“Robots” detectarán incendios en La Primavera

Durante los últimos años, Jalisco ha resentido los estragos de un estiaje cada vez más agresivo, ubicándose en las primeras posiciones de incendios forestales en el país. El bosque La Primavera es de las zonas más vulnerables, por eso la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) estudió varias estrategias para reducir el impacto del fuego, por lo que este día anunciará el nuevo equipamiento tecnológico para identificar oportunamente y combatir los siniestros.

Tras un proyecto fallido en la administración pasada (que consta de una sola cámara para más de 30 mil hectáreas del bosque), la dependencia invirtió 20 millones de pesos en la compra, instalación y monitoreo de un Sistema de Detección Temprana de Incendios. “De manera general, son cinco ‘robots’. El sistema consiste en que éstos hacen un escaneo de 360 grados en puntos estratégicos, donde históricamente hemos tenido la mayor presencia de incendios”, explica el director del Área Forestal de Manejo del Fuego en la Semadet, Eduardo Cruz.

Estos equipos pueden detectar un incendio (en un área de sólo dos metros cuadrados) desde cinco kilómetros de distancia, aunque su visor incluso puede identificar llamas propagadas a 10 kilómetros. “En las pruebas realizadas se han llegado a detectar incendios hasta 19 kilómetros de distancia, en zonas agrícolas (fuera del bosque)”.

Los equipos están siendo adaptados a las condiciones de La Primavera para abarcar cada ángulo y pendiente, por lo que estarán en operaciones en las siguientes vacaciones de Semana Santa y Pascua.

En el estiaje pasado, un incendio en el cerro del Tepopote se intensificó y no sólo afectó notablemente la zona, también la salud de las personas que habitan en sus proximidades.

Anoche fue reportado un incendio en el paraje “El Tanque”, en el cerro de El Colli. A la medianoche, más de 30 elementos forestales habían controlado el siniestro, que consumió arbustos y pastizales. Hoy se informará la dimensión de la afectación.

La previsión es que, gracias a estos “robots”, no se repitan más estos escenarios y se atiendan de forma inmediata. “Ubicarán cualquier incendio que se pueda presentar en ese círculo de visión y enviarán al Centro Estatal de Incendios Forestales un informe que llegará con la ubicación geográfica precisa, así como los datos meteorológicos, como temperatura, dirección y velocidad del viento, que mucho incide en el comportamiento del fuego”. De esa forma, el ataque al fuego no sólo será más rápido, sino que tendrán una mayor estrategia para sofocarlo.

Hoy a las 13:15 horas, el gobernador Aristóteles Sandoval tiene agendado presentar el equipo, como parte de las acciones para combatir la temporada de incendios forestales.

Videovigilancia en La Primavera también servirá para investigación

a Semadete invirtió 20 millones de pesos en un sistema de videovigilancia para detectar siniestros en tiempo real y que también servirá para fines de seguridad pública e investigación. EL INFORMADOR/Archivo

Los cinco “robots” que vigilarán día y noche al bosque La Primavera para detectar incendios en tiempo real tendrán varias tareas adicionales. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) compartirá la información recabada con instituciones académicas, científicas y la iniciativa privada.

El director del Área Forestal de Manejo del Fuego, Eduardo Cruz, explica que si bien los equipos fueron adquiridos para detectar incendios en lo inmediato y evitar afectaciones mayúsculas durante la temporada más crítica de sequía (por los vientos y la intensidad del Sol), los registros no quedarán sólo bajo custodia del Estado.

“La decisión obedece precisamente a eso: a tener una evidencia, un registro no sólo de apreciación sino con tecnología de punta, actual y vigente, que pueda ofrecer información no sólo para incendios sino para investigación y otros usos. La información no va a estar abierta sólo para el Gobierno de Jalisco sino para otras instancias”.

Incluso los registros estarán fluyendo entre los brigadistas y las corporaciones policiales, pues así como éstos detectan el fuego pueden hacer lo propio con quienes lo provocan. De esta forma se espera inhibir prácticas que han ocurrido en el pasado, como la preparación de alimentos en el interior del bosque y hasta quemas deliberadas.

En suma, las universidades tendrán acceso a registros de flora y fauna y las autoridades podrán proteger del fuego y el vandalismo al llamado “pulmón metropolitano”.

En esencia, se trata de cámaras ubicadas en torres de radiocomunicación que han sido instaladas en puntos de difícil acceso, protegidas, enmalladas y, además, cercanas a las zonas de La Primavera en las que se ha detectado la mayor cantidad de incendios en los últimos años.

Los cerros de Planillas, Nejahuete, San Miguel, Tepopote y las proximidades con Tala serán videovigiladas desde una altura superior a los 60 metros. Los equipos, sostiene el funcionario, tienen una calidad y garantía que ha probado su éxito en otras latitudes del mundo.

Y aunque el análisis previo a la compra sugería la instalación de nueve equipos, por el momento se iniciará con estos cinco. De los resultados que dejen, las siguientes administraciones podrán decidir si suman otros para formar una red de videovigilancia forestal en otros puntos vulnerables, como el cerro Viejo.

Ya hay tres equipos instalados; el resto se encuentra en proceso de calibración, pero estarán todos funcionando cuando arranque el periodo vacacional de las Semanas Santa y de Pascua.

“Cada ‘robot’ está pasando por un proceso para que no envíe alertas falsas, ya sea por piedras calientes, por la industria o por cualquier otro factor que pueda identificar como incendio”.

Calidad probada

Los “robots” que integrarán el Sistema de Detección Temprana de Incendios en el bosque La Primavera ya han probado su eficiencia en varias partes del mundo. La Semadet tiene registros de buenos resultados en distintos países de Asia y Europa.

Características

• La tecnología antifuego que instalará la Semadet en La Primavera está diseñada para detectar fuego hasta 10 kilómetros desde su ubicación, día y noche, aunque en las pruebas se han tenido registros desde mayores distancias.

• Los equipos envían alertas inmediatas al Centro de Monitoreo para atender el fuego lo antes posible. Antes de su instalación, detectar un incendio demoraba entre 5 y 10 minutos, y la respuesta en llegar era de 30 minutos.

• Una vez que comience el temporal, las autoridades estatales evaluarán los resultados de las cámaras. Además, prometen que la información será compartida con la academia para fines de investigación.



Rescatarán sistema inoperante

Tras el mega incendio que, en el estiaje de 2012, acabó con más de ocho mil hectáreas del bosque La Primavera, el Gobierno federal anunció un sistema de videovigilancia que no sólo detectaría fuego, sino a quienes lo provocaran. Seis años después, la promesa del ex Presidente Felipe Calderón quedó en sólo un equipo que nunca se instaló como era debido.

Sin embargo, ese “sistema de videovigilancia” servirá. La administración estatal en curso no lo desechará; por el contrario, lo sumará a los cinco “robots” que serán instalados antes de Semana Santa.

Eduardo Cruz, director forestal de la Semadet, expone que aunque tendrá características distintas, será integrado y servirá para aumentar los puntos de vigilancia.

“La empresa que fue contratada no entregó la cámara debidamente instalada. Desafortunadamente el contrato y el proceso no quedó bien amarrado para que el sistema estuviera operando. Digamos que le fue entregado (al Estado) y, sin embargo, nunca funcionó. Lo que pretendemos es que, incluso con la misma empresa de los ‘robots’, pueda estar incorporada”.

Ese equipo fue adquirido para labores de vigilancia, y no necesariamente para detectar incendios, pero sumará más ojos a una red que, se espera, dé buenos resultados y eventualmente crezca en cantidad.

En 2012, un incendio consumió más de ocho mil hectáreas de terreno forestal en el bosque La Primavera. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Pagan 1.8 millones por estrategia fallida

Tras el incendio que destruyó ocho mil hectáreas del bosque La Primavera en abril de 2012, el Gobierno federal, al mando de Felipe Calderón, presumió la habilitación de un sistema de videovigilancia que permitiría tener bajo resguardo el Área Natural Protegida y detectar a quienes iniciaran quemas.

Sí comenzaron las gestiones y la instalación de la red, pero jamás operó.

En el año 2012, el entonces Presidente Felipe Calderón visitó Jalisco en atención a la contingencia ambiental en La Primavera. Fue cuando anunció que apoyaría el programa con “un millón de pesos”, aunque después se confirmó que la inversión sería de 1.8 millones de pesos.

Para junio de 2013, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) calculó que habilitar la red de monitoreo costaría 40 millones de pesos. Todo quedó allí.

Luego, el Ejido La Primavera solicitó una cotización a la empresa Intelimax, la cual había instalado equipos en los bosques de Puebla, parques y reservas culturales del Estado de México y en áreas protegidas de Hidalgo. Ésta les confirmó que serían necesarios sólo tres millones 165 mil pesos para instalar ocho cámaras de alta tecnología, y capacidad para monitorearse entre sí.

Al final se confirmó que el “sistema” de videovigilancia era solamente un equipo, conformado por dos cámaras (diurna y otra térmica), que poco servía para monitorear las 30 mil 500 hectáreas del bosque. Y no hay sanciones.

VOCES

Suma 12 años en el combate del fuego

Jorge Armando Gómez, brigadista forestal. ESPECIAL

Cuando Jorge Armando se enfrentó al fuego por vez primera, allá por el año 2006, pensó en dejar todo. La experiencia no le agradó y decidió no regresar a su trabajo el día siguiente. Pero ya han pasado 12 años y ahora él se ha convertido en un instructor de brigadistas forestales de la Semadet.

Aunque por la naturaleza de su trabajo se enfrenta constantemente a situaciones de riesgo, ha concluido cada activación con saldo blanco. Por fortuna, ni él ni sus compañeros se han accidentado durante sus labores de combate a incendios forestales. Las capacitaciones, dice, son fundamentales para evitarlo.

“Gracias a los cursos sabemos qué tanto podemos acercarnos a las flamas, hasta que tengan cierta altura. Si la flama es muy alta no entramos directo, nos apoyamos con equipo aéreo o hacemos contrafuegos… lo más común en incendios”.

Sin embargo, en los últimos 12 años la estrategia de ataque a las llamas ha cambiado. Ahora, la tecnología hace juego con la mano del hombre no sólo para acelerar los tiempos de atención sino en reducir al mínimo las afectaciones.

Jorge inició su trabajo en la Semadet como torrero (estaba a cargo de una torre de observación), y él pidió su cambio a las brigadas forestales. Allí ha recibido instrucción de varias partes del mundo. “Sí es un trabajo difícil, pero lo hacemos, aparte porque nos pagan, porque nos gusta”.

Recuerda el incendio ocurrido en 2012, que afectó más de ocho mil hectáreas del bosque La Primavera, y los días de trabajo que costó sofocarlo. Estaba de guardia en la base cuando recibió el llamado y se activó. “Desde que vimos la magnitud del humo sabíamos que iba a ser complicado”.

El brigadista afirma que perdió el miedo hace mucho. La capacitación incidió favorablemente en ello. “Nos ha ayudado mucho para apoyarnos en este tipo de emergencias y saber cómo manejar y pensar las estrategias que vamos a usar”. Porque, agrega, las condiciones climáticas han cambiado e incidido en incendios más agresivos.

“Pero así como los incendios son más agresivos, también nosotros hemos ido cambiando. Ya tenemos equipos que nos ayudan: protección personal, vehículos, aeronaves y tecnología que nos ha ido facilitando (el combate al fuego)”.

Menos incendios; mayor afectación

Aunque la cifra de incendios forestales registrados en Jalisco ha reducido en los últimos años, la afectación ha sido mayor. Tanto, que el Estado se encuentra en el segundo lugar nacional por la cantidad de hectáreas afectadas.

De acuerdo con datos de la Semadet, entre el 1 y 15 de marzo de 2016 ocurrieron 172 deflagraciones que causaron afectaciones en dos mil 448 hectáreas, pero para este año, sólo 54 eventos han dañado tres mil 041.

Pese a ello, el panorama actual es mucho mejor al del mismo periodo de 2017, cuando se tenían contabilizados 113 incendios, que significan tres cada dos días en promedio, y seis mil 576 hectáreas afectadas. Esto es, que actualmente se registra la mitad. Aunque las temperaturas se elevan y el aire comienza a cobrar intensidad, la temporada complicada no ha iniciado.

Jalisco es la segunda posición a nivel nacional en hectáreas dañadas, sólo superado por Oaxaca, donde el fuego ha afectado tres mil 683 hectáreas, según datos de la Comisión Nacional Forestal. El Estado de México y la Ciudad de México son los puntos con mayor cantidad de eventos (674) y suman dos mil 968 hectáreas alcanzadas por el fuego. Menos que Jalisco.

En contraste, los Estados de Baja California, Baja California Sur y Campeche registran saldo blanco. No ha ocurrido ningún incendio. Quintana Roo y Sonora sólo registran uno, según el corte más reciente.

Entidades punteras Estado Número de incendios Superficie afectada (hectáreas) Oaxaca 45 3,683 Jalisco 54 3,041 Guerrero 55 2,029 Puebla 149 1,915 México 402 1,847 Los Estados con menos daños Quintana Roo 1 7 Sonora 1 4 Baja California 0 0 Campeche 0 0 Baja California Sur 0 0 Total nacional 1,553 20,721

Fuente: Conafor. Incendios registrados del 1 de enero al 15 de marzo de 2018.

Riesgo inminente para la salud

Las partículas de aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente de pulmón. EL INFORMADOR/Archivo

Los incendios forestales no sólo son peligrosos para la vida silvestre o la vegetación. Sus secuelas también están presentes en el medio ambiente y en la salud de las personas. El clima de Guadalajara, por ejemplo, ha cambiado en los últimos años por dos razones principales: la urbanización y los daños que ha sufrido el bosque La Primavera.

Pero los incendios también inciden en la calidad del aire. Y ésta ha empeorado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la contaminación del aire es “un importante riesgo medioambiental para la salud” tanto en países desarrollados como en los que están en desarrollo, y sostiene que prestarle atención a esa agenda puede reducir la cantidad de enfermos por problemas cerebrovasculares, cáncer de pulmón y neumopatías como el asma.

“Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto plazos”.

Para 2013, el Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer “determinó que la contaminación del aire es carcinógena (que puede causar esa enfermedad) para el ser humano, y que las partículas de aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente de pulmón”, aunque también “se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga”.

Alistan aeronaves

De cara a un estiaje que se advierte complicado, el Gobierno del Estado se ha preparado con cuatro aeronaves para atender incendios forestales. A estos se suman los que eventualmente contraten los Ayuntamientos de Zapopan y Tlajomulco, los equipos aéreos de la Fiscalía del Estado y los de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Denuncia

• No importa que las nuevas cámaras lo detecten de inmediato, si usted es testigo de un incendio forestal, repórtelo a la línea 01-800-4623-6346 para asegurar la activación de las brigadas.

• De igual forma, el Centro Estatal habilitó, desde febrero de 2016, la cuenta @ReporteForestal en Twitter.

• Recuerde no acercarse a las llamas o tratar de sofocarlas bajo ninguna circunstancia. Las labores de voluntariado deben ser supervisadas por personal entrenado a fin de evitar riesgos.

Recomendaciones

• Cada temporada vacacional, la afluencia de turistas a espacios boscosos como La Primavera se incrementa notablemente. Y en consecuencia, las probabilidades de que un incendio forestal ocurra aumentan en la misma proporción.

• Nueve de cada 10 episodios de ese tipo son provocados, deliberadamente o no, por la mano del hombre. Es el principal culpable.

• Las autoridades recomiendan que evite el consumo de tabaco dentro del bosque, especialmente durante las temporadas secas. Y si de todas formas lo hace, se le pide que no arroje las colillas ni los cerillos al suelo. Cheque que estén bien apagados y llévelos con usted hasta que encuentre un bote de basura en dónde depositarlos.

• Otra recomendación es evitar el ingreso a zonas forestales con materiales de vidrio o cualquier material combustible.

• Descarte encender fogatas en el bosque.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la vigilancia de la autoridad en las áreas forestales aledañas a la metrópoli?

Participa en Twitter en el debate del día @informador