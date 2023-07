El tiro con arco no está exento al cambio generacional, y en este caso la jalisciense Ana Sofía Hernández Jeon es ahora mismo una de las nuevas caras en la Selección mexicana de esta disciplina.

Recientemente Ana Sofía logró la medalla de oro por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, justa que fue su primer gran evento internacional con el equipo tricolor.

“Nunca pensé llegar a un nivel así, pero estando en el equipo representando a México la verdad que es una experiencia diferente a las que ya había tenido. No sé cómo explicarlo, fue algo muy emocionante representar al país en unos Centroamericanos y traernos una medalla de oro.

“Me hubiera gustado dar un poquito más en cuanto a lo individual, pero aún así traté de dar lo que pude y al final logramos romper el récord centroamericano, tiramos muy bien y con eso me quedé satisfecha”, comentó.

En cuanto a su desempeño personal, Ana Sofía cayó en los cuartos de final de San Salvador ante la también mexicana Andrea Becerra, y es por eso que ahora tiene la cuenta pendiente de lograr una medalla individual en las próximas justas internacionales en las que tendrá participación.

“Este año ha sido mi primera vez en Copas, Centroamericanos y este Mundial que se viene, y en lo personal sólo he ganado medallas por equipo, por lo que mi meta es ganar una medalla en individual, quedar dentro de las primeras tres en solitario y dar lo mejor para superar esa meta”, advirtió.

Respecto a sus próximas participaciones, Ana Sofía reconoció que le gustaría clasificarse a los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo este año en Santiago de Chile, pero de momento tiene la mira puesta en el Mundial de Alemania, mismo al que partirá en poco menos de dos semanas.

“Lamentablemente nuestra modalidad no es olímpica, el compuesto no entra a Juegos, por eso el nivel más alto al que aspiramos es un Mundial, que de hecho está por venir, es en Berlín y estamos a una semana y media de irnos y sí me gustaría tener buenos resultados en este Mundial. Llegar a unos Juegos Panamericanos también me gustaría mucho, pero ojalá que un día el compuesto entre a Juegos Olímpicos”, reconoció.

De momento el proceso clasificatorio a Juegos Panamericanos aún no se ha esclarecido para el tiro con arco, esto a pesar de que Santiago recibirá a los mejores deportistas del continente entre octubre y noviembre de este año.

Comprometida con su país y equipo

A pesar de que apenas cuanta con 20 años de edad, Ana Sofía es consciente del compromiso que tiene por representar a su país en justas internacionales, y más cuando ella figura entre las nuevas promesas de nuestro país en su disciplina.

“Lo siento como una responsabilidad grande porque en lo personal no creo que pueda hacer lo que yo quiera sólo por estar en Selección Nacional. Obviamente si estás dispuesto a quedar en Selección Nacional es porque también estás dispuesto a dar lo mejor en las competencias y llevar a tu país a lo más alto, no sólo llegar, presentarte y se acabó. Yo sí lo considero como una responsabilidad grande por representar a mi equipo, mi país y mi deporte. Sí es un trabajo grande el que tenemos nosotros al ser los mejores del país”, finalizó.

Fue junto con Andrea Becerra y Dafne Quintero que Ana Sofía Hernández logró quedarse con la medalla de oro por equipos en San Salvador 2023, justa que marcó un parteaguas en esta joven atleta que busca convertirse en una referente dentro de su disciplina.