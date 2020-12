Recorte federal quita 219 MDP a Policías de Jalisco en 2021

El próximo año, 14 Policías municipales de Jalisco dejarán de recibir 219.3 millones de pesos (MDP) del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (Fortaseg), destinados para equipamiento, vehículos, armas o capacitación.

Lo anterior, debido a que ese fondo formaba parte de los 109 fideicomisos que desaparecieron a petición del Gobierno federal, bajo el argumento de mejorar la transparencia.

Las corporaciones afectadas son las de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Chapala, El Salto, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, Tala, Tepatitlán y Ciudad Guzmán.

Pilar Déziga, investigadora de la organización Causa en Común, lamenta que el recurso desaparezca, si se considera que las Policías municipales tienen cada vez menos herramientas para enfrentar a la delincuencia.

“El 12 de diciembre se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación y nos damos cuenta, por ejemplo, que crecieron los recursos para la Refinería Dos Bocas y para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero se quitaron para las Policías que se entregaban a través del Fortaseg”.

Agregó que quitarle presupuesto a las corporaciones y dárselo a la Sedena, que indirectamente otorga recursos a la Guardia Nacional, es señal de que la política de militarización del Gobierno federal continuará como estrategia en materia de seguridad.

Las Policías municipales tienen cada vez menos herramientas para enfrentar a la delincuencia. EL INFORMADOR/F. Atilano

CLAVES

Detectan subejercicio

Subsidio. En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones al manejo que dieron los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan a los recursos que obtuvieron vía el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (Fortaseg).

Zapopan. Aunque la ASF no fincó cargos, la fiscalización del gasto del 2018 detalla que Zapopan recibió 60.7 millones de pesos y registró un subejercicio de 3% de fondos que no utilizó al cierre de ese año, según reportó este medio.

Guadalajara. En el informe de la revisión a Guadalajara, la Auditoría reporta que el Ayuntamiento recibió 72.5 millones de pesos y dejó sin ejercer 2.1% de los fondos que tuvo que devolver a la Federación. “En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, ajustada a la normativa que regula su ejercicio".

TELÓN DE FONDO

Falta de capacitación

Pese a que el Gobierno estatal cumplió con incrementar el salario de los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, los policías reconocieron que no se sienten capacitados para hacer su labor.

Este medio reportó que, de acuerdo con la última encuesta “Qué piensa la policía”, cuyos resultados fueron dados a conocer en junio pasado por la organización Causa en Común, los elementos estatales refirieron no sentirse preparados en cuestiones elementales de su función.

La investigadora de Causa en Común, Pilar Déziga, informó que 70% de los encuestados pidió más y mejor capacitación. Además, seis de cada 10 oficiales refirieron que podrían desempeñar mejor sus labores si contaran con un mejor equipamiento.

Para Déziga, si bien el incremento de los salarios de los policías que anunció el gobernador en agosto del año pasado representa un gran paso para la búsqueda de la mejora de sus elementos, esto es sólo el comienzo.

Subrayó que los oficiales deben contar con todas las herramientas necesarias para operar de manera eficiente, incluyendo capacitación, equipo y prestaciones, con la finalidad de que sientan el respaldo de sus corporaciones, y confianza para desempeñar su labor.

Durante este año, en Jalisco fueron asesinados policías pertenecientes a corporaciones de los tres niveles de Gobierno. ESPECIAL

En Jalisco, cada 18 días asesinan a un policía

Durante este año, en Jalisco han sido asesinados 20 elementos policiacos. Esto significa que, en promedio, cada 18 días fue ultimado un agente. De ese total de víctimas, 13 eran policías municipales.

Los primeros asesinatos de este año se registraron el 24 de enero. Ese día, tres elementos de la Policía de Teocaltiche fueron atacados a balazos en un enfrentamiento ocurrido sobre la carretera que va de ese municipio a San Juan de los Lagos.

Los últimos dos homicidios se reportaron el pasado 21 de diciembre. Por la mañana, se informó del asesinato de un elemento activo de la Policía de El Salto, quien fue atacado durante su día de descanso en la colonia Los Robles, en Zapopan. Por la tarde, una oficial de la Guardia Nacional falleció en medio de un enfrentamiento ocurrido en El Tecuán, en Encarnación de Díaz.

Además de los agentes de las corporaciones municipales, estatales y federales que fueron abatidos en la Entidad, también asesinaron a dos ministerios públicos y dos expolicías, según los reportes oficiales de las autoridades.

El total de homicidios ocurridos en lo que va de este año en contra de elementos encargados de brindar seguridad pública en el Estado, es menor al de 2019. Al cierre del año pasado se registraron 30.

Pilar Déziga, investigadora de la organización nacional Causa en Común, declaró que el hecho de que menos policías hayan sido asesinados en este año, no significa que la inseguridad sea menor, pues la violencia se ha recrudecido en otros aspectos, como el hallazgo de fosas clandestinas y las desapariciones. “Los homicidios de policías sí fueron menos este año en Jalisco, pero esto no representa que los policías o las corporaciones estén en mejores condiciones”.

La investigadora señaló que es necesario analizar estos hechos para establecer estrategias de mayor protección.

En este año, 60 por ciento de los homicidios se registraron durante los días laborales de los elementos policiacos.

NACIONAL

Aumentan casos

En lo que va del año y hasta el pasado 24 de diciembre, en México fueron asesinados 512 policías, superior a la cifra de 2019, cuando se registraron al menos 446 homicidios de agentes, de acuerdo con estadísticas de la organización nacional Causa en Común.

Guanajuato es la Entidad con el mayor número de asesinatos en contra de elementos policiacos, con 81, seguido por Veracruz y el Estado de México (38 oficiales asesinados en cada uno). En el tercer puesto se ubica Guerrero, con 37 víctimas.

Pese a la pandemia, los homicidios de policías se mantuvieron e incluso aumentaron. “No hubo forma de contener estos números. No vemos verdaderamente un cambio o la voluntad de las autoridades para que esto pueda cambiar", comentó Pilar Déziga, investigadora de Causa en Común.

La política de seguridad pública del Gobierno mexicano privilegia a las corporaciones militares sobre las policiacas. EFE/Archivo

Sin rastro de agente tapatío

La mañana del pasado 3 de enero, el policía de Guadalajara, Raudel Sandoval, de 36 años, estaba por acudir a su trabajo en la Comisaría tapatía, donde se desempeñaba como chofer de un comandante, cuando fue víctima de desaparición.

Frente a su casa, ubicada en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en Guadalajara, el elemento iba a abordar su camioneta, cuando un vehículo Volkswagen Jetta rojo se le aproximó.

Según contó su esposa, de ese auto descendieron sujetos armados que lo sometieron y se lo llevaron con todo y su camioneta. El elemento policiaco intentó escapar para pedir ayuda, pero no lo logró.

Por ese hecho, su familia interpuso una denuncia por desaparición, que fue iniciada bajo el número de carpeta de investigación 402/2020 y, desde entonces, casi un año después de lo ocurrido, desconocen su paradero.

"Como siempre, la Fiscalía del Estado no nos dice nada. Uno de los vehículos que estuvo involucrado en su desaparición lo vi a dos cuadras de mi casa, le avisé al policía investigador y sólo me dijo que en la semana pasaban a entrevistarlos. A ellos no les importa", lamentó la esposa del elemento policiaco.

A ella no le importa ya saber quiénes son los responsables de ese hecho, lo único que quiere saber es dónde está su esposo, que regrese a casa y que los policías investigadores que llevan su caso, realicen diligencias como las que montaron para localizar a los dos agentes investigadores de la Fiscalía Estatal, desaparecidos el 1 de diciembre y encontrados sin vida cuatro días después.

"A ellos sí los encontraron a los días. Todos los demás somos nada para ellos. Yo solo quiero que me lo devuelvan o que de verdad hagan su trabajo para que me ayuden a encontrarlo", finalizó.

Pese a que se solicitó información a la Fiscalía Estatal sobre los avances de las investigaciones respecto de la desaparición del policía tapatío, hasta anoche no hubo respuesta.

Además de Raudel, el policía activo de El Salto, José Miguel Hinojosa Lara, también permanece como desaparecido, luego de que el pasado 27 de noviembre fue privado de su libertad en Tlaquepaque.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de los ataques a las fuerzas de seguridad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador