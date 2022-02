Seguridad en Jalisco: Asesinan a 74 policías en esta administración estatal

En lo que va de la actual administración estatal, iniciada el 6 diciembre de 2018, en Jalisco han sido asesinados al menos 74 policías y elementos encargados de la seguridad. Lo anterior, sin contar los homicidios de al menos ocho ex policías, así como la desaparición de al menos 15 elementos de quienes actualmente se desconoce su paradero, de acuerdo con registros hemerográficos de este medio de comunicación.

El último homicidio de un agente en activo ocurrido en nuestro Estado fue el del comandante regional Miguel Ángel Sánchez Velázquez, quien fue asesinado el miércoles 16 de febrero durante un enfrentamiento entre un grupo de criminales armados y elementos de la Policía del Estado, ocurrido en el ingreso al municipio de Cañadas de Obregón. Los hechos sucedieron mientras los oficiales realizaban su recorrido de vigilancia, cuando fueron agredidos por sujetos armados, quienes escaparon en dos camionetas tipo pick-up.

Los agentes trataron de repeler la agresión, sin embargo, en el fuego cruzado Sánchez Velázquez perdió la vida, mientras que otro agente resultó lesionado de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital privado por el helicóptero Halcón de la Policía de Zapopan.

El comandante estatal es el primer policía asesinado en Jalisco este 2022. El año que más agentes han sido asesinados fue el 2019 con 30 agentes caídos, seguido del 2021 con 23 asesinatos de policías. Durante 2020 se registraron 20 homicidios de elementos de seguridad al servicio de la ciudadanía.

De los 74 policías y agentes en activo asesinados en lo que va de la actual administración local, 48 pertenecían a comisarías municipales, siete eran policías de la Secretaría de Seguridad del Estado, 10 eran parte de la Fiscalía Estatal, seis pertenecían a la Guardia Nacional, dos a la Fiscalía General de la República, y uno era un agente federal que trabajaba como custodio en el entonces Penal Federal en Puente Grande.

Solo hay dos sentencias por asesinatos de Policías

Pese a estos homicidios, las autoridades solo han logrado emitir, en este periodo, dos sentencias en contra de asesinos de policías, ambas registradas en 2019: un hombre de 39 años a quien se le dieron 20 años en prisión y la obligación de pago de 735 mil pesos como reparación del daño, y un hombre de 52 años que recibió una sentencia de 28 años de cárcel y el pago de 1.9 millones de pesos como reparación del daño, según informó la Fiscalía del Estado través de Transparencia, aunque no dio a conocer los hechos por los cuales los criminales resultaron culpables.

Esto, pese a que en marzo de 2019 se aprobó la reforma al Código Penal para castigar con hasta 70 años de cárcel a quienes quiten la vida a personas que desarrollen funciones de seguridad pública, es decir, ninguno alcanzó la pena máxima.

Para el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Arturo Villarreal, el aumentar las penas no inhibe el delito y esto se demuestra con el número tan bajo de sentencias en comparación con los asesinatos de policías ocurridos, pues “los criminales ya han perdido el miedo a atentar incluso contra policías debido a que, saben, no lograrán detenerlos”, además de que saben que, aunque esto llegue a ocurrir, muy probablemente quedarán libres debido a los altos niveles de impunidad que hay en el Estado.

Mayoría de policías asesinados en 2021, por ataques directos

El domingo 02 de mayo del 2021, mientras se encontraba en su día de descanso y en compañía de su hijo, varios sujetos armados llegaron hasta donde se encontraba Mario Alberto Villa Arce, elemento de la Policía de Guadalajara, y lo privaron de su libertad.

No fue sino hasta el martes 04 de mayo que se supo que el cuerpo de Villa Arce se hallaba al interior de una finca usaba como casa de seguridad en la colonia Ladrón de Guevara. Fue localizado gracias a que las autoridades hallaron en dicha finca el carro en el que lo habían plagiado.

Previo a su localización la Fiscalía del Estado informó que el oficial había participado en el enfrentamiento de la colonia Chapalita en el cual fueron abatidos tres presuntos delincuentes y detenidas 33 personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público tras el hallazgo de otra casa de seguridad.

Durante todo 2021, en Jalisco, fueron asesinados 23 policías y agentes encargados de la seguridad, tres más que los homicidios reportados durante el 2020 en la Entidad.

De ellos, diez agentes fueron asesinados en el cumplimiento de su deber: ocho en enfrentamientos contra delincuentes armados y dos más mientras custodiaban a un detenido en sus instalaciones policiales.

El resto, es decir, 13 fueron atacados de manera directa: asesinados durante sus descansos, antes de entrar a sus turnos laborales, en sus vacaciones o plagiados de la libertad y luego asesinados para abandonar sus cuerpos en distintos puntos de la ciudad, como ocurrió con Mario Alberto Villa.

Respecto de los policías que son asesinados en cumplimiento del deber, Villareal Palos piensa que en el caso de los policías del interior del Estado se puede deber a que la capacitación y el armamento no es el mismo que en el caso de los policías metropolitanos.

Para el académico de la UdeG, el hecho de que la mayoría de los asesinatos de policías se haya dado fuera del cumplimento de su deber puede deberse principalmente a su labor, es decir, posibles venganzas por su participación en hechos relevantes, o no ceder a presiones de los criminales, atacándolos fuera de su labor para encontrarlos desprevenidos.

Sin embargo, añadió, también existe la posibilidad de que hayan sido asesinados por “posibles ajustes de cuentas por desacuerdos con grupos criminales con los que pudieran haber colaborado en algún momento de su vida”, aunque también son ciudadanos y pueden ser víctimas de otros delitos como, por ejemplo, algún robo. Sin embargo, añadió, es responsabilidad de la Fiscalía Estatal investigar a fondo para dar con los responsables y determinar oficialmente, en cada caso, los móviles de los ataques.

En el caso de los asesinados en el Área Metropolitana de Guadalajara, dijo, existe la probabilidad de que los elementos se hubieran confiado durante sus servicios o que no cumplieran con los protocolos de detención o seguimiento, aunque no deben descartarse los ataques imprevisibles. “Obviamente la profesión policial es una de riesgo, y ellos deben estar siempre alertas y prevenidos, y sus corporaciones deben brindarles siempre el mejor equipamiento y capacitaciones posibles”, añadió el académico.

Cronología: Policías asesinados en 2021

24 de enero: Feliciano Baltazar Contreras

El oficial de la Policía de Zapopan es atacado a balazos en el cruce de Industria y República mientras paseaba con su familia en el tianguis de "El baratillo", en Guadalajara.

19 de febrero: Julio César

El agente de la Guardia Nacional muere tras un enfrentamiento ocurrido en el municipio de Degollado, en los límites de Jalisco y La Piedad, Michoacán. Otro elemento resultó lesionado.

9 de marzo: Elemento de la GN

El cuerpo del oficial de la Guardia Nacional, de quien no se informó el nombre, es encontrado dentro de las instalaciones del Parque de la Solidaridad. El agente había sido reportado como desaparecido una noche antes.

5 de abril: Victoria Isabel Sánchez

La oficial de la Policía de Guadalajara, Victoria Isabel Sánchez, muere en el hospital tras recibir un balazo en una agresión hecha a ella y su compañero por dos hombres a los que habían detenido para una revisión en el cruce de la avenida Revolución y Río Nilo, en la colonia Jardines de la Paz.

8 de abril: Elemento de la GN

Un oficial de la Guardia Nacional, de quien no se informó el nombre, es asesinado dentro de un gimnasio de la colonia El Calvario, en Lagos de Moreno, donde se encontraba durante su descanso. El agresor huye tras el ataque.

29 de abril: Domingo Maceda López

El elemento de la Policía del Estado, Domingo Maceda López, es asesinado durante un enfrentamiento ocurrido en la colonia Jardines de la Rivera, en Tepatitlán de Morelos. Otros dos oficiales resultan heridos.

04 de mayo: Mario Alberto Villa Arce

Plagiado el domingo 02 de mayo en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara durante su descanso, y encontrado sin vida dos días después en una casa de seguridad ubicada en la colonia Ladrón de Guevara, en el mismo municipio. Se le relaciona con haber participado en la localización de una casa de seguridad de la colonia Chapalita en el mes de abril.

13 de mayo: Luis Enrique Cruz González

El elemento de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado, Luis Enrique Cruz, es asesinado cuando salía de una escuela de natación ubicada en el Periférico Oriente y la calle López Cotilla, en la colonia Arboledas de San Gaspar, Tonalá. El oficial, recibe varios impactos en el cráneo; su cuerpo queda a un costado de un Chevy blanco. Se encontraba en su periodo vacacional.

19 de julio: Abelardo Anaya Ramos

El oficial de la comisaría de Tlajomulco, Abelardo Anaya Ramos, es atacado a balazos en un enfrentamiento ocurrido en el fraccionamiento Los Cántaros, en Tlajomulco. Aunque es trasladado en estado grave a una unidad de la Cruz Verde, pierde la vida en el puesto de socorros. El oficial había recibido dos impactos de bala, al parecer de una escopeta.

26 de julio: Maricruz Pérez Partida

La comandante de la comisaría de El Salto, Maricruz Pérez Partida, es asesinada junto con otras tres personas, incluyendo su padre, cuando este la llevaba a su trabajo en su vehículo particular. Ocurre en el cruce de San Onofre y San Felipe, en la colonia Santa Rosa del Valle. Dos meses antes Maricruz había participado en la detención de “un jefe de plaza” del municipio y por ello había sido amenazada.

15 de agosto: Wilder Mario Crenshaw Ramírez

El cuerpo de Wilder Mario, policía investigador de la Fiscalía Estatal, es localizado junto con los cadáveres de otras tres personas en un predio de la colonia La Capilla, en el municipio de El Salto. La fiscalía confirma que se trataba de un elemento suyo un día después del hallazgo; estaba asignado al área de narcomenudeo.

23 de agosto: José Hiram

El agente de la Comisaría de Tonalá, José Hiram, se encontraba dentro de su vivienda ubicada en el cruce de Francisco Villa y 5 de Mayo, en la colonia San Martín de las Flores, Tlaquepaque, cuando varios sujetos armados lo sacan de su domicilio y le dispararon en la calle.

4 de septiembre: Humberto González, Diego Zedillo, Francisco Vicencio y Cesario González

Los cuatro elementos de la Comisaría de Encarnación de Díaz son asesinados en un enfrentamiento a balazos con civiles armados ocurrido en el libramiento carretero, cerca de los límites con Zacatecas. Los agresores, armados con fusiles de alto calibre, huyen a bordo de una camioneta Ford blanca.

14 de septiembre: Policía de la Comisaría de El Salto

Los cuerpos de dos personas son encontrados al interior de un auto calcinado en el cruce de las calles Donato Núñez y la carretera a El Castillo, municipio de El Salto. Dos días después el fiscal estatal informa que uno de ellos correspondía “según sus características físicas” a un policía de Tonalá reportado como desaparecido días antes.

24 de octubre: Armando Jacobo Reyes Jiménez

El elemento de la policía de Zapopan, Armando Jacobo Reyes Jiménez, es asesinado a balazos, mientras se dirigía a iniciar su turno laboral, en el cruce de las calles Antimonio y Plomo de la colonia San Isidro Ejidal, en Zapopan. Los agresores huyen a bordo de un vehículo tipo sedán rojo.

27 de octubre: José Antonio Velázquez Romero y Víctor Manuel Espinoza Torres

Los dos elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) son atacados a balazos en su sede en Puerto Vallarta por un hombre (presuntamente ex policía de Manzanillo) quien había sido detenido un día antes por portar ilegalmente un arma de fuego. El detenido despoja a uno de los agentes de su arma de cargo y les dispara para después huir. Pese a que los agentes son trasladados a recibir atención médica, fallecen al día siguiente del ataque.

18 de noviembre: Francisco Javier

El oficial de la Comisaría de Zacoalco de Torres, Francisco Javier, es asesinado a balazos en un predio cercano a la carretera libre Guadalajara-Colima. El agente fue sacado de su domicilio, ubicado en la calle Flores Magón, y luego llevado al predio, cercano a la carretera que va al poblado de Atotonilco el Bajo, donde los agresores le disparan y abandonan su cuerpo.

29 de noviembre: Miguel Ángel Macías Hernández

El policía de Guadalajara, Miguel Ángel Macías Hernández, es atacado a balazos la mañana del 27 de noviembre cuando se disponía a ir a trabajar. El agente salía de su domicilio, ubicado en el Fraccionamiento El Moral, en Tonalá, cuando sus agresores le dispararon. El elemento pierde la vida dos días después en el Centro Médico de Occidente.

7 de diciembre: Arturo Sánchez Íñiguez

El cuerpo de Arturo Sánchez Íñiguez, policía activo de la Comisaría de Guadalajara asignado al agrupamiento Urepaz, es encontrado entre los cadáveres de cuatro ex policías de la Secretaría de Seguridad Pública hallados en Tlaquepaque y Tonalá, entre quienes se hallaba también Otoniel González Rodríguez, ex escolta del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Aunque los cuatro eran ex policías estatales, Arturo era el único que se encontraba en activo, ahora en la policía tapatía. Su cuerpo se hallaba en una zona despoblada de Tonalá cercana al fraccionamiento Las Cañadas, por una brecha próxima a Camino a El Vado y autopista a Zapotlanejo.