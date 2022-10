1 Haruki Murakami

El escritor japonés Haruki Murakami, sin duda, es quien en fechas recientes se ha vuelto el meme del fracaso cuando es temporada de Nobel de Literatura; no es misterio que su nombre resurge y sus adeptos –que no son pocos– lo vuelven a ubicar en la cima de las apuestas, como si los académicos de Suecia se fijaran mucho en ese detalle. Con todo, no deja de ser curioso que el autor de ‘Tokio Blues’, ‘Crónica del pájaro que da cuerda al mundo’ y ‘Kafka en la orilla’ manifieste siempre la importancia que reviste el galardón para él. Quizá por ello no lo obtenga jamás.