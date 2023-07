El tiro con arco en México se ha convertido en uno de los deportes más laureados en los últimos años, teniendo a importantes referentes tanto en las categorías femeninas como masculinas, individuales y por equipos, que han hecho que la gente se emocione con cada flecha que se dispara en las diversas competencias internacionales en las que hay presencia mexicana.

Nombres como los de Aída Román, Mariana Avitia, Alejandra Valencia y Luis Álvarez se han logrado posicionar entre los mejores atletas de dicha disciplina, otorgándole al país actuaciones históricas y algunas medallas olímpicas.

Fue en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 en donde se marcó un antes y un después en esta disciplina, con el despunte de Román, Avitia y Valencia, quienes en la prueba de equipos femeninos consiguieron, por primera vez en todas las ediciones de este evento continental, hacer sonar el himno nacional y subir a lo más alto del podio.

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 llegaron las primeras medallas de esta disciplina en este tipo de justa gracias a Román, quien ganó plata, y Avitia, que se quedó con el bronce.

En Panamericanos de Toronto 2015 fueron los hombres quienes lograron preseas doradas, una en equipo varonil con Juan René Serrano, Ernesto Boardman y Luis Álvarez, y otra de Álvarez en la prueba individual. Mientras que el equipo femenil se quedó con la plata, y un bronce más se sumó con Karla Hinojosa.

Nuevamente en los Panamericanos, pero de Lima 2019, los arqueros mexicanos tuvieron una destacable actuación al ganar dos platas, un bronce y otra más de oro, siendo Alejandra Valencia la encargada del primer lugar en lo individual.

En Río 2016 Alejandra Valencia estuvo a nada de integrarse a los logros de sus connacionales, pero por centímetros se quedó con el cuarto lugar. Sin embargo, para Tokio 2020 consiguió su medalla cuando, junto con Luis Álvarez, logró bronce en la prueba de equipos mixtos.

De cara a este ciclo olímpico rumbo a París 2024, la delegación mexicana sigue cosechando triunfos que le permite estar cada vez más cerca de su clasificación.

Arqueras como Aída Román están cerca de asegurarse un sitio en los Olímpicos de París 2024. ESPECIAL

FEDERACIÓN

Disciplina rodeada de polémica

Con la desaparición de la Federación Mexicana de Tiro con Arco existe el temor de que los arqueros mexicanos dejen de competir en justas de alto nivel.

Durante los años 2013 y 2014, los recursos destinados al tiro con arco no se ejercieron en su totalidad, debido a que se detectó un desvío orquestado por la entonces presidenta de la Federación, Effy Sánchez. En 2016, el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), determinó la responsabilidad administrativa por la no comprobación de más de nueve millones de pesos, por lo que se impuso una multa.

En diciembre de 2022, la World Archery mencionó que la Federación Mexicana de Tiro con Arco no era más miembro asociado por la polémica en torno al caso de Sánchez. En julio de este año, Conade desconoció a dicha organización por los mismos motivos, generando la incógnita de qué pasaría con los arqueros mexicanos de cara a sus futuras competencias.

La World Archery ordenó que se instalara un Comité Transitorio conformado por funcionarios de Conade y del Comité Olímpico Mexicano, con la intención de tomar las decisiones a favor de la disciplina y que los atletas no tuvieran repercusiones a consecuencia de la polémica con la Federación, aunque aún no se tienen noticias de quiénes pueden ser los nuevos dirigentes de este deporte.

Hasta el momento los atletas no se han visto afectados por la decisión de disolver la Federación y gozan de cierta estabilidad bajo el mando del tapatío Juan René Serrano, quien supervisaba sus actividades.

ÉXITOS EN COPAS DEL MUNDO

Triunfadores en medio de la adversidad

A pesar de la polémica que se vive en torno a la Federación Mexicana de Tiro con Arco, en los últimos meses los arqueros mexicanos han acumulado diversos triunfos.

Como ejemplo están las Copas del Mundo, que otorgan puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos y en las cuales se han conseguido resultados muy favorables para los seleccionados aztecas.

En Turquía, la primera sede de la justa, se obtuvieron dos medallas: una de oro y otra de bronce en las pruebas de equipos femeniles de arco recurvo y compuesto, respectivamente.

La siguiente parada fue en China, donde el equipo femenil fue acreedor de oro; en tanto que el conjunto varonil se quedó con la plata y el equipo mixto con bronce.

La tercera parada fue en Colombia, ahí se sumaron tres preseas plateadas entre las pruebas de equipos mixto, varonil e individual.

La penúltima parada será en París, evento que servirá como prueba antes de que se disputen los Juegos Olímpicos, los días del 15 al 20 de agosto del presente año; posteriormente, se llevará a cabo la final en Hermosillo, Sonora, el 9 y 10 de septiembre.

Pero antes, la prueba de tiro con arco recurvo vivirá su mundial en Berlín, Alemania del 31 de julio al 6 de agosto, ahí también habrá una importante presencia de arqueros mexicanos para seguir demostrando su potencia en este deporte.

Arqueros mexicanos han viajado a sus competencias internacionales. ESPECIAL

Existen los apoyos para los arqueros

El tiro con arco es una de las disciplinas en las que México se ha posicionado como una potencia internacional durante los últimos años, sin embargo, últimamente este deporte se ha visto inmiscuido en diversas polémicas.

La más grande de todas ellas tuvo lugar luego de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) desconociera a la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA) por los presuntos malos manejos de sus directivos.

Todo esto puso en entredicho el bienestar de los atletas de este deporte, sin embargo, referentes como Ana Sofía Hernández Jeon, reconocieron que no han carecido en materia de apoyos a pesar de que su deporte pasa por un momento complicado en cuanto a lo administrativo.

“La verdad es todo un tema a tratar porque se crean chismes y la gente que no está metida en esto ve las noticias y se queda con lo que ve, pero en este momento, en este año nos han apoyado muchísimo sin tener una Federación como tal. No tenemos una mesa directiva específica, pero sí hay quien esté al tanto en lo que se hace ese acomodo.

“Nos han apoyado muchísimo en las competencias que ha habido en este año, cosa que en el año pasado no sucedió o en otros años atrás, era difícil que nos dieran un apoyo a tantos atletas internacionales. Les hemos agradecido mucho el apoyo, aunque yo trato de no estresarme ni meterme mucho en esos temas”, comentó la jalisciense.

REACCIONES DE ANDREA BECERRA

Los cambios ni se sienten

A pesar de que el tiro con arco en México está viviendo una de las situaciones más polémicas en su historia, los arqueros no han tenido que sufrir las consecuencias y el apoyo no les ha faltado para poder ir a las competencias agendadas a lo largo de este año. Así lo reconoció Andrea Becerra, medallista en Panamericanos 2019 y Centroamericanos 2023, integrante del equipo de tiro con arco compuesto.

“Pasamos de sólo asistir a dos Copas del Mundo al año y de no tener fogueo, a asistir a todas las competencias que ha habido en este 2023. Como atleta no he podido apreciar ningún tipo de afectación, han hecho una transición bastante sencilla. Nosotros ni hemos sentido el cambio, al contrario se hizo sentir en el liderazgo de la Comisión”, comentó

La disciplina en años anteriores había vivido momentos más oscuros cuando se le quitaron los recursos económicos a los atletas para asistir a las competencias internacionales, como el Mundial Juvenil 2019, Mundial 2021 y Paralímpicos, situación que cambió con el tiempo, y a pesar de tener un Comité Transitorio que de momento rige al deporte, Becerra afirma que todo ha quedado en familia, puesto que se tiene el apoyo de un exatleta que constantemente se está dirigiendo con ellos y está al pendiente de los arqueros.

“Ahorita quien está al frente es Juan René Serrano, con él hemos tenido la oportunidad de compartir equipo y conocerlo. Siento que todo se quedó en familia, nuestro miedo era que llegara alguien que no tuviera nada que ver. La vez pasada ni siquiera nos dieron apoyo a los de tiro con arco compuesto para ir al Mundial, tampoco a los juveniles ni a los paralímpicos y este año todos hemos participado y ha sido muy fructífero para nosotros”, añadió la jalisciense.

A unos cuantos días de que se desapareció a la Federación de esta especialidad, los arqueros siguen con la incertidumbre de quiénes serán las nuevas cabezas reguladoras del deporte; sin embargo, esto no les acongoja a los deportistas, quienes están enfocados en sus torneos entrantes.

“No tenemos nada de información en relación a ese tema, supongo que ya terminando esta temporada, que se ha hecho bastante larga, va a haber más respuestas. Aunque está medio resuelto, seguimos sin saber cómo va a terminar. En este momento, sentimos que los cambios se están dando para bien y lo que es más importante, no nos tenemos que preocupar por los apoyos como en anteriores ocasiones. Lo único que espero es que, quienes lleguen, amen este deporte y se apasionen por él”, indicó Andrea.

Andrea Becerra espera que quien se haga cargo del tiro con arco sea alguien apasionado. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

El basquetbol como antecedente

Lo que vive el mundo del tiro con arco no es del todo desconocido en México. Una situación similar se vivió en 2020, pero con la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), cuando la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) la desconoció por las irregularidades en la elección de su nueva presidenta, Xóchitl Lagarda.

En su momento, se dijo que Lagarda y otros implicados obligaron a presidentes de las asociaciones estatales a firmar documentos en blanco sobre la intención del voto.

La polémica creció cuando Ana Guevara, directora de Conade, dio su respaldo a la operación de Lagarda. Cuando la FIBA suspendió a la Ademeba de las competiciones internacionales, Xóchitl tuvo que presentar su renuncia al puesto, y por varios meses, el baloncesto mexicano tuvo que ser regido por un comité extraordinario que pudiera tomar decisiones a favor de los jugadores.

Posteriormente, Modesto Robledo llegó como presidente interino de la Ademeba, y con el tiempo se quedó de forma definitiva en el cargo. La asociación tuvo una reestructuración en donde se buscó que exbasquetbolistas fueran parte del organismo para tomar acciones más a conciencia.

Con la nueva organización, no sólo se empleó una estrategia en cuanto a la mejora en la capacitación de entrenadores e inclusión de las mujeres en la parte administrativa, sino también una economía más independiente. Se buscaron patrocinios de la iniciativa privada, sin cerrarle la puerta a las instituciones públicas para que se tuviera un máximo desempeño en el basquetbol de México.

Ahora, a dos años de toda la resolución de la polémica, la quinteta mexicana ha logrado darle la vuelta a la página, logrando clasificarse a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 que se realizará en Filipinas y en la cual no se presentaban desde hace nueve años.