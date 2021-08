Reportan poco avance en entrega de los útiles y uniformes gratis

Aunque los alumnos regresan a las aulas el próximo lunes, el programa a cargo del Gobierno de Jalisco apenas registra un avance del 26.6%, según el Sistema Informático de Presupuesto. Se buscó precisar y actualizar el dato, pero no se obtuvo respuesta por parte de las Secretarías del Sistema de Asistencia Social y Educación. En el calendario de actividades, se indica que el mayor avance en la entrega se tendría en septiembre, una vez iniciado el ciclo escolar. En el programa se invierten más de mil millones de pesos del erario.

El pasado 10 de agosto, Alberto Esquer Gutiérrez, secretario del Sistema de Asistencia Social, afirmó que 100% de los útiles escolares, mochilas y zapatos ya habían sido entregados.

Por daño estructural, sólo 15 escuelas están inhabilitadas

Graciela González, quien trabaja en una secundaria del municipio de Puerto Vallarta, afirma que los estudiantes no podrán regresar a las clases debido a que la escuela sigue desmantelada.

“Se metieron tres veces a robar, se llevaron hasta los claves de luz. No hay electricidad. Hasta donde tengo entendido, no hay condiciones para que volvamos en los próximos días. Vamos a seguir desde casa”.

En Jalisco, 425 escuelas sufrieron afectaciones por robos o vandalismo durante el periodo de aislamiento por la pandemia. Pero sólo en 15 no podrán regresar a las clases presenciales: hay tres planteles afectados en Guadalajara, así como uno en los siguientes municipios: Zapopan, Tlajomulco, Acatlán, Jamay, Casimiro Castillo, Cocula, Unión de Tula, Chapala, Ayotlán, Ayutla, Atotonilco y Ameca.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco, informó que los alumnos de estas escuelas van a ser reubicados. “En concreto, son 116 millones de pesos para rehabilitar 281 escuelas, de las robadas y vandalizadas, más 110 millones para estas 15 escuelas (para ser rehabilitadas de fondo)”.

Detalló que la cifra podría crecer una vez que comience el ciclo escolar. “Hoy, las escuelas están siendo usadas por los maestros, en sus procesos de capacitación. Nuestra plataforma tiene un apartado donde pueden reportar si robaron la escuela”.

Por otro lado, entre 2019 y 2020, el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública contempló rehabilitaciones en 199 centros educativos de 94 municipios. En esas intervenciones se erogaron más de mil 182 millones de pesos, de los cuales 65% del monto fue recurso estatal para rehabilitación y ampliación, 14% del complemento del FAM Potenciado y acciones complementarias del Instituto de la Infraestructura Educativa, 13% para Escuelas para la Vida, así como 8% para la mejoría de los tecnológicos.

Los alumnos inscritos en planteles dañados tomarán las clases en otras sedes, mientras son rehabilitados. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Estudiarán en las aulas provisionales

Para regresar a las escuelas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió que entre los alumnos se guarde una distancia de 1.5 metros hacia sus cuatro lados. Sin embargo, en Jalisco prevalecen 215 aulas provisionales en las que no se puede cumplir con esta recomendación para el siguiente inicio de clases presenciales, pues en éstas estudian seis mil 450 menores en promedio (cada una tiene capacidad para 30).

Por Transparencia, la Secretaría de Educación en Jalisco informa que han cambiado 155 espacios de este tipo en los últimos dos años. Los que prevalecen están en Jalostotitlán, Arandas, Chapala, Colotlán, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tequila, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Por ejemplo, la telesecundaria “Vasco de Quiroga”, localizada en una comunidad rural de Jalostotitlán, tiene uno de estos salones de 5.3 por 5.3 metros para 28 alumnos.

En la pasada administración estatal se prometió erradicar estas aulas, pero se incumplió. En el plan actual se tenía considerado que en 2022 quedarían sustituidos los salones provisionales; sin embargo, ante la pandemia, la Secretaría de Educación actualizó la meta hasta el cierre de la administración, en 2024.

Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica en la Entidad, indicó que la distancia de estudiantes estará determinada por la capacidad del salón.

“En las aulas provisionales, en condiciones normales atienden hasta 30 alumnos. Si en un aula provisional hay 30 niños, se dividirá a la mitad. Si el grupo es menor a 15, asistirán los alumnos todos los días. Si la capacidad es distinta, se atendería de manera diferenciada”, explicó.

MALAS CONDICIONES

Pide seguridad en primaria

Araceli de la Torre contó que tiene dos hijos. Uno está por entrar a la Secundaria 66, y después de visitar las instalaciones decidió que podrá regresar a las clases presenciales a partir del 30 de agosto. “Ya nos dijo el director de la escuela que van a repartir niños, van a ser lunes y miércoles, ocupando dos salones, el A y el B. Y el martes y jueves, los que quieran ir. Y los viernes será virtualmente para los papás que decidan no llevarlos a la escuela”.

La mamá explicó que le da confianza que dividan a los alumnos, además de que le pareció que las instalaciones eran amplias, con tres patios, y que estaban en buenas condiciones.

Sin embargo, recalcó que le preocupa el regreso de su otra hija, quien estudia en la Primaria 145, con solamente seis salones.

“Se ve muy maltratada. Está en muy malas condiciones. Me da pendiente que el techo se caiga con las lluvias. Sí pueden mantener la sana distancia, pero estoy pensando si mandarla o no, porque siento peligro por las instalaciones. Los maestros son buenos, pero las instalaciones no están bien. Hemos pedido apoyo, pero nadie nos ayuda. Mandamos escritos y no han hecho caso”.

Puntualizó que otra problemática es que en la escuela a veces no hay agua, un elemento clave para combatir el COVID-19.

Aceptó que le da miedo que sus hijos se contagien, pero confía que en las clases se pueda garantizar la sana distancia y la realización de las medidas sanitarias, como la aplicación de gel antibacterial y los cubrebocas.

Comentó que trabaja en una unidad médica y le ha tocado ver cómo son los contagios, pero hasta la fecha no ha visto niños enfermos.

“No nos hemos contagiado, ni una gripa, nada de contagios en mi casa. Me da miedo, pero el niño cambiará de nivel y es más importante que vaya a la escuela. Y ella quizá siga tomando las clases en casa, por las condiciones de la primaria”.

Agregó que es fundamental que se cumplan las recomendaciones.

“Es importante que se proporcionen los servicios: agua, gel, tapetes sanitizantes… con mi hijo sí tienen las condiciones y los van a repartir, pero en la primaria estoy a la expectativa, porque si no tiene agua o no la van a arreglar, mejor en línea”.

La Secretaría de Educación en Jalisco espera que alrededor del 70% de los estudiantes regresen a las aulas el próximo lunes. EL INFORMADOR/Archivo

ENCUESTA

Difieren los papás y estudiantes

La encuesta “Caminito de la escuela” revela que ocho de cada 10 niños quieren retomar las clases presenciales, que interrumpió la pandemia. El ejercicio lo elaboró la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero colaboró su homóloga de Jalisco (CEDHJ), que se encargó de consultar a dos mil 257 menores en el Estado.

El problema es que siete de cada 10 adultos no desean que sus hijos vuelvan a las aulas por los riesgos del nuevo coronavirus.

“Más de la mitad de niñas, niños y adolescentes en Jalisco señalan que lo que les haría más feliz del regreso a clases en su escuela es estar con sus amigas y amigos, seguido por el hecho de salir de su casa y que su maestra o maestro les dé clases en su salón. Esta tendencia es similar a la nacional”, dijo el titular de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón.

Subrayó que los estudiantes abordados destacaron que entre sus preocupaciones están que las personas que estén en los planteles no usen cubrebocas y también que sus familiares puedan contagiarse del COVID-19.

Y recomendó a las autoridades mantener cerradas las escuelas que no cuenten con la infraestructura que prevenga la infección de los estudiantes.

El regreso a los salones de educación básica en la Entidad será este 30 de agosto, pero de manera opcional. En el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG) sería hasta el 16 de septiembre, aunque todo dependerá de los contagios y hospitalizaciones en Jalisco.

El secretario de Educación en el Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, afirmó que todos los maestros están obligados a reanudar las clases presenciales, aunque el Gobierno federal afirme que es opcional.

Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la UdeG, añade que no es momento para retomar las clases presenciales en todo el país. “En México, la educación no se priorizó cuando debió priorizarse en la pandemia. La presencialidad es muy necesaria, pero se hicieron las cosas al revés. Ahora, en el peor momento, es cuando se decide regresar con estrategias poco claras y con un plan que parece apresurado”.

Los alumnos podrán regresar a las clases de forma presencial, virtual o mixta. ESPECIAL

GUÍA

El panorama

La infraestructura escolar sigue siendo un tema a resolver, de acuerdo con el análisis “500 días de educación en pandemia: Aprendizajes y experiencias en Jalisco”, publicado en julio de 2021 por Mexicanos Primero.

“A la carencia o la mala calidad de los servicios que enfrentaban algunas escuelas y zonas, se sumó el deterioro por la falta de uso, mantenimiento y el vandalismo del que fueron objeto muchos centros escolares en el Estado”, se indicó.

La organización recomendó que, para un regreso presencial seguro, es necesario garantizar la seguridad estructural y los servicios básicos, en especial el agua y los sanitarios en buenas condiciones. Y una ventilación adecuada para evitar contagios, así como el equipamiento, la conexión a internet y el material para desinfección y uso sanitario.

Este medio publicó que 590 escuelas no contaban con sistema de agua conectado a la red pública en Jalisco. Al respecto, el director de Planeación de la Secretaría, Enrique Oliva Mojica, explicó que las instituciones que no cuentan con una conexión directa al agua tienen otra forma de abastecimiento. “Sobre todo, en aquellas donde es muy difícil llegar con un sistema de aprovisionamiento, porque no hay otra manera. Tenemos manantiales, pipas, aljibes, tinacos y tanques elevados. Hay diferentes modalidades”.

RESULTADO

Educación a distancia

De acuerdo con la Segunda Encuesta sobre Educación a Distancia, presentada recientemente por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, de los que ya mandaban a sus hijos a los planteles, un 21.3% consideró en algún momento retirar a sus hijos de la escuela, mientras que el 69.3% señaló que no lo pensó, entre otros.

Por otro lado, sobre la implementación de la educación a distancia, el 33.3% de los participantes calificaron de regular el sistema, un 27.2% lo consideró bueno y el 7.6% muy bueno. En contraste, el 6.3% lo señaló como muy malo y el 13.2% respondió que la educación a distancia fue mala, entre otros.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del regreso a las escuelas?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.