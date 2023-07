4 "Don't Pass me By"

"Don't Pass me By" resultó la primera composición de Ringo Starr en los Beatles, es decir, su primera canción como autor. Ya había sido ideada desde 1963, pero no tomó forma ni se concluyó sino hasta el White Album, publicado en 1968.

Recurrente en el catálogo de los Beatles, "Don't Pass me By" es una canción del amor que se va, pero con un estilo único que sólo Ringo podía darle, con letras como "Siento haber dudado de ti, fui tan injusto/ estuviste en un accidente automovilístico/ y perdiste tu cabello", que no podrían encontrarse en las letras de Lennon y McCartney.