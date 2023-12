El Congreso de Jalisco aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado para 2024, en el cual se confirmó el aumento de los recursos para la Universidad de Guadalajara (UdeG) y para la ampliación del Peribús hacia Tonalá, entre otras medidas.

El Gobierno estatal ejercerá el próximo año 167 mil millones de pesos (MDP). Con aportaciones federales y estatales, la casa de estudios dispondrá de 15 mil 510 MDP.

Mara Robles, diputada del partido Hagamos, destacó que dicho incremento permitirá a la institución educativa fortalecer las actividades universitarias.

“Se corresponde al fin con el cumplimiento de la Universidad de Guadalajara de estar a la altura de lo que exige y espera la sociedad jalisciense de ella”, dijo.

Además, se etiquetaron 817 MDP como parte de una partida conocida como “Fondo para Inversiones Metropolitanas”. Quirino Velázquez, legislador de Movimiento Ciudadano, explicó que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública deberá definir qué monto da al Peribús para que se extienda hacia el oriente de la ciudad.

“Se debe determinar porque no hay un monto aterrizado, está dentro de una bolsa de fondos metropolitanos”, comentó.

Con relación a otras grandes obras, la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco recibirá 846 MDP para su entrada en operaciones.

Entre los organismos que tuvieron alzas en sus presupuestos estuvieron la CEDHJ, el Instituto de Transparencia y el Centro de Justicia para las Mujeres.

Diputados locales aprobaron ayer la Ley de Ingresos para el siguiente año. EL INFORMADOR/M. Hernández

Avalan Ley de Ingresos; plantean alza en cobros

El Congreso de Jalisco aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el próximo año, en el cual contempla incrementos en la recaudación e ingresos por 167 mil 116.1 millones de pesos.

La Ley de Ingresos fue avalada con 35 votos a favor de las bancadas de MC, Morena, Hagamos, PRI, PAN y uno en contra de Futuro.

Entre ellos, se contemplan aumentos en el refrendo vehicular, que pasará de 734 a 767 pesos para 2024. Esto incluye a vehículos como los automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para servicio particular y público. En el caso de las motocicletas, aumentará de 314 a 328 pesos.

Las aportaciones voluntarias para el Hogar Cabañas y la Cruz Roja también tendrán un incremento de uno y dos pesos respectivamente, por lo que el precio total será de 30 y 36 pesos para el siguiente año.

Otro de los cambios previstos en la Ley de Ingresos es la eliminación del descuento del 10% que se estaba aplicando a vehículos verificados durante 2023 que hubieran cumplido con el trámite en el año previo. Por lo que los conductores que verificaron este año, deberán pagar los 500 pesos requeridos para el año 2024.

El costo de las licencias de manejo subirá también para el siguiente año. Para automovilistas, tendrán un costo de 854 pesos; la de chofer, 963 pesos, y la de motociclistas, 491 pesos.

El costo de la verificación vehicular se mantendrá en 500 pesos, mientras que el costo será de 550 pesos para aquellos conductores que acudan a la verificación en tiempo posterior a lo establecido en el calendario que les corresponde.

El sistema de Mi Bici tendrá también un nuevo costo anual, que será de 478 pesos, mientras que la suscripción para este sistema en 2023 fue de 457 pesos.

Desde su arranque, usuarios del Peribús han urgido a las autoridades para que este sistema de transporte público, cuya última estación hacia el oriente de la ciudad es la de Barranca de Huentitán, llegue hasta Tonalá. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Se quejan usuarios de rutas alimentadoras

Hoy se dio a conocer que el Peribús será ampliado a Tonalá en el 2024, mientras usuarios de la ruta complementaria del Peribús a Tonalá padecen por los tiempos de espera y saturación en hora pico.

“Yo siempre agarro el C01. En hora pico no se puede subir uno, tienes que estar esperando. Yo voy al templo de los hermanos, vengo de allá de Mariano Otero, ahorita venía pensando que hubiera agarrado el 02 hasta Chapalita Inn”, dijo Gabriel Bailón.

Mencionó que en hora pico es peor. “A veces te tienes que esperar hasta 20 minutos, vienen muy llenos, deberían poner más camiones”.

El usuario contó que anteriormente se movía en un vehículo, pero ya no lo usa porque cree que no pasará la verificación. “Y no tengo dinero para arreglarlo, para evitar multas mejor me muevo en camión”.

Francisco Javier Vázquez, quien también es usuario, dijo que sí sería más rápido el crecimiento del Peribús hasta Tonalá, ya que pierde alrededor de 10 minutos por la conexión para esperar las rutas complementarias. “Yo lo tomo de Adolf Horn a la Jalisco, es rápido. No se tarda tanto ya cuando uno sube, gracias al carril preferencial”.

Adriana Gómez coincidió en que la ampliación del sistema sí la beneficiaría, ya que tarda alrededor de 10 minutos cada unidad de la ruta complementaria.

“Tarda algo, voy hasta la colonia Jalisco. Es más tardado cuando sale de aquí de la estación Barranca de Huentitán hacia Tonalá. En general ya cuando abordas es rápido”.

Araceli Torres agregó que hay horarios donde tiene que esperar que pasen hasta tres camiones. “Sí debería de haber más, sobre todo en las horas pico, alrededor de las 2 de la tarde. Yo vivo en Santa Cecilia pero voy a Centro Sur. Anteriormente pasaban más seguido”.

IMEPLAN

En la reunión del Imeplan no estuvieron todos los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara para tratar el tema de la basura. EL INFORMADOR/Archivo

Patean “SIAPA” de la basura para 2024

Aunque en noviembre pasado se había dicho que Tonalá tendrá, junto con otros tres municipios, el llamado “SIAPA” de la basura, para mejorar la recolección en los domicilios, el presidente municipal Sergio Chávez indicó que el tema no se trató en la reunión de este 13 de diciembre en el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), por lo que el tema tendrá que esperar para el siguiente año.

“El día de hoy (ayer) tuvimos reunión del Imeplan los alcaldes, pues prácticamente Zapotlanejo, su servidor, y Juanacatlán somos los únicos de los alcaldes que salimos electos hace tres años. Yo esperaba que el día de hoy se hubiera votado a esa parte porque ya lo habíamos platicado con los demás alcaldes, desgraciadamente no estuvo en el orden del día. Lo lamento mucho, lo van a lamentar los habitantes de esta metrópoli, porque no se está autorizando”.

Chávez agregó que ya existía un acuerdo al respecto. “Desconozco cuál fue el cambio de ruta, yo sigo creyendo en el SIAPA de la basura, pero desgraciadamente no está en mis manos poder someterlo a votación, si no está la disposición de los demás actores”.

Por otro lado, dijo que está planeando un sistema municipal de recolección y transferencia, y agregó que está ocupado para que la estación de El Cielo funcione al 100% en estas fiestas navideñas.

“La idea es tener un Organismo Público Descentralizado Municipal para que no dependa del presidente municipal para evitar esa tentación que tienen todos los alcaldes que en cuanto llegan, ya está el empresario donde le dice: dame una concesión, yo puedo hacer el negocio”.