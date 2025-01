Sobre cárteles terroristas

La Presidenta Sheinbaum dice que "todavía no está definido qué organizaciones criminales serían designadas como terroristas en México. Estamos analizando si esta medida ayuda a su combate y qué implicaciones tendría". Opina que "designar organizaciones criminales en México como grupos terroristas no ayuda. No solamente en un tema de seguridad, sino también de Salud Pública".