Pese a reformas, se duplican muertes en moto

El pasado 1 de diciembre, un policía vial de Zapopan falleció tras derrapar su motocicleta y terminar debajo de las llantas de un camión pesado sobre la carretera a Nogales. El 13 de octubre, otro conductor perdió la vida en El Colli Urbano, luego de ser arrollado por una unidad de la ruta 59-A. El 30 de septiembre uno más murió al caer de su moto sobre la carretera a Morelia, en Tlajomulco.

En lo que va de este año, a pesar de las reformas avaladas en el Congreso del Estado en materia de movilidad y seguridad vial, en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) han fallecido cinco conductores de motocicleta en accidentes en los que han participado unidades del transporte público. Sin embargo, el problema es mayor.

Si bien las autoridades en la Entidad no han publicado los datos generales sobre las víctimas fatales que circulaban en moto durante este año, de acuerdo con la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco se han duplicado los decesos de conductores durante la última década, al pasar de 27 fallecidos en 2010 a 57 en el año pasado.

Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco, reconoció que los percances y las defunciones en este tipo de vehículos han aumentado. “Mucho tiene que ver por dos razones: el incremento del parque vehicular de motociclistas y que no tienen capacitación y no están preparados para conducir”.

Ante la pandemia, la venta de alimentos a domicilio también disparó el uso de motos en la ciudad. Es otro factor para la incidencia de accidentes.

La Secretaría de Transporte (Setran) respondió que implementa diferentes campañas para el uso correcto de la moto, como la normatividad referente a los cascos y el tipo adecuado, la gestión de la velocidad y la convivencia vial.

En la última década, en Jalisco se triplicó el número de motocicletas: en 2010 circulaban 178 mil unidades y el año pasado cerró con 536 mil.

Los accidentes y las defunciones de conductores de motocicletas han aumentado por la falta de capacitación y el incremento de este tipo de vehículos. EL INFORMADOR/G. Gallo

Cada día se registran nueve accidentes de motociclistas

Tras protagonizar un choque contra un camión repartidor de leche sobre la carretera a Tesistán en Zapopan, ocurrido el pasado 12 de noviembre, un motociclista perdió la vida mientras que su hijo de alrededor de 10 años resultó herido de gravedad.

El año pasado, el Congreso de Jalisco aprobó aumentar las multas a los conductores o propietarios de cualquier tipo de motocicleta que circulen con menores de edad. La medida aplica en los casos en los que estos últimos no puedan sujetarse por sus propios medios y alcanzar el “posapiés” de la unidad.

De acuerdo con la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del Inegi, en Jalisco se ha registrado un promedio anual de tres mil 171 accidentes viales de motocicletas; es decir, alrededor de nueve cada día.

Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco, destacó que por ello se ha propuesto que se mejore la capacitación en el tema de las motocicletas, “pero son retos que tenemos todavía que vencer”.

Recordó que actualmente sólo uno de cada 10 motociclistas cuenta con póliza de seguro vial, y apenas tres de cada 10 tienen una licencia de conducir.

El diputado declaró que es necesario que la Policía Vial del Estado refuerce sus operativos para dar cumplimiento a la legislación en el tema.

En el caso del Congreso, dijo, durante la actual legislatura se han aprobado algunas reformas que involucran a los motociclistas. Además de la prohibición de viajar con menores que no puedan sujetarse por sus propios medios, se aprobaron multas para los automovilistas por no usar la direccional, una de las principales causas de atropellamientos de conductores de motos, debido a que suelen circular por las laterales y no se percatan cuando un auto da la vuelta, si éste no la marca.

Otro de los avances que se logró durante este año para prevenir los accidentes de tránsito, destacó el legislador, es la reforma constitucional que incluye el derecho a la movilidad como un derecho humano, la cual se aprobó en este mes por los Congresos locales, el Senado y la Cámara de Diputados.

“Ahora el enfoque es distinto, establece que todas las políticas públicas que se dedican a planear, construir o mejorar el ordenamiento urbano y la infraestructura, deberán considerar primero a la persona y sobre eso poder establecer cualquier mecanismo de infraestructura o de vialidades en las ciudades”.

En la reforma se incluyó un artículo transitorio, el cual establece 180 días para que el Congreso de la Unión publique la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

La iniciativa de ley será presentada hasta enero, “y podremos tener a la brevedad una Ley de Movilidad y Seguridad Vial”.

Accidentes de motociclistas en Jalisco Año Accidentes Muertes 2010 1,974 27 2011 1,943 17 2012 3,664 38 2013 4,139 41 2014 4,345 58 2015 3,669 47 2016 2,797 40 2017 2,839 60 2018 3,252 61 2019 3,299 57

Fuente: Inegi.

Trabajan en manual

La Secretaría de Transporte responde que implementa diferentes campañas en redes sociales sobre los diferentes factores de riesgo en el motociclista, como el uso correcto en la vía pública, la normatividad referente a los cascos, la gestión de la velocidad y la adecuada convivencia vial.

“Estamos actualizando todos nuestros cursos de capacitación. Como parte de esto, está programada la publicación de un manual de manejo seguro para motociclistas, cuyo contenido se encuentra en la fase final de desarrollo”.

Durante 2021 se tiene programado implementar una campaña integral con un esquema modular. “Trabajamos de manera intersectorial y con soporte internacional”.

Las últimas reformas en materia de movilidad de poco han servido para frenar la siniestralidad en este medio de transporte, principalmente en las avenidas. EL INFORMADOR/G. Gallo

ROBOS

Impunidad

En octubre pasado, José Antonio y Víctor Eduardo robaron con violencia la motocicleta de un hombre en la colonia Puertas del Rosario, en Tonalá. La víctima tuvo la suerte de que policías pasaran por el lugar, por lo que lograron detenerlos cuadras adelante con un cuchillo y una pistola de juguete.

Desde 2016, la Fiscalía del Estado recibió denuncias por el robo de 15 mil 685 motocicletas, pero en ese periodo sólo han vinculado a proceso a 158 individuos: apenas una persona por cada 100 motos robadas en Jalisco. Este delito tiene una impunidad de 99 por ciento.

apenas en Jalisco. Este delito tiene una impunidad de 99 por ciento. Fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara la impunidad es casi absoluta, pues de acuerdo con datos de la Fiscalía Regional de Jalisco, en 2016 no se procesó a ninguna persona por el robo de motocicleta. Lo mismo ocurrió entre los años 2017 y 2018.

Expertos lamentan que hay pocas personas vinculadas porque no es uno de los delitos prioritarios para las autoridades.

Aumenta el pago del refrendo

El refrendo vehicular para motociclistas aumentará para el próximo año, al pasar de 378 pesos a 416 pesos, según la Ley de Ingresos 2021 del Estado de Jalisco que avaló el Congreso local.

Aunque el año pasado se proponía que este cobro quedara homologado al refrendo de los autos (con un pago anual de 649 pesos), o que los propietarios de las motos tuvieran la opción de pagar menos, siempre y cuando cumplieran con otras obligaciones, finalmente no logró avanzar la iniciativa.

Ese dictamen fue presentado por el diputado Jonadab Martínez, de Movimiento Ciudadano, quien proponía que el pago del refrendo de los motociclistas estuviera condicionado a que éstos presentaran la póliza del seguro de la moto y la licencia del conductor.

“Fue una decisión de las que no son simpáticas, de las que los motociclistas estuvieron recios. Cabe señalar que en la ley actual en Jalisco existe la obligación, para todo vehículo automotor, de contar con una póliza de seguro y, para todo conductor, contar con una licencia de conducir, pero aquí pudo más la desobediencia y la rebeldía que cumplir con la ley”.

El legislador reconoció que este año tampoco se consideró la medida. “Hay un sector de motociclismo recio a cumplir, sobre todo los de bajo cilindraje”.

Por eso remarca que son retos “que debemos de aprender y espero que en la siguiente Legislatura de Jalisco –porque en ésta no creo que se pueda– sí existan los diputados de otros grupos parlamentarios más comprometidos con la seguridad vial”.

Apenas el pasado jueves se avaló la Ley de Ingresos 2021.

Aprueban reformas; siguen los siniestros

El año pasado, los diputados aprobaron la reforma denominada “no más niños sándwich”, que es cuando un adulto transporta a menores en uno de estos vehículos. “Por todos lados es notable, y hay documentos e información científica que nos muestra que un menor transportado en una motocicleta no es lo más correcto, ya que su vulnerabilidad es grave, dado que en cualquier accidente vehicular en una motocicleta, el cuerpo es quien absorbe los daños, las lesiones y golpes, y un menor no está preparado para eso”, destacó Jonadab Martínez.

Se propuso incrementar la sanción que anteriormente era de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Ahora es de 30 UMAs (dos mil 606 pesos durante este año).

A petición de las asociaciones de motociclismo, se hicieron modificaciones relacionadas a las direccionales vehiculares. Aunque en la ley ya existe la obligación de utilizarlas para anunciar una vuelta o un cambio de carril, muchos automovilistas lo omiten. Debido a que en el último año se incrementaron los accidentes o atropellamientos a motociclistas y ciclistas por esta causa, ahora se impuso una multa equivalente a una UMA. “La más mínima, pero para que la gente vaya tomando con seriedad que utilizar las direccionales es algo que ayuda a la seguridad vial”, indica el diputado Jonadab Martínez.

Entre los pendientes en materia legislativa, es necesario ser más rigurosos para obligar a los conductores de una moto a usar el casco. “Hay más solicitudes, pero no son estrictamente de la agenda legislativa… hay motociclistas que exigen mayor número de cajones de estacionamientos en la vía pública, carriles exclusivos, que puedan utilizar la ciclovía. Son gestiones que no dependen del Congreso del Estado”, añade Martínez.

Sin casco ni chaleco, hablando por celular o hasta tres tripulantes, son las principales faltas de los motociclistas. EL INFORMADOR/G. Gallo

CRONOLOGÍA

Hay más percances

Junio

El pasado 13 de junio, las autoridades reportaron al menos tres choques de motociclistas. Este medio informó que el primer evento se registró a las 07:04 horas en la colonia Santa Lucía en Zapopan. En el lugar se encontró a un hombre ya muerto tendido sobre el asfalto, junto a una motocicleta. Los patrulleros reportaron que se le encontró un arma de fuego, fajada a la cintura.

A las 08:40 horas se reportó el segundo evento en el mismo municipio, sobre el anillo Periférico, en Santa Margarita. Dos personas que viajaban en una moto se impactaron con la parte trasera de un camión recolector de basura del Ayuntamiento de Zapopan. Ambos fallecieron.

Al mediodía se registró un tercer accidente, sobre la carretera a Morelia a la altura de Senderos de Monteverde, en Tlajomulco de Zúñiga. Se trató de una mujer de alrededor de 34 años, quien al circular por ese punto se le ponchó una de las llantas, lo que provocó que perdiera el control y fuera a dar al suelo. Fue trasladada a la Cruz Verde en la cabecera municipal.

Septiembre

El pasado 30 de septiembre, un motociclista de aproximadamente 30 años murió tras caer de su motocicleta, luego de ser arrollado por un vehículo sobre la carretera a Morelia, a la altura del fraccionamiento Senderos de Monteverde, en Tlajomulco.

Los paramédicos refirieron que la víctima presentaba traumatismo craneoencefálico, tras derrapar su moto y ser arrollado por un auto, de acuerdo con lo referido por los testigos a las autoridades.

Octubre

El pasado 13 de octubre, un motociclista perdió la vida en la colonia El Colli Urbano de Zapopan, luego de que fuera arrollado por una unidad de la Ruta 59-A del transporte público.

Este medio reportó que el chofer de la unidad intentó huir con rumbo al Periférico; sin embargo, varios motociclistas que se percataron de la acción lo siguieron mientras llamaban a las autoridades. El conductor fue detenido por la Policía municipal.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del alza de motociclistas en la metrópoli?

Participa en Twitter en el debate del día @informador