de Educación Básica de la Secretaría de Educación, Víctor Manuel Sandoval Aranda, aceptó que no se tiene un gran avance, pero subrayó que se cuenta con una estrategia para que en este ciclo escolar la cobertura aumente hasta 40 por ciento.

En lo que se incrementa el número de maestros bilingües que egresarán de las escuelas normales, que es la principal apuesta de la estrategia nacional, la Secretaría pedirá a las escuelas que cubran la enseñanza del inglés con los maestros que se encuentren en su plantilla y tengan dominio del idioma, principalmente a través de los clubes que se impartirán como parte de la autonomía curricular que tendrán los planteles.

Mientras tanto, el año pasado egresó la primera generación de maestros bilingües de las normales de todo el país: se graduaron 96 docentes de la Escuela Normal de Educadoras de Guadalajara. Por otra parte, de las primeras 646 plazas que se abrieron en todo el país para fortalecer el idioma inglés en las normales, 32 fueron para profesores de la Entidad.

Para nueve mil escuelas públicas de preescolar y primaria en Jalisco sólo hay 111 maestros de inglés. Es donde se reforzará el nuevo modelo educativo. EL INFORMADOR/Archivo

Aplican nuevo modelo en más de 13 mil escuelas

En más de 13 mil escuelas de nivel básico de Jalisco (preescolar, primaria y secundaria) se implementa el nuevo modelo educativo, que se puso en marcha en todo el país a partir de este ciclo escolar, con el objetivo de lograr una formación integral de los alumnos. Prioriza que los niños aprendan a razonar en lugar de memorizar datos.

La primera fase contempla tres componentes: Formación académica, que abarca español, matemáticas, ciencias, formación cívica y ética, dirigido a primero, segundo y tercero de preescolar, así como primero y segundo de primaria y primero de secundaria; es decir, impactará en alrededor de 653 mil estudiantes de un universo de 1.7 millones que hay en educación básica en Jalisco.

Los otros dos componentes son Desarrollo personal y social, y la Autonomía curricular, que aplicarán en todo el nivel básico. Este último ya se implementó durante el ciclo escolar pasado en un pilotaje realizado en 70 escuelas del Estado (con alrededor de ocho mil alumnos).

El componente de la Autonomía curricular es una de las principales novedades con las que se trabaja en los centros escolares, ya que responde a los intereses, habilidades y necesidades de los alumnos con la formación de clubes que podrán implementarse desde preescolar a secundaria.

Para que éstos sean útiles, en los primeros días de clases se les deberán aplicar encuestas a los alumnos en las que elijan los temas que les interesan. Además, los clubes podrán estar integrados por estudiantes de cualquier grado y podrán repetirse si la demanda es alta.

Por ejemplo, para ampliar la formación académica podrán elegir talleres de escritura creativa, inglés, debates, taller de matemáticas lúdicas, de tecnologías, de exploración de condiciones del medio y cambio climático.

En nuevos contenidos relevantes se podrán elegir temas como habilidades para emprender y robótica, entre otros, pero siguiendo una serie de lineamientos establecidos en el programa del nuevo modelo.

Con esto se dejan atrás los talleres que durante décadas se implementaron sólo en secundarias para el aprendizaje de oficios. Ahora, desde el nivel preescolar, los alumnos tendrán clubes para potenciar sus conocimientos.

“Una característica importante es que deben ser prácticos, con temas sociales, lúdicos, para que a los alumnos les sean llamativos, dependiendo de los cinco ámbitos, que fortalezcan su desarrollo integral dentro de la escuela”, destacó el coordinador de Educación Básica de la Secretaría de Educación en Jalisco, Víctor Manuel Sandoval Aranda.

Debido a que en Jalisco se aplicó la fase cero en el ciclo escolar pasado, recordó que les permitió conocer que la autonomía se estaba desarrollando bien en el Estado, “permite que las escuelas vayan madurando”.

Además, habrá tiempo para regularizar a los menores que se rezaguen durante el ciclo, porque hay una atención más especializada.

Por su parte, la directora de Mexicanos Primero en Jalisco, Paulina Hernández Morales, consideró que este nuevo modelo es una gran propuesta pedagógica, pues tiene un planteamiento para que los niños no sólo aprendan matemáticas, sino que aprendan a razonar, resolver problemas, así como los aprendizajes clave y habilidades socioemocionales. Sin embargo, aceptó que la capacitación de los maestros se implementó tarde. “Esperamos como sociedad civil que los docentes estén capacitados para poder llevar a cabo el modelo educativo”.

La segunda etapa del nuevo modelo contemplará la formación académica para tercero, cuarto, quinto y sexto grados de primaria, y segundo y tercero de secundaria, “quiere decir que, para el ciclo 2019-2020, estaremos al 100% en todas las escuelas”, presumió el funcionario de la SEJ.

Otro de los temas que resultan atractivos para los profesores es la educación socioemocional, porque se tienen niños deprimidos desde edades muy tempranas. “Hablar de la cuestión emocional es muy importante. La única desgracia es que le están poniendo únicamente media hora (en el currículo) y sin libro”, señaló David Gutiérrez Castro, director de la Escuela Urbana 811 en el turno matutino.

Estamos formando maestros bilingües: SEJ

A pesar de que Jalisco presenta actualmente un rezago en el número de maestros para la enseñanza del inglés, con un cobertura de apenas 12.8% en las escuelas públicas (preescolar, primaria y secundaria), el coordinador de Educación Básica de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Víctor Manuel Sandoval Aranda, remarcó que se trabaja para que en el Estado se cuente con maestros bilingües que, además de tener un dominio del idioma, sepan enseñarlo en el aula.

Debido a que en secundaria no se tiene problema, ya que se encuentran prácticamente al 100%, se están reforzando los niveles de preescolar y primaria a través del Programa Nacional de Inglés (Proni). “Es con la intención de que cada vez tengamos mayor cobertura, para que las escuelas cuenten con un especialista”.

Según la Secretaría, durante el ciclo escolar 2016-2017 se beneficiaron 100 escuelas a través de este programa. Además, se trabaja desde las escuelas normales. “Estamos generando maestros bilingües, con la intención de que sea el mismo docente de jornada quien tenga el dominio con un inglés que le permita poder trabajar con los niños”.

La principal apuesta de la Estrategia Nacional de Inglés que forma parte del nuevo modelo educativo es que la enseñanza de este idioma inicie desde las escuelas normales. Para lograrlo se contratarán a más de mil maestros de inglés, quienes se encargarán de impartir clases en estas instituciones. El objetivo es que en los próximos 20 años, tanto los maestros como alumnos de educación media superior sean bilingües.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contrató a los primeros 646 maestros, de los cuales 32 fueron para docentes para Jalisco, quienes se encargarán de enseñar el idioma en las 11 escuelas normales públicas del Estado.

Previo a esto, en 2017 egresó en Jalisco la primera generación de maestros bilingües de las normales de todo el país. Se graduaron 96 maestras de la Escuela Normal de Educadoras de Guadalajara.

Aunque en el programa se tiene contemplada la asignatura de inglés desde preescolar hasta secundaria, el funcionario estatal acentuó que se trata de un tema de corto, mediano y largo plazos para lograr una mayor cobertura y, sobre todo, el dominio de la lengua.

Indicó que los avances han sido lentos, pues además de contar con un elevado número de escuelas de educación básica, se tienen alrededor de dos mil escuelas unitarias para atender a niños en zonas rurales, “y se nos dificulta mandar un maestro de inglés a estas zonas”.

Otra de las innovaciones que presenta el nuevo modelo es la autonomía curricular de las escuelas, lo que les permitirá crear clubes en diferentes temas, entre éstos, la enseñanza del inglés.

Para poner en marcha estos últimos, las escuelas podrán asignarlos a los maestros que tengan dominio del idioma. Esto podría generar un incremento para cubrir al menos una tercera parte del total de escuelas de preescolar y primaria.

El coordinador de Educación Básica informó que estos números podrán conocerse en los próximos 15 días, una vez que las instituciones educativas definan los clubes que pondrán en marcha.

“Muchos clubes, sobre todo en la Costa, se irán por el tema del inglés, porque es una necesidad común por el tema del turismo, pero habrá otros lugares en donde el interés del club sea otro”.

En los materiales del nuevo modelo se destaca que, con el fin de que todos los estudiantes conozcan y aprecien la diversidad lingüística del país, “independientemente de que su lengua materna sea indígena o el español, tendrán acceso a los materiales monolingües, bilingües y plurilingües”.

Deben ajustar los horarios

Diana Laura Rodríguez Davar, maestra de la Escuela Urbana 35, explicó que se requiere una mejor planificación de los horarios para abarcar todos los conocimientos y actividades del nuevo plan. Esto, si se toma en cuenta que hay algunos maestros que deben trabajar con los dos modelos, como es su caso, ya que imparte clases en quinto grado, el cual mantiene la formación académica del modelo de 2011.

“Te lo digo porque ahorita tengo quinto grado y me están pidiendo que abarque todo lo que contempla el nuevo modelo educativo: los clubes, la educación socioemocional, que les demos inglés…”.

Diana Laura es maestra trilingüe y no tiene problemas en impartir inglés. En su caso, debe dar dos horas y media a la semana de inglés, que puede incluirse en los clubes. Sin embargo, recordó que no todos los maestros hablan una lengua extranjera, ya que hay quienes tienen décadas como maestros y no tuvieron esa formación.

El principal problema es que no alcanza el tiempo.

Independientemente de los planes de la siguiente administración federal, el ciclo escolar inició con programas novedosos. EL INFORMADOR/Archivo

Mexicanos Primero supervisará aplicación

Para conocer cómo se desarrolla la aplicación del nuevo modelo educativo, Mexicanos Primero capítulo Jalisco realizará visitas periódicas a los centros educativos a partir de la segunda semana de este ciclo escolar, informó la directora de la asociación, Paulina Hernández Morales.

Las supervisiones se realizarán en todas las regiones del Estado. Esto permitirá conocer cuáles son las necesidades que tienen las escuelas para implementar las nuevas obligaciones y documentar cuáles no están cumpliendo.

“(Analizaremos) si son necesidades de recursos humanos o también de recursos económicos y de materiales, dependiendo lo que hayan decidido para su autonomía curricular”.

A partir de la información que se recopile en estos recorridos, la organización hará planteamientos a las autoridades locales sobre lo que observan que hace falta y lo que se debe mejorar para cumplir con los objetivos.

Actualmente, Mexicanos Primero es una de las organizaciones que colabora en el proceso de transición del Gobierno estatal. El objetivo es entregar al equipo de Enrique Alfaro una propuesta sobre el estado actual del sistema.

Hernández Morales resaltó que la administración entrante ha mostrado interés en la reforma educativa y el nuevo modelo educativo, para los cuales ya se tiene un proyecto de Gobierno. Subrayó que observan que la formación de docentes sería uno de los principales temas en los que se deberán enfocar las autoridades en el mediano y largo plazos.

Uno de los principales temas que preocupa a la asociación es el preescolar. Por eso solicitan mayor inversión, sobre todo en el primer grado. De acuerdo con el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018, desarrollado por Mexicanos Primero, Jalisco presenta apenas un 16% en la atención de ese grado.

Los resultados de Jalisco en este índice fueron preocupantes, pues se ubicó en el lugar 28, es decir, en los últimos cinco lugares. Por debajo de esta Entidad quedaron Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, respectivamente.

En el documento se destaca que aunque Jalisco presentó un avance de aprendizaje de 7.5%, que lo ubicó en el cuarto lugar nacional, éste es cada vez más excluyente, pues menos jóvenes permanecen en la escuela, en donde se tuvo un retroceso de 8.5 por ciento.

“Es atrevido, visionario e innovador”

Para el maestro Jomar Reyes Zambrano, director de la Primaria de Tiempo Completo “Margarito Ramírez”, el nuevo modelo es “atrevido, visionario e innovador” porque abarca todos los aspectos de una formación educativa para el ser humano, tanto lo académico como lo emocional, lo social y lo físico.

La fase de pilotaje para analizar los resultados arrojaron muchos aspectos a favor, “el niño llega más feliz y motivado porque quiere el taller de arte, de educación socioemocional, el de inglés…”.

Reconoció que muchas escuelas no tienen maestro de inglés, pero el nuevo modelo permitirá que se pueda acceder a la enseñanza de una lengua extranjera para que los menores tengan una formación más completa.

Además, le da oportunidad a los maestros de ser agentes de cambio y mejorar la educación de los menores de edad, “por ejemplo, si ven que en su comunidad hace falta mayor formación integral en caso de que exista pandillerismo, ahí pueden atacarlo, con base en la autonomía curricular y de gestión”.

Y si el personal docente ve que en cierta población se tiene potencial para las tecnologías, pueden crear un club en esa materia.

“En este sentido, la reforma educativa vino a complementar toda la formación educativa de los estudiantes en todos los niveles, por eso lo considero que fue un gran reto para la educación en Jalisco”.

Sin embargo, opinó que hace falta pulir detalles como es el tema de los horarios establecidos para las escuelas, pues hay centros escolares viciados que interpretan a su favor la hora de salida. Por ejemplo, hay algunas que salen antes de las 13:00 horas, en el caso del turno matutino, y no alcanza el tiempo para que puedan abarcar toda las materias y clubes, “la Secretaría no se ha puesto rígida en el cumplimiento de los horarios”.

Los clubes requieren más presupuesto

El nuevo modelo es ambicioso, tanto por el nuevo esquema curricular como por el tema presupuestal para impartir la demanda, enfatizó David Gutiérrez Castro, director del turno matutino de la Escuela Urbana 811.

El también maestro de segundo grado en el turno vespertino de la Escuela Urbana 516 destacó que para la puesta en marcha de muchos de los clubes se requieren recursos, ya que se debe atender la demanda que tienen los estudiantes para su desarrollo.

Sin embargo, los fondos federales o estatales no contemplan a todas las escuelas del país y no se permite solicitar a los padres de familia materiales. El maestro pidió flexibilidad para solicitar el apoyo de estos últimos o encontrar mecanismos que permitan fortalecer los clubes; de lo contrario, “nuevamente estaríamos simulando trabajar en un nuevo modelo educativo. No todas las escuelas son beneficiadas. En Jalisco existe un 10% de escuelas beneficiadas con infraestructura. Con robótica ni se diga, somos apenas el 5% de escuelas en todo Jalisco que tenemos robótica”.

Además, se exige el inglés como obligatorio, pero no todas cuentan con maestros para impartirlo. Por ejemplo, en La Estancia, se cuenta con maestros de inglés desde primero hasta sexto grados y en el turno vespertino en Santa Margarita no tienen apoyo, “es una debilidad y (un gran reto) el poder implementar la autonomía en cada una de éstas”.

Los problemas económicos se reflejan desde el primer día de clases, por ejemplo, de los 20 alumnos a quienes imparte clases en el turno vespertino, sólo dos llevaron la libreta que les pidió, “y eso que les pedí solamente una libreta, y es por la falta de compromiso también de los padres de familia, de la poca economía que hay”.

“Desperdicio”

Aunque las autoridades entregan útiles gratuitos, David Gutiérrez Castro precisó que en muchos casos es un “desperdicio” de recursos, pues no sólo se gasta en los materiales sino también en mochilas que no usa la gran mayoría de alumnos. Por ello, lo ideal sería que se solicitara la opinión de los maestros.

Alistan reingeniería

La próxima administración estatal encabezada por Enrique Alfaro proyecta una reingeniería del sistema educativo, a través de una “auténtica” reforma educativa que favorezca a los docentes y permita mejorar el modelo de enseñanza.

En la propuesta que presentó durante campaña, el gobernador electo se comprometió a alzar la voz para que las autoridades federales reconduzcan la evaluación docente para que ésta deje de ser punitiva y, en su lugar, mejore el desarrollo profesional de los maestros.

Además, se creará un Sistema Informático de Gestión Escolar para que cada alumno cuente con un expediente digital que dé seguimiento a su historial escolar, tal y como ya se implementa en el Centro Educativo de Altas Capacidades de Jalisco.

Se trabajará también para que todos los programas educativos incluyan el bilingüismo y los programas de ciencia, tecnología y emprendimiento, tanto en educación básica como de nivel media superior.

Con ahorros en el gasto del Gobierno estatal y una mejor gestión de fondos federales se proyecta incrementar el presupuesto para la renovación de los centros educativos, así como aumentar el número de escuelas de tiempo completo, sobre todo en zonas de alta marginación.

En el plan de infraestructura escolar se buscará dotar de personalidad jurídica a las asociaciones de padres de familia, para que estén en condiciones de recibir y administrar recursos que serán destinados a la rehabilitación de éstas.

En el nuevo ciclo escolar se dejan atrás los talleres que sólo se implementaban en las secundarias para el aprendizaje de oficios; ahora se aplican desde el preescolar. NOTIMEX

Falta de Capacitación pasará factura

La falta de una adecuada capacitación a los docentes para la implementación del nuevo modelo educativo afectará los resultados de éste, consideró Iván Rodríguez, maestro de primaria en la Escuela Urbana 687.

“Los cursos y materiales que se dieron son como la parte operativa y general del nuevo modelo, creo que sí vamos a sufrir los estragos de que no hay una buena capacitación de los maestros para implementarlos, creo que sí nos pasará factura”.

Acentuó estar en total desacuerdo de que las capacitaciones se brinden en forma de cascada, ya que de la Secretaría mandan a que jefes de sector capaciten a supervisores, luego éstos a directores, hasta llegar al maestro, “se juega al teléfono descompuesto”, porque entonces cada quien interpreta lo que le queda en esos procesos. “Al final, la exigencia será al maestro, cuando lo ideal sería capacitar en pequeñas zonas, con los especialistas enviados directamente por la Secretaría de Educación para que no existan interpretaciones”.

Sobre la reorganización del sistema educativo consideró que está mal adecuada porque obliga a que funcionen los dos modelos educativos bajo una perspectiva de 2011, ya que de tercero a sexto de primaria y, segundo y tercero de secundaria, continuarán con el modelo anterior y el resto de los grados con la modalidad de los aprendizajes claves del nuevo modelo.

“Habrá un gran contraste, sobre todo de tercero a sexto, en el caso de primaria, que es donde no se tienen los materiales necesarios para poder si quiera tener el pilotaje”.

