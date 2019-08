Sancionan con 53.7 millones a proveedora del Escudo Urbano

Por los retrasos en la entrega de los servicios y el equipamiento, el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado impuso una sanción de 53.7 millones de pesos a CIS International Limited, proveedora del Escudo Urbano C5 (sistema de videovigilancia).

De acuerdo con información otorgada vía Transparencia por la Secretaría de Administración de Jalisco, concluyó una investigación del contrato que se firmó con la empresa, en la que se determinó que hubo incumplimiento en los plazos para la entrega del proyecto.

Por eso se sancionó con 6% del monto total del contrato, que fue por 895.8 millones de pesos.

En el contrato firmado entre el Gobierno del Estado y la compañía se establecía una garantía por vicios ocultos de 10% sobre el monto total del contrato, que debía ser cubierta por la empresa.

Aunque se solicitó una entrevista con la dependencia para detallar la sanción impuesta, hasta anoche no se obtuvo respuesta.

En febrero pasado, tras concluir la auditoría al Escudo Urbano, la contralora Teresa Brito Serrano informó que no se tenía certeza de que en la pasada administración se realizara una correcta supervisión de la ejecución del contrato.

“Encontramos simple y llanamente incumplimiento del contrato. No había un plan de trabajo, no había un seguimiento puntual, no había una verificación y, bueno, estamos trabajando en ese sentido”.

Destaca que el Gobierno de Jalisco reporta que en estos momentos están operando cuatro mil 945 cámaras en los nueve municipios del área metropolitana. Por ejemplo, en Guadalajara hay dos mil 488 equipos, mientras en Zapopan, mil 221. También suman mil 073 botones de pánico.

Los Ayuntamientos reportan que el sistema de videovigilancia sirve para combatir delitos como el robo a personas y vehículos, sobre todo en los municipios de Guadalajara y Zapopan.

De seis mil 070 equipos instalados en los nueve municipios metropolitanos y Chapala, operan cuatro mil 945. EL INFORMADOR/Archivo

Funcionan ocho de cada 10 cámaras del Escudo Urbano

De un total de seis mil 070 cámaras que se han instalado en los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y Chapala, cuatro mil 945 se encuentran en operación; es decir, ocho de cada 10 funcionan.

De acuerdo con información otorgada vía Transparencia por la Coordinación Estratégica de Seguridad, se tiene pendiente la colocación de 75 cámaras para completar el sistema de Escudo Urbano C5, que debió estar al 100% desde septiembre pasado. Sin embargo, en otra solicitud, la dependencia estatal respondió que en el contrato se estipula instalar seis mil 570.

La Coordinación tampoco respondió cuánto hace falta por invertir de los 895.8 millones de pesos que se destinaron para la puesta en marcha de esta plataforma, debido a que “no se cuenta con los datos, toda vez que aún no se cumple con los términos del citado contrato”, contestó vía Transparencia.

Se solicitó una entrevista para aclarar las diferencias en las cifras, pero hasta ayer no se había concretado.

Por su parte, las Comisarías de Seguridad reconocen que se tienen fallas en los equipos que no permiten operar de manera óptima, como es el caso de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, en los que no se tiene una estadística de la contribución que ha tenido el sistema en la detención de personas que cometieron algún ilícito.

Por su parte, Guadalajara y Zapopan destacan la colaboración que se logra con el Escudo Urbano a través del seguimiento que se realiza con estos equipos.

Las autoridades pusieron en marcha el C5 para mejorar las tareas de inteligencia, de prevención y reacción oportuna de los cuerpos de seguridad, con el objetivo de reducir los índices de inseguridad. Sin embargo, las autoridades han reconocido que los resultados en el combate de los delitos no son los esperados, por ello en este mes se anunció el arranque de la Policía Metropolitana para reforzar la seguridad.

Tanto los Ayuntamientos como el Gobierno del Estado proyectan ampliar sus centros de control, aunque no se ha precisado el total de las cámaras que se instalarán en una siguiente fase.

Cámaras o dispositivos en servicio Municipio Cámaras Botones de pánico Guadalajara 2,488 532 Zapopan 1,221 288 Tonalá 457 108 Tlaquepaque 420 101 Tlajomulco 198 22 El Salto 102 20 Juanacatlán 23 2 Chapala 21 0 Zapotlanejo 15 0 Total 4,945 1,073

Fuente. Coordinación Estratégica de Seguridad de Jalisco.

Reportan fallas

Desde el pasado 30 de septiembre, el Escudo Urbano C5 debió estar operando en su totalidad en la zona metropolitana. Casi un año después, las fallas continúan. De las cámaras que ya fueron instaladas en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, mil 082 se encuentran fuera de servicio, según la autoridad estatal.

El mayor problema se concentra en el municipio de Guadalajara, en donde ya se colocaron tres mil 064; sin embargo, sólo dos mil 488 están en operación. Le sigue el municipio de Zapopan, en donde se cuenta con mil 535 equipos, de los cuales 314 presentan fallas o mal funcionamiento.

Vía Transparencia, la Coordinación de Seguridad de Gobierno del Estado reporta que en este último ya fueron desconectadas 34 cámaras y otras 60 se encuentran en mantenimiento por las fallas en la energía o por la intermitencia en la comunicación.

En el municipio de Guadalajara operan dos mil 488 cámaras. EL INFORMADOR/A. Camacho

El comandante Ricardo Martínez Gutiérrez, responsable de la Unidad de Videovigilancia del Centro de Comunicaciones del Ayuntamiento de Guadalajara, reconoce que se tienen intermitencias en la conexión. “Podríamos decir que hemos estado trabajando a un 65% o 75% de lo que son las cámaras, pero con esos porcentajes, por parte de la Comisaría se ha dado resultados”.

Por su parte, Juan Carlos Contreras, subdirector del C5 de Zapopan, informa que de las 327 cámaras que pertenecen al municipio, sólo 52 están en operación, y se trabaja para que se integren a la misma plataforma del Escudo Urbano. “Pretendemos interconectar las más de mil 800 cámaras en el mismo sistema (entre las estatales y municipales)”.

El director operativo de la Comisaría de Tlaquepaque, Luis Pantoja, declara que desconocen la situación por la que algunos equipos están fuera de servicio, aunque anteriormente se les informó que obedecía a problemas técnicos porque no se concluyeron los procesos de adquisición. “Tenemos equipos lectores de placas instalados en las principales avenidas del municipio. Son 54 lectores, de los cuales 14 están fuera de servicio”.

Pocos resultados en Tlaquepaque

Las fallas que presentan los equipos lectores de placas de vehículos instalados en el municipio de Tlaquepaque han impedido que se mejoren los resultados en la recuperación de autos.

El director operativo de la Comisaría, Luis Pantoja, informa que actualmente se tienen 14 fuera de operación de un total de 54 que se colocaron en las principales avenidas del municipio.

“Actualmente estamos en una situación vulnerable porque no están en servicio en su totalidad (las cámaras). Si estuviéramos al 100% podríamos monitorear y prevenir situaciones, ya que toda la tecnología que están utilizando ya está instalada, únicamente tenemos problemas técnicos para su (operación)”.

Reconoce que se tiene una baja recuperación porque la activación de los lectores se ha dado de manera paulatina, y los resultados se han podido observar cuando se pone en marcha algún plan piloto. “Al momento ha sido una baja recuperación de vehículos, por lo menos en nuestro municipio. Por ejemplo, en Tlajomulco ellos operan un C5 y es interno, y tienen una estructura en donde su recuperación de vehículos está superior a los de la zona metropolitana”.

Desde la semana pasada se solicitó entrevista con la Comisaría de Tlajomulco sobre el sistema de videovigilancia que se tiene en el municipio, no se ha tenido respuesta.

En el caso del municipio de Tonalá, la Comisaría reportó que no se tiene una estadística sobre los resultados por el apoyo de las cámaras, pues también hay equipos sin servicio.

Desconocen cuántos equipos operan en escuelas

Aunque en la pasada y presente administración estatal las autoridades establecieron compromisos con la Universidad de Guadalajara (UdeG) para que el sistema de videovigilancia contribuya a reducir los índices de inseguridad que se presentan en torno a las instituciones educativas, a la fecha, la Coordinación de Seguridad desconoce cuántas cámaras se encuentran en servicio.

De acuerdo con la Coordinación de Seguridad, actualmente se han instalado 705 equipos en torno a los 32 centros escolares y otras instalaciones de la UdeG.

El coordinador Montalberti Serrano Cervantes declara que no tienen reporte de la operación de estos equipos, pese a que recientemente han acudido algunos hechos preocupantes. Recuerda que el compromiso fue la elaboraron de diagnósticos de riesgo con cada una de las comisarías de la metrópoli. “Recorrimos todas (las calles), están los postes, están las cámaras… pero no sabemos si funcionan o no”.

Recuerda que es muy importante que tengan conocimiento de esto, “porque pensábamos que el tema de las cámaras bajaría el índice delictivo o sabríamos quiénes son los que rondan los planteles”.

Hace dos semanas, un guardia de seguridad de la universidad fue asaltado en la zona de Medrano, a tan sólo unas cuadras de una de las instalaciones educativas. Pese a que en la zona fue apuñalado y hay una cámara de videovigilancia, señala que no han tenido información del caso. “Creo que las cámaras quedan a deber. Deberían de informar cuántas no funcionan... estamos a ciegas”. Añade que en el ciclo escolar pasado se había tenido una contención de los delitos, pero este regreso a clases ha sido “un poco complicado”, por los asaltos y hasta por el intento de violación de una estudiante, ocurrido en torno a la Preparatoria 1.

Por lo anterior, ayer sostuvieron reuniones con las autoridades de Guadalajara, en las que se llegaron a acuerdos para reforzar los operativos y los diagnósticos de lo que ocurre en las inmediaciones de las sedes de la casa de estudios.

De acuerdo con la Coordinación de Seguridad, actualmente se han instalado 705 equipos en torno a los 32 centros escolares y otras instalaciones de la UdeG. EL INFORMADOR/Archivo

Acuerdos con las tiendas de autoservicio

La estrategia del Gobierno estatal para vincular las cámaras de seguridad al Escudo Urbano C5 no ha tenido una respuesta importante por parte de los negocios ubicados en la zona metropolitana.

De acuerdo con la Coordinación Estratégica de Seguridad, solamente se tienen cuatro tiendas de autoservicio interesadas, las cuales se encuentran en proceso para integrarse al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5).

En marzo pasado, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó reformas a los Artículos 6 y 69 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, en el que se establece que las tiendas de conveniencia deben contar con cámaras vinculadas a los sistemas de videovigilancia, como el C2 municipal o el C5 estatal.

Los negocios deberán contar también con personal de seguridad privada, armada y de la policía auxiliar, con botones de pánico, un botón digital de auxilio enlazado con la Comisaría de Seguridad, así como arcos detectores de metales.

En ese mes, el gobernador Enrique Alfaro anunció la firma de un convenio con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), para mejorar la seguridad en estos negocios.

