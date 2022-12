El Escudo Urbano C5 no incide en más detenciones ante hechos delictivos porque no tiene estado de fuerza propia y sólo es una herramienta de radiocomunicación y videovigilancia que, una vez que detecta alguna situación de riesgo, la canaliza. Así lo justificó el coordinador de Seguridad del Gobierno estatal, Ricardo Sánchez Beruben. “El C5 no tiene un estado de fuerza propia, entonces no podemos decir que la efectividad se base en detenciones”.

Este año, el Escudo Urbano tiene un presupuesto superior a los 569 millones de pesos (MDP), mientras que en 2021 recibió 420 MDP. Sin embargo, las detenciones van a la baja: entre enero y septiembre de 2021 hubo 633 detenidos, pero este año fueron 589.

Sobre por qué el C5 tiene mejores resultados en la Ciudad de México, respondió que en la capital del país sí tiene un agrupamiento propio. “Ellos canalizan directo con su personal y a una Policía única… aquí se canaliza según el municipio y a los agrupamientos estatales”.

Acerca de los señalamientos por colusión entre los que revisan las cámaras y criminales, dijo que llevan controles para la contratación y permanencia, por lo que si hay datos contrarios, que se los hagan llegar para tomar cartas.

Francisco Jiménez, especialista en seguridad, consideró que la falta de funcionamiento se debe a que no hay voluntad política ni operativa. “Tendrían que dar buenos resultados… tenemos el ejemplo de las fotomultas”.

Este 2022 se han presentado más de siete mil denuncias por detonaciones dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

El coordinador de Seguridad minimiza reportes de balazos

Los reportes por detonaciones de arma de fuego muchas veces son originados por personas que hacen los disparos al aire, afirma el coordinador de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Beruben, luego de que este medio publicara que del 1 de enero al 2 de noviembre de 2022, el Escudo Urbano C5 recibió siete mil 495 avisos de este tipo. “Muchos de ellos, más allá de balaceras, son detonaciones al aire”.

Sin embargo, el sistema de videovigilancia documentó que en 2021 se registraron 11 eventos de enfrentamientos entre criminales, y de enero a septiembre de este año la cifra creció a 23 “enfrentamientos entre grupos armados entre personas civiles”, como la ocurrida en octubre pasado en la zona comercial de Puerta de Hierro.

En estos eventos, el Escudo Urbano, operado por el Gobierno del Estado, explica que, por su relevancia, “requirieron especial seguimiento y participación coordinada de las diversas instituciones de los tres niveles de Gobierno”.

Sobre ese tema, Sánchez Beruben indica que una de las estrategias fue el patrullaje mixto, cuyos resultados serían dados a conocer ayer. Esos operativos se realizan en coordinación con elementos de la Policía estatal, Policía metropolitana, Policía Vial, Policía investigadora, Guardia Nacional y el Ejército.

“Más allá de decir la cantidad de aseguramiento, la medición la hacemos en dos rubros: en sentido cuantitativo, que son los aseguramientos, y en el sentido cualitativo. En el cualitativo, que es la naturaleza de la petición de los alcaldes para llevar a cabo estos operativos, sí vemos una disminución de hechos de alto impacto en las zonas donde se están trabajando”.

Este medio publicó que ante el aumento de eventos violentos en los que se utilizan armas de fuego, algunos ciudadanos que son testigos o que escuchan disparos deciden hacer sus reportes al número de emergencias 911. De acuerdo con estadísticas del Escudo Urbano C5, que aglutina la información al respecto, el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, ubicado en Tlajomulco, lidera la estadística con 113 avisos por balazos, del 1 de enero al 2 de noviembre de 2022.

Los enfrentamientos en el interior del Estado han sido por civiles armados contra las fuerzas del orden. EL INFORMADOR/Archivo

Enfrentamientos siguen en el interior del Estado

En menos de una semana se han registrado enfrentamientos de grupos armados contra elementos de seguridad en los municipios de Encarnación de Díaz y Teocaltiche, ubicados en la Región Altos Norte, y en Valle de Juárez, de la Región Sureste. Ricardo Sánchez Beruben comenta que estos hechos son resultado del reforzamiento de elementos en las áreas.

“Los hechos violentos que hemos tenido en las últimas semanas son parte de enfrentamientos por parte de civiles armados contra fuerzas del orden. Ya sea Fuerzas Armadas o Policía estatal, naturalmente es el resultado de los reforzamientos”.

Expresa que en Valle de Juárez, elementos de la policía regional estaban realizando un recorrido de vigilancia, en el entronque de Valle de Juárez con Quitupan, con rumbo al cerro, que es la colindancia de Jalisco con Michoacán, cuando fueron abordados por sujetos armados, quienes abrieron fuego.

“Afortunadamente los compañeros reaccionan de manera oportuna, logran disminuir a uno. Esta persona es asegurada con un arma larga de uso exclusivo del Ejército, y asimismo se logra el aseguramiento de armas, también de gruesos calibres, así como equipo táctico. Resulta lesionado un compañero, con un impacto en la pierna, se encuentra fuera de peligro, fue atendido en primera instancia por servicios médicos municipales. Posteriormente se realiza una intervención quirúrgica y fue dado de alta en el transcurso de la madrugada”.

Sobre Encarnación de Díaz, dice que geográficamente son áreas alejadas entre sí. “Es parte del reforzamiento que tenemos con la colindancia con Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes, y en este caso con Michoacán. Hay que recordar que hay una pugna entre dos grupos antagónicos, que se intensifica a raíz de la multiejecución en la localidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán. Naturalmente se van a realizar los cruces balísticos y eso nos va a determinar si pertenecen a la misma serie”.

Por último, descarta que en Tecoaltiche hubieran sido atacados desde una avioneta. “Cuando se lleva a cabo el reporte en Encarnación de Díaz, se baja un reporte por parte de personal operativo de Teocaltiche, donde menciona la cuestión de la avioneta y uso de drones, cuando se llega al lugar, las balísticas o los cruces se descarta, y al momento de entrevistar a la persona que realiza el reporte, ella misma lo descarta”.

Fortalecen la vigilancia ante la llegada de los festejos de diciembre. EL INFORMADOR/Archivo

Aumentan vigilancia de Salvando Vidas

Con motivo de los festejos navideños, el programa Salvando Vidas tendrá más módulos instalados y el operativo se mantendrá las 24 horas hasta los primeros días de enero. Además, como parte de las acciones permanentes de capacitación y profesionalización, 119 oficiales del programa Salvando Vidas que opera la Policía Vial recibieron una certificación y actualización en sus conocimientos de alcoholimetría, la cual fue otorgada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Los policías reforzaron sus conocimientos en el uso y manejo del alcoholímetro, así como en la detección de sustancias psicotrópicas, psicoactivas o drogas, además de los diferentes tipos de alcoholes y cómo estos se absorben en cuerpo humano.

El Coordinador Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, destacó el trabajo que realiza este personal de la Secretaría de Seguridad, pues “no sólo se salvan las vidas en los accidentes, en revisiones de alcoholimetría se han cumplimentado quince órdenes de aprehensión de personas y de vehículos que contaban con un mandamiento judicial vigente y el pasado mes de mayo de este año, reconocer que se salvó una vida de manera muy particular donde una persona que fue detenida en su primera prueba de alcoholimetría, al momento de ser revisado su vehículo se llevó a cabo la liberación de una mujer que estaba privada de la libertad”.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, comentó que “independiente de este reconocimiento y otros que puedan tener que certifican la capacidad que tienen para realizar su trabajo, ningún documento podrá suplir la calidad humana que deben tener ustedes (los policías viales) al realizar sus actividades, por lo tanto, los exhorto de manera respetuosa que ante todo, en el trato con los ciudadanos, en el trato con toda las personas sea con total respeto”.

Contratarán a más elementos

El coordinador de Seguridad en Jalisco recuerda que están abiertas las convocatorias para la contratación de más elementos en distintas corporaciones. Tan sólo para ser parte de la Comisaría Vial, afirma, en cuatro días han recibido más de 600 solicitudes.

“Eso nos habla de que la gente tiene un interés en servir a su Estado y ser parte de las policías. Tenemos vigentes las convocatorias para formar parte de la Comisaría Preventiva, de la Comisaría Vial y de la Comisaría de Custodia”.

Aunque no revela el estado de fuerza de las corporaciones, asegura que no hay un déficit policial ni que falten elementos viales en calle, como han señalado los ciudadanos.

“Recordar que también hubo una situación que se ha ido mejorando con la semaforización que se llevó a cabo, y esto poco a poco nos ha ido permitiendo desahogar estas vialidades. Sabemos que el personal nunca va a ser suficiente”.