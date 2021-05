Regresan 590 escuelas sin conexión al agua

Luego del confinamiento por la pandemia y tras la vacunación de los profesores en Jalisco, los alumnos regresaron a los planteles para realizar actividades de orientación. Sin embargo, en 590 escuelas no hay sistema de agua conectado a la red pública: en 73% se dan clases a los alumnos de primaria, informa la Secretaría de Educación en el Estado.

Además, en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se registra la problemática del desabasto de agua en 212 colonias, por lo que la situación afecta a más espacios educativos.

Según un acuerdo publicado por la autoridad, en este regreso a las aulas, los estudiantes y los docentes deben cumplir con el “Protocolo de acción ante el COVID-19 en dependencias públicas”, que establece que en las medidas higiénicas se debe promover el lavado de manos con agua y jabón, entre otros aspectos.

El director de Planeación de la Secretaría, Alfonso Enrique Oliva Mojica, explica que no está identificado el número de escuelas que podría verse afectado por los tandeos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), pero enfatiza que las instituciones que no cuentan con una conexión directa al agua tienen otra forma de abastecimiento.

“Sobre todo, en aquellas donde es prácticamente o muy difícil llegar con un sistema de aprovisionamiento, porque no hay otra manera. Tenemos manantiales, pipas, aljibes, tinacos y tanques elevados… son las diferentes modalidades mediante las cuales puedan tener acceso las 590 escuelas en Jalisco”.

Por otro lado, avisa que habilitarán un apartado en la aplicación web del programa de Recrea, para que los directivos puedan reportar las fallas en la infraestructura en el Estado.

PANORAMA. Además de las colonias afectadas por los tandeos del SIAPA, en Jalisco hay 590 escuelas sin conexión directa a la red del agua. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Prevén apoyo del SIAPA para escuelas afectadas por tandeos

Las mesas de salud y educación definirían las acciones ante el desabasto de agua en los planteles

Debido al desabasto de agua, las escuelas de la zona metropolitana podrían enfrentarse a un problema serio. Alfonso Enrique Oliva Mojica, director general de Planeación de la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ), afirma que para los planteles ubicados en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque cuentan con el apoyo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en todas las acciones que se requieran.

“Y en el interior del Estado estamos convencidos de que serán los Ayuntamientos los que nos ayudarán a garantizar que a ninguna escuela de su municipio les falte este líquido”.

Sobre qué pasará si las acciones son insuficientes, dice que la situación tendría que ser evaluada por las mesas de salud y educación del Estado.

“Son un par de mesas que han venido trabajando de manera permanente y sistemática a lo largo de la pandemia. Tendrían que tomar la determinación de alguna acción concreta para estas escuelas en particular. La respuesta tendría que venir de estas mesas”.

Recuerda que la vuelta a las aulas servirá para conocer las necesidades que tienen los planteles ante el regreso total a las clases en el próximo mes de agosto. La identificación de las deficiencias en la infraestructura se realizará gracias a los reportes que reciban en la aplicación web del programa Recrea.

“En aquellas escuelas donde tengamos que apuntalar alguna circunstancia, del tipo de infraestructura, provisión de agua u otro tipo de necesidad de infraestructura, lo estaremos haciendo en conjunto con los directores de las escuelas y la comunidad educativa en este par de meses”.

Sobre el cumplimiento del protocolo sanitario, Oliva Mojica asegura que la Secretaría ha dotado a todos los planteles con insumos necesarios, como jabón y gel antibacterial.

El “Protocolo de acción ante el COVID-19 en dependencias públicas” indica que en las escuelas se deberá contar con agua para el lavado de manos, además de establecer un filtro de supervisión con termómetro infrarrojo en todos los accesos; colocar un tapete sanitizante; asegurar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo; tener disponible el gel antibacterial en puntos estratégicos y baños; así como el uso obligatorio de cubrebocas.

A nivel nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró la “Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19”, en la cual se recomienda que todos los días las alumnas, alumnos y docentes lleven a la escuela un paño, a fin de limpiar, con agua jabonosa, su mesa o área de trabajo, antes de iniciar y después de finalizar las clases. Y que se debe “monitorear que los estudiantes y todas las personas que asistan a la escuela, se laven las manos con agua y jabón”.

Municipios con más escuelas sin agua

Municipio Planteles Mezquitic 44 San Juan de los Lagos 41 Cuquío 26 Tepatitlán 24 Lagos de Moreno 21 Tomatlán 21 Zapopan 20 Acatic 19 Bolaños 19 Talpa de Allende 18 Arandas 16

Fuente: Secretaría de Educación de Jalisco.

Zapopan y municipios del Norte, con más escuelas sin agua

En 89 municipios de la Entidad hay planteles escolares que no cuentan con el servicio de agua entubada, los cuales se ubican principalmente en la Región Norte y en Los Altos, mientras que en la zona metropolitana es Zapopan el que tiene más cantidad de escuelas sin el servicio (adicional a los tandeos que aplica el SIAPA), de acuerdo con información brindada por la Secretaría de Educación en Jalisco.

Mezquitic, San Juan de los Lagos, Cuquío, Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno, Tomatlán, Zapopan, Acatic, Bolaños, Talpa de Allende y Arandas son los municipios que tienen la mayor cantidad de escuelas sin agua, en ese orden.

En la zona metropolitana hay 34 planteles en esta situación: en Zapopan son 12 primarias, siete secundarias y un preescolar; en Tlajomulco hay tres primarias, tres secundarias y otro preescolar; en Tonalá están en la misma situación cuatro primarias; en San Pedro Tlaquepaque un preescolar y una primaria; y en Guadalajara un preescolar se encuentra en esa situación.

Según la Secretaría de Educación, un inmueble puede albergar más de una escuela de igual o distinto nivel educativo o turno. “La información corresponde a lo reportado por el director de la escuela en el levantamiento de inmuebles escolares del inicio del ciclo 2020-2021”.

En el análisis “La educación en tiempos de pandemia”, realizado por la organización Mexicanos Primero en el capítulo Jalisco, se indica que uno de los desafíos tenía que ver con la infraestructura educativa.

Por ejemplo, en el preescolar número 211 en la Colonia Nuevo Vergel del municipio Zapopan, el director compartió que la suspensión de clases debido a la pandemia tuvo un resultado favorable.

“En primer lugar, debido a la inestabilidad del servicio de agua en el centro de trabajo, se había realizado una campaña de cuidado del agua, priorizando la importancia del lavado de manos, lo cual sirvió para reforzar la instrucción de las nuevas medidas de higiene”.

Por otro lado, en meses pasados el secretario de Comunicación de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Jalisco, Adrián Delgado, comentó que el regreso a las aulas será difícil, sobre todo por la infraestructura física de los planteles públicos.

Incluso, indicó que hay espacios sin agua ni luz eléctrica o internet. “Si hay grupos con 45 alumnos, no nos alcanzará el tiempo para que vayan... a veces no hay medidas para la sana distancia. No se han dotado de los suficientes insumos, no han sanitizado. Tampoco hay divisiones que permitan una sana distancia y para evitar la transmisión”.

Protocolo de acción

1.- Establecer en todos los accesos un filtro de supervisión con termómetro infrarrojo, gel antibacterial con base de alcohol al 70 por ciento y cubrebocas. Se deberá restringir el acceso de personas con temperatura arriba de los 37 grados o con síntomas catarrales, como moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva y lagrimeo.

2.- Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada al ingreso del inmueble.

3.- Asegurar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo al inicio y al final de la jornada, con mayor frecuencia en las zonas de uso común.

4.- Promover el lavado de manos frecuente con agua y jabón, o el uso de gel antibacterial con base de alcohol al 70 por ciento.

5.- Tener disponible gel antibacterial para usuarios y empleados, en puntos estratégicos y baños.

6.- Todas las personas deberán hacer uso de cubrebocas dentro del establecimiento.

7.- No compartir objetos con compañeros o usuarios, como pudieran ser equipos de cómputo, bolígrafos y, en la medida de lo posible, papeles físicos.

8.- Si cuenta con sala de espera, asegurarse de que se mantiene la distancia indicada entre las sillas, bancas o bloques de sillas, así como de realizar limpieza y desinfección frecuente de estas zonas.

PLAN NACIONAL

Maestros sin vacuna deberán presentar comprobante

En su acuerdo de regreso a clases, la Secretaría de Educación en Jalisco recordó que, del 28 de abril al 4 de mayo de 2021, se celebró la jornada de vacunación dirigida a todos los docentes y personal administrativo pertenecientes al Sistema Educativo Estatal, quienes recibieron la vacuna de Cansino contra el virus.

“Una vez que transcurra el periodo de catorce días posterior a la vacunación, tiempo en el que científicamente la vacuna genera anticuerpos, todos los servidores públicos de la Secretaría de Educación deberán participar en las guardias que establezcan sus autoridades respectivas”. Sin embargo, destaca que los casos de excepción, en los que exista prescripción médica para no aplicarse la vacuna, deberán justificar su inasistencia a través de un documento médico emitido por una instancia de salud pública.

Actualmente, a nivel nacional y en general se alista la etapa 3 del plan, el cual plantea la vacunación para las personas de entre 50 y 59 años de edad.

Según la Secretaría de Salud, en la siguiente etapa seguirá la población de entre 40 y 49 años de edad. Y después de junio, el resto de la población.

De acuerdo con el plan, desafortunadamente ninguna de las vacunas que actualmente cuentan con una autorización de uso de emergencia a nivel mundial, tiene autorizado su uso en menores de edad, por lo que este segmento poblacional es considerado un grupo vulnerable.

“El personal docente se convierte en grupo prioritario a inmunizar dada la importancia del regreso a las actividades escolares presenciales, mitigando así el riesgo del rezago educativo y de desarrollo de las personas menores de edad”, se destaca.

CONTINGENCIAS

Cerrarán si hay brotes

El documento “Protocolo de acción ante el COVID-19 en dependencias públicas”, que tendrán que cumplir los trabajadores de la educación, según el acuerdo publicado, menciona que en caso de que se presenten dos o más casos positivos se determinará la presencia de un brote, “por lo que la dependencia debe suspender por 14 días a los empleados donde se detectó el problema”.

Además, se destaca que el responsable deberá notificar a la Secretaría de Salud la identificación del caso a través del correo electrónico radar@jalisco.gob.mx, quien dará instrucciones, entre otras, sobre el procedimiento a seguir para la toma de muestras en la dependencia o entidad de la administración pública del Estado y el seguimiento de contactos.

“Se debe asegurar la limpieza y desinfección de la zona de trabajo, el mismo día en el que se identifica el caso”.

Mientras que los trabajadores que estuvieron en contacto con el contagiado, considerados como los contactos de riesgo, deberán aislarse 14 días con seguimiento diario para identificar la probable aparición de síntomas, “el resto del personal deberá estar en vigilancia, asegurando el uso del equipo de protección (mascarilla o cubrebocas, googles, careta o guantes, según corresponda) y se recomienda llevar una bitácora diaria, con el nombre del trabajador y la presencia o ausencia de síntomas”.

TELÓN DE FONDO

Con daño mayor, un tercio de los planteles saqueados

Tras revisar las condiciones de los inmuebles escolares en la Entidad, la Secretaría de Educación en Jalisco encontró que 394 fueron los que sufrieron saqueos y destrucción durante el tiempo en el que se suspendieron las clases presenciales por la pandemia del COVID-19. De esos, la tercera parte tuvo daños mayores.

“Son 120 (escuelas) con situaciones de daños mayores, no son las 394 (las que presentan) una situación con la que no puedan iniciar clases”, informó José de Jesús Hernández Gortázar, director de Recursos Materiales y Servicios Generales.

De las escuelas con afectaciones, 106 corresponden a Guadalajara, 59 a Zapopan, 39 a Tlaquepaque, 61 a Tonalá, 97 a Tlajomulco de Zúñiga y 32 son del interior del Estado. Tlajomulco y Zapopan concentran la mayor parte de planteles que tuvieron más daños.

Entre los deterioros que ocasionaron los delincuentes en las instalaciones están la destrucción de muros, puertas y ventanas; retretes y lavabos arrancados; robo de instalaciones eléctricas y de tuberías metálicas, además del hurto de equipo de cómputo y hasta de banderas. “Imaginamos que algo así ocurriría, por ello llevamos el proceso de compra desde el año pasado con 20 millones de pesos de material hidrosanitario, 20 millones de pesos de material eléctrico y un monto similar de pintura e impermeabilizante”, aseguró.

REGRESO

Aviso

A partir del 17 de mayo, las escuelas de educación básica, media superior y superior públicas y privadas, estarán abiertas de lunes a viernes, en el horario habitual de cada servicio educativo, para brindar orientación a los estudiantes, madres, padres de familia y tutores, así como para la atención de procesos administrativos.

