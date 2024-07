López Obrador critica al "NYT" por su editorial contra Trump

Esta mañana durante su conferencia, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el poco profesionalismo de los medios tradicionales de información, con motivo de la publicación realizada por el New York Times luego del atentado contra Trump.

López Obrador calificó el editorial del New York Times como "imperativo y autoritario" contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se le presenta con una portada desfavorable: "Sale en el New York Times con una portada groserísima para el expresidente Trump, de mal gusto, actuando como un pasquín", señaló el mandatario mexicano.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar: estas son las licenciatura que puedes estudiar gratis

El editorial del diario estadounidense asegura que el expresidente "falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos, los votantes deben rechazarlo en noviembre".

En este contexto, el Presidente de México recordó las palabras de Elon Musk, quien les respondió: "Son seres humanos insensibles y despreciables, ninguna pizca de empatía".

El presidente López Obrador criticó que los medios no sólo en Estados Unidos o en México, sino en todo el mundo, atraviesan una crisis porque en su opinión los medios tradicionales carecen de ética, profesionalismo y objetividad.

Consideró que en Estados Unidos los medios manipulan más a los ciudadanos porque les hace falta más politización a los estadounidenses.

"Me preguntas sobre en dónde hay más manipulación, pues si nos atenemos a esto, allá porque no estamos hablando de cualquier periódico, ¡es el 'New York Times'!", ironizó.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp