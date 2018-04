Termina lo que empezaste: 5 razones para revalidar tus estudios

1 Podrás aprovechar el tiempo que ya estudiaste

Si revalidas tus estudios, el tiempo que usaste para estudiar no será tiempo perdido. Esto te dejará una gran satisfacción a nivel personal y te permitirá alcanzar tus metas sin comenzar desde cero. “Hace un par de años estudiaba en una universidad pública. Estaba a punto de terminar, pero por cuestiones personales me tuve que salir. Cuando retomé mis estudios había un cambio curricular, y las materias que tenía pendientes por cursar ya no existían. No quise resignarme a perder todo lo que había avanzado, así que busqué opciones para revalidar mis estudios y seguir adelante”, comenta Yair Martínez, quien pausó sus estudios durante dos años por cuestiones personales y volvió a la universidad en la modalidad en línea.