3 Tutsibota

Si no conoces este comercial, no tuviste infancia. La Tutsibota navideña lanza cada año el spot publicitario de su producto, una bolsa de dulces que contiene los más emblemáticos de la marca. El video se volvió popular gracias a su característico slogan: "bota bota y no es pelota", sin duda un anuncio creativo que acompañó a muchos niños durante las navidades mexicanas.