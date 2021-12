Tapatíos resienten alza en alimentos y servicios

Gabriela Alvarado es habitante de Zapopan y cuenta que el garrafón de agua subió cuatro pesos en menos de seis meses. “Y dos pesos fueron en la última semana”. Además, hace poco le notificaron que la suscripción en su plataforma de streaming aumentará 50 pesos para el siguiente año.

Laura Reyes, del mismo municipio, resintió el incremento en las verduras, principalmente en el jitomate. “Lleva más de tres semanas que el kilo lo encuentro arriba de 45 pesos”.

Mientras que Luis Martínez, de Guadalajara, detectó que subió el huevo, el azúcar, las verduras y los chiles. “Toda la canasta básica, pero también el gas y la luz. El jamón está por los cielos, así como la panela y el huevo, que otra vez está arriba de 32 pesos el kilo”.

En el onceavo mes del año, la inflación fue de 7.37% en el país, más del doble de la que se registró un año atrás (3.33%) y mayor que la registrada el mes pasado, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). “La variación anual del INPC se situó por arriba del objetivo de la inflación establecido por el Banco de México (3%) por 18 ocasiones (meses) consecutivas”, revela el Inegi.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, se trata de la inflación más elevada de los últimos 20 años. Y en la ciudad es peor. “La última vez que hubo una inflación cercana a 7% fue en abril de 2001, cuando se registró un incremento de los precios de 7.11%. Guadalajara presenta un incremento en los precios de 7.41% a tasa anual, sumando 15 meses consecutivos y siendo mayor a la nacional”, subraya el organismo.

Los conductores tapatíos también expresan su molestia porque ya no les rinde la gasolina para sus traslados, a pesar de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no incrementar el precio. En estaciones de servicio los automovilistas pagan prácticamente 24 pesos el litro de la Premium y arriba de los 22 pesos la Magna. Para dimensionar esos costos, en noviembre del año pasado, el precio de la gasolina verde se ubicaba en 18.30 pesos en promedio en Jalisco, por lo que subió casi cuatro pesos en algunas estaciones de servicio. También, hace un año la roja costaba 18.87 pesos, lo que evidencia que algunos gasolineros le subieron más de cinco pesos.

Critican alza en los precios del pollo, carne, huevo y verduras

Gabriela Alvarado, habitante de Zapopan, indica que en el último mes detectó un alza en los alimentos, principalmente en productos de la canasta básica. “Sobre todo la carne, lácteos, fruta y tortilla. No ajusta el dinero. Pagas 500 pesos por cuatro o cinco cosas. Todo subió demasiado. ¿Qué está pasando?”.

Explica que solamente para comprar la carne se gasta 70 pesos diarios, más la verdura y todo lo demás. “El otro día mi hijo me dijo: ‘Mamá, dice mi abuelo que la leche subió demasiado y que la cambió por otra’. Todo subió”, explica referente a una marca que solían comprar, pero ahora prefirieron una más económica.

Por su parte, Cristina Vega destaca que se incrementó el precio del aceite para cocinar. “Subió casi el 100%... también se elevó el precio del frijol, los cereales y el atún. En sí, toda la fruta y verdura subió muchísimo, nunca me había tocado preguntar por el kilo de la uva y que me dijeran que está en 110 pesos, porque ni siquiera en eso está en el Año Nuevo. Me quedé impresionada con varias cosas”.

Rosa Ochoa cuenta que también notó un incremento en la carne. “Los alimentos están un 15% más caro. Y la luz subió 20%. Los demás servicios están igual”.

Laura Reyes acentúa que el kilo de la carne molida le salió en 150 pesos. “Estaba como en 120 pesos y la semana pasada subió 30 pesos. También el pollo: ahora está en 132 pesos el kilo”.

Rigoberto Díaz constató el aumento en los servicios, como en los taxis pertenecientes a las empresas de redes de transporte. Lo mismo señala Janet Ramírez, quien cuenta que a finales de noviembre, un “viaje” del Teatro Experimental a la Expo Guadalajara le salió en 160 pesos.

“Antes, del auditorio Benito Juárez al Centro me cobraban 70 pesos, pero ahora subió a 120 pesos, cuando menos”, coincide Iván García.

Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, los productos con mayor alza son la electricidad, el jitomate, el tomate, el pollo, la carne de res, chiles frescos y serranos, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como la vivienda y el transporte aéreo.

NACIONAL

Hay 55 ciudades con más inflación

Por ciudades, Guadalajara se colocó en el lugar 33 de 55 localidades con mayor inflación, mientras que Tepatitlán está en la posición 15. La inflación anual más alta la registró Fresnillo (Zacatecas) y la más baja fue en Cancún (Quintana Roo). En noviembre de 2021, 35 ciudades tuvieron una inflación más alta a la nacional, según analizó el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas indica que la inflación de 7.3% superó lo previsto en la última Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía de noviembre de 2021, recabada por el Banco de México (Banxico). “La variación anual se situó por arriba del objetivo de la inflación establecido por el Banco de México (3.0%) por 18 ocasiones consecutivas”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) describe que el índice mide, a lo largo del tiempo, la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares.

“Estas variaciones de precios repercuten de manera directa en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores, razón por la cual es un indicador trascendente y de interés general para la sociedad. La tasa de crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor de un periodo a otro permite medir el fenómeno económico conocido como inflación”.

La canasta básica está integrada por una muestra de 120 mil productos y servicios específicos, agrupados en 299 genéricos, con lo cual se alcanza una cobertura de 91 ramas de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios.

En las urbes sufren más

La inflación alcanzó su mayor nivel de las últimas décadas en Guadalajara, Culiacán y Monterrey, así como otras importantes ciudades del país. Si bien la inflación nacional llegó al 6.2% en octubre de este año frente al mismo mes de 2020 (fue su registro más alto desde finales de 2017), la carestía alcanzó tasas de más del 7% y 8% en algunas urbes del país, documentó el Inegi.

De las 55 ciudades y áreas metropolitanas donde el instituto cotizó precios, 39 enfrentaron una inflación superior a la media nacional. Con una población de 241 mil habitantes, Fresnillo es la ciudad con mayor inflación del país, donde los precios subieron 8.9% el mes pasado y fue la mayor inflación desde abril de 2001.

Por otro lado, en noviembre pasado el Banco de México elevó la tasa de interés al 5%, lo que representa el cuarto aumento consecutivo de 25 puntos base del objetivo, en medio de la inflación más alta desde 2017.

La Junta de Gobierno de Banxico aprobó esta decisión con una votación en la que cuatro integrantes apoyaron la nueva tasa y sólo uno de ellos, Gerardo Esquivel, se mostró en favor de mantener la tasa en el 4.75%, una postura similar a la de sus otras votaciones.

Estabilidad y riesgos, presentes en 2022

Las perspectivas para la economía mexicana apuntan a que la reactivación económica mostrada durante 2021 se extienda hacia 2022, aunque a un ritmo más moderado.

Y no se descarta que se mantenga cierto grado de incertidumbre, se destaca en el Reporte de Estabilidad Financiera.

De acuerdo con este análisis, desde septiembre han detectado repuntes en la volatilidad y en la aversión al riesgo, debido a un contexto de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, “misma que se ha incrementado ante el surgimiento y la detección de una nueva variante ómicron del virus SARS-CoV-2, así como presiones inflacionarias cuya naturaleza, si bien temporal, no permite descartar efectos de una persistencia mayor a la previamente anticipada. Así, persiste la incertidumbre sobre la evolución futura de los mercados financieros”.

Sobre los riesgos asociados a las condiciones financieras globales, se detalla que estas podrían ser más restrictivas ante la incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos, en un contexto de inflación más elevada y persistente de lo previsto. “En esta situación, los flujos del capital hacia las economías emergentes, incluyendo México, podrían verse afectados y podrían incrementarse los costos de financiamiento para las empresas”.

TELÓN DE FONDO

Están cautelosos con los créditos de los bancos

El Banxico subraya que continúa sin observarse una reactivación en el otorgamiento del crédito, ya que el saldo del financiamiento total recibido por los hogares siguió decreciendo, una tendencia que se aprecia desde hace seis trimestres.

Explica que esto ocurre por la evolución desfavorable del financiamiento destinado al consumo.

“En contraste, el crédito a la vivienda continuó expandiéndose durante el segundo y tercer trimestres de 2021, aunque a un menor ritmo que en los trimestres anteriores”.

Y el crédito a las empresas privadas no financieras siguió observando una contracción, aunque en el último trimestre la caída fue ligeramente menor que en los dos trimestres previos.

“Esa contracción se dio tanto por el menor financiamiento interno como externo. Si bien la disminución en el financiamiento ha afectado a todas las empresas, es más pronunciado en el caso de las empresas grandes. Por su parte, el crédito a las Pymes (Pequeñas y medianas empresas) exhibió una relativa mejoría en relación con lo observado en 2020, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados en 2019”.

La más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, realizada por el Banxico, recopila que la mayoría de los especialistas anticipa una tasa de fondeo interbancario por encima del objetivo vigente.

“A partir del primer trimestre de 2022 y hasta el segundo trimestre de 2023, la totalidad de los analistas consultados prevé una tasa de fondeo por encima de la tasa actual”.

RECOMENDACIONES

Alertas para contratar un crédito

Para tomar una decisión informada debe comparar entre los distintos productos de crédito y ofertantes. Al comparar, es importante que considere:

El Costo Anual Total (CAT) y la tasa de interés. Entre más bajo sea el CAT, más barato es el crédito.

El costo de las comisiones y seguros obligatorios. Algunos bancos no cobran comisión por apertura y ofrecen seguros sin costo.

En las tarjetas de crédito, muchas ofrecen seguros de varios tipos sin costo.

Consejos:

GUÍA

¿Qué pasa?

Según el Reporte de Estabilidad Financiera de diciembre de 2020, publicado por el Banco de México (Banxico), la inflación ha registrado aumentos a nivel global en lo que va de 2021. “Este comportamiento fue el reflejo de los desajustes entre la oferta y la demanda asociados, en parte, a los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, a la recomposición del gasto hacia mercancías, a las presiones en los precios de los alimentos y los energéticos, así como a los efectos de la reapertura y gradual normalización en la prestación de algunos servicios”.

En su documento “Perspectivas Económicas Preliminares” de diciembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) modificó a la baja sus proyecciones de crecimiento para las principales economías del mundo.

Y, según un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, aunque la producción en la mayoría de los países de la OCDE supera el nivel de finales de 2019, el impulso proveniente del fuerte repunte de 2021 después de la reapertura está disminuyendo en muchos países, “en medio de los persistentes cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, el aumento de los costos de los insumos y los efectos continuos de la pandemia.

