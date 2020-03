México descarta estado de emergencia por coronavirus

Tras los pronunciamientos en la Cámara de Diputados y el Senado para exhortar al Gobierno federal que implemente mayores medidas para contener el coronavirus y declarar un estado de emergencia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que no hay elementos. Afirmó que se han aplicado las medidas necesarias desde el 3 de enero y pidió “calma” a los legisladores y no caer en la desinformación.

Subrayó que el Gobierno federal tiene identificado el plan técnico de restricción de eventos cuando sea necesario, pero éste se hará cuando se den las condiciones acopladas a la realidad epidemiológica; además, será de manera ordenada.

“Ambas Cámaras han hecho sendos pronunciamientos. En el caso de la Cámara de Diputados de manera formal, por parte de la Junta de Coordinación Política, en donde exhortan a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad declarar el estado de emergencia. Hemos explicado múltiples veces que no hay criterios para declarar el estado de emergencia sanitaria… y nos exhortan hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero. Insisto en expresar mi respeto para los legisladores, pero afortunadamente lo que piden ya se viene haciendo, entonces la respuesta es muy simple: es lo que hemos venido haciendo”.

Señaló que el miedo que puedan tener los dirigentes políticos pueda llevar a una situación no adecuada de la cancelación anticipada de eventos sin una base técnica, que podría ocasionar un desgaste económico y social, que afectaría la intervención de la salud pública.

“Hemos dicho desde el inicio que en el plan técnico de repuesta tenemos contempladas las posibles posposiciones, reducciones o cancelación de eventos, pero no es saludable que se hagan sin una base técnica. Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirven. Cuando hay que aplicarlas, habrá un desgaste económico y social. Pedimos, hacemos un llamado a la calma en ese sentido. Reiteramos, insistimos que tenemos perfectamente identificado el plan técnico que podría ser útil para la restricción de eventos públicos, pero no hay que hacerlo de manera desordenada”.

Denunció que el jueves detectaron dos oficios apócrifos que se le atribuían a los gobernadores de Aguascalientes y de Quintana Roo, que decían que se cancelarían distintas actividades.

“La Feria de San Marcos, en el caso de Aguascalientes, es falso. Y en Quintana Roo, que decía que el gobernador Carlos Joaquín llamaba al cierre de escuelas, en el Municipio de Benito Juárez, es falso también”.

Piden no caer en pánico

El Gobierno de México criticó los rumores y la desinformación sobre el coronavirus en el país. Y pidió a la ciudadanía no caer en pánico al señalar que por ahora no ve necesario cancelar eventos masivos o suspender las clases.

La Secretaría de Salud Federal vigila mediante seis mecanismos diferentes la propagación del virus, que hasta el momento sólo registra casos importados.

“De nada sirve el pánico, pero es una reacción natural. Es una epidemia a la que debemos estar atentos para cumplir la medidas de salud pública, prevención y control… ni de más ni de menos”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Apuntó que en los últimos dos días se registró “una propagación de rumores, un fenómeno que puede amplificarse por una respuesta social de miedo, pero también puede ser inducido por desinformación dirigida”.

López-Gatell se refirió a un video del senador Samuel García, quien aseguró, sin aportar la información, que en México existían más casos de coronavirus de los oficialmente reportados por autoridades y que están ocultando información. “En redes circularon videos de un senador (García) diciendo cosas absolutamente falsas… y más tarde en sus redes sociales criticó que no se hacían suficientes pruebas”.

Sobre la serie de rumores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador contestó que “una cosa es la política y otra la salud pública, porque se cae en mucha desinformación. Todos opinan y se vuelven expertos, pero desinforman y mienten. Tenemos que ajustarnos a las opiniones de los médicos, técnicos y científicos”.

López-Gatell agregó: “estamos monitoreando la distribución del virus. Según los últimos datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), la epidemia empieza a ceder”.

Sobre la suspensión de clases en universidades, anunciadas por algunos centros educativos como el Tec de Monterrey, López-Gatell respondió que “posiblemente sean útiles, pero no indispensables”.

Estimó que la segunda etapa de la pandemia, la de “transmisión comunitaria”, iniciará probablemente a finales de mes en México.

“La cancelación de eventos masivos sin base científica solamente desgasta al sector salud y provoca que se pierda la efectividad en las medidas de prevención”.

GUÍA

Las tres fases

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección de Epidemiología, determinó tres fases en la contingencia por el Covid-19 o coronavirus.

1 La primera fase es en la que nos encontramos actualmente: “importación viral”, en un momento donde existe la confirmación de menos de 100 personas enfermas en territorio nacional.

Estar en la fase uno representa que en el país se han presentado “decenas” de casos y que estos son importados; es decir, que las personas que enfermaron viajaron al extranjero donde adquirieron la enfermedad.

En este punto es posible detectar el origen del contagio y no existen restricciones ni para el saludo de personas, ni para llevar a cabo eventos públicos en espacios cerrados ni abiertos. Se difunde información en escuelas y universidades, así como espacios de trabajo.

2 La segunda fase es la de “dispersión comunitaria”. Es en la que se encuentran países como Alemania.

Los casos se cuentan por centenas y se pierde el origen de las infecciones. Básicamente quiere decir que las personas se contagian unas a otras, independientemente de que hayan salido o no del país.

A esta fase se podría llegar entre 40 y 50 días desde el registro del primer contagio, que representa cientos de casos.

En dicha fase se pide evitar el saludo de beso y abrazo; se suspenden los eventos masivos con asistencia de más de mil personas, en espacios cerrados y abiertos, como teatros, cines, parques, conciertos, estadios, plazas, parques y playas.

También se aplican filtros sanitarios en escuelas y lugares de trabajo para revisar a las personas.

3 La tercera fase es la de la “epidemia”, a la que se llegaría entre dos y tres semanas después de haberse alcanzado el escenario dos, cuando ya los casos se cuentan por miles. España se declaró en esta fase.

En el peor escenario que se contempla para esta fase, el cual implicaría que no se hubiese aplicado ninguna medida para controlar la dispersión del virus ni se diera atención a ninguna persona enferma, el Covid-19 infectaría entre 0.5% y 1% de la población total del país, lo que podría representar hasta 1.2 millones de personas.

Sin embargo, en las condiciones actuales se prevé que pudieran enfermar entre 175 mil y 300 mil personas. De éstas, se calcula que la minoría requeriría hospitalización en terapia intensiva y que más de 70% de los infectados pudieran estar asintomáticos, lo que quiere decir que sólo serían portadores.

Se pide evitar el saludo de beso y abrazo y se suspenden los eventos públicos, además de las clases en escuelas con brotes activos, así como las actividades en centros laborales con brotes activos.

Sugieren quedarse en casa si tienen síntomas

La Secretaría de Salud Federal recomendó a los ciudadanos quedarse en casa si presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria, como fiebre, tos o dolor de garganta.

“Recomendamos que las personas que tengan síntomas de enfermedades respiratorias, si no tienen un antecedente de viaje a los sitios donde hay una trasmisión activa y no tienen las condiciones de riesgo para complicarse, mejor que se queden en casa”, solicitó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En caso de que sea coronavirus, comentó, seguramente la persona será parte del 80% de los contagiados que no tendrá complicaciones. Y la enfermedad sólo durará siete días.

Sin embargo, expuso que las personas en condición de riesgo, como las embarazadas, los mayores de 60 años o con una enfermedad crónica, deben tener precaución de acudir a las unidades de salud. “Pongo como ejemplo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que está en estos momentos saturándose, sobre todo el servicio de urgencias, no la hospitalización… esto revela que las personas con coronavirus son pocos”.

Por ello, recomendó que los pacientes no necesariamente deben acudir al Instituto, sino que pueden recurrir a las clínicas de salud.

Enlistan medidas

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, enlistó las medidas económicas para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.

En la 83 Convención Bancaria, indicó que todavía se analizan las posibles implicaciones que el virus tendrá en el país a partir de las propias simulaciones que calcula la Secretaría de Salud.

“Tanto para las medidas en materia sanitaria, como las simulaciones para procurar sus posibles impactos económicos, tenemos que dejar que la Secretaría de Salud marque el tono”.

Las siguientes son las líneas que se aplicarán:

1 Están totalmente activadas las líneas de crédito de la Banca de Desarrollo y disponibles para el sector productivo para proveer liquidez temporal en caso de que éstas pudieran necesitarse.

2 Con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se trabaja en la adopción de criterios contables que faciliten el mantenimiento de las líneas de crédito del sector productivo. Y la regulación prudencial que se ha adoptado desde el marco de Basilea III, permite que los bancos constituyan suplementos de capital y niveles de liquidez que pueden aplicarse para soportar escenarios adversos.

3 Esta semana concluirá un barrido de todos los adeudos que tiene el Gobierno federal con proveedores, contratistas y personas físicas para liquidarlos a la brevedad posible, con el fin de dotar de recursos a los proveedores del Gobierno.

Se infecta el presidente de la Bolsa de Valores

La Bolsa Mexicana de Valores informó que el presidente del consejo administrativo, Jaime Ruíz Sacristán, dio positivo a las pruebas de coronavirus. Estará en aislamiento en su domicilio durante dos semanas.

CLAVES

Los mercados accionarios

Viernes. El peso mexicano registró ayer un nuevo mínimo histórico frente al dólar en plena crisis por el coronavirus, al cotizarse en 21.98 unidades a la venta al cierre del mercado interbancario, un nivel superior a los 21.93 pesos de enero de 2017. En su cotización a la venta, el dólar se situó en 21.98 pesos.

Riesgos. La directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó que el peso está perdiendo terreno frente al dólar porque los inversionistas tienen “aversión al riesgo” tras la proliferación de casos en el mundo del Covid-19 y la declaración de emergencia nacional en Estados Unidos.

Operación. La Secretaría de Hacienda realizó una operación de permuta de valores gubernamentales hasta por 40 mil millones de pesos, en la cual intercambió valores gubernamentales de plazos mayores a dos años (Bonos M) por Cetes de un año y títulos de tasa revisable (Bondes D).

Internacional. Los mercados accionarios positivos, con excepción de Asia, reflejan compras de oportunidad tras la peor caída en 30 años, con rendimientos de bonos gubernamentales y precios del petróleo al alza.

Reacción. Wall Street aceleró las ganancias en los últimos minutos de la sesión de rebote de ayer y sus tres indicadores se dispararon más de 9% en reacción a la emergencia nacional declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump ignoró los protocolos para evitar contagios y saludó de mano a todos. En la foto, el director de estrategia de LHC Group, Bruce Greenstein, ofrece un golpe en el codo como saludo, pero Trump terminó con un apretón de manos durante la conferencia para declarar la emergencia nacional por coronavirus. AFP/J. Watson

Trump proclama emergencia nacional en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional, lo que le permitirá desbloquear hasta 50 mil millones de dólares en fondos federales para combatir el coronavirus, horas antes de la entrada en vigor de la prohibición de viajes desde países europeos.

“Para dar rienda suelta al poder del Gobierno federal, declaro una emergencia nacional, dos grandes palabras”, subrayó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Con esta medida tendrá acceso a los fondos federales, que el mandatario describió como “una gran cantidad de dinero para los Estados, territorios y localidades” para luchar contra el Covid-19.

También solicitó al secretario de Energía, Dan Brouillette, la compra de “grandes cantidades de petróleo crudo para la Reserva Estratégica” del país, con la intención de ayudar a estabilizar los precios. “Vamos a llenarla hasta arriba”.

Con el fin de paliar la escasez de pruebas médicas para detectar el coronavirus, motivo de críticas a la actuación de la Casa Blanca, Trump anunció una alianza con el sector privado para aumentar su disponibilidad: Respecto a la falta de pruebas médicas no asumió una responsabilidad: “Porque se han dado una serie de circunstancias… (las pruebas que había) no eran para este tipo de fenómenos, lo que hemos hecho es rediseñarlas muy rápido”.

La declaración de emergencia se basa en la Ley Stafford de 1988, que permite a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias ayudar a los Gobiernos estatales y locales en caso de “catástrofe”.

La Agencia controla más de 40 mil millones de dólares en fondos federales aprobados por el Congreso para el alivio de desastres, que a partir de ahora podrían destinarse a ayudar a los Estados más afectados, como Washington, Nueva York o California.

Trump pronunció esta rueda de prensa antes de la entrada en vigor a las 23.59 horas de ayer de la prohibición por 30 días para viajar desde 26 países europeos a Estados Unidos. Este veto sólo se aplica a pasajeros, y en ningún caso a vuelos ni a mercancías.

Cuestionado por la exención del veto al Reino Unido, pero que ha registrado un aumento de contagios, Trump no descartó incluirlo en la prohibición. “Puede ser que lo añadamos, como a otros países… y a otros los quitemos”.

Mientras, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, explicó que se espera que los legisladores aprueben el paquete para apoyar financieramente a los afectados por el coronavirus.

Restringen la entrada a los pasajeros europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisó que los ciudadanos europeos no podrán entrar en el país norteamericano, lo que aclara la confusión en torno a su primer anuncio, según el cual se suspendían los vuelos.

Trump anunció el pasado miércoles la suspensión de todos los viajes desde los países de Europa a Estados Unidos, con excepción del Reino Unido, para prevenir la propagación del coronavirus.

La suspensión entró en vigor y durará al menos 30 días. Sin embargo, posteriormente Trump matizó que estas restricciones se irían ajustando “según las condiciones sobre el terreno”. Y explicó que se harían excepciones para los estadounidenses que quisieran regresar de Europa y se sometieran a un análisis de detección del virus.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó, tras el discurso de Trump, una orden que prohíbe la entrada a Estados Unidos de todas las personas extranjeras que hayan estado en el Espacio Schengen durante los 14 días previos al viaje. Afecta a 26 países, entre los que no existen fronteras para el tránsito de viajeros. Se trata de España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

La Embajada de Estados Unidos en España precisó en un comunicado posterior a los mensajes de Trump que la suspensión de entrada al país no afecta a los residentes legales del país ni a extranjeros cónyuges de residentes legales, entre otros supuestos. Tampoco impacta a extranjeros que sean padres o tutores legales de ciudadanos estadounidenses, así como a hijos o hermanos.

En 2019 se movieron entre España y Estados Unidos 4.9 millones de pasajeros. De forma habitual, desde los aeropuertos de España se realiza una media de 41 operaciones diarias con Estados Unidos, según fuentes del operador aeroportuario español.

Desde la empresa Iberia han explicado que, de momento, siguen operando con el país norteamericano, ya que no está restringido el tráfico aéreo sino el de pasajeros europeos, pero sí están desplazando a estadounidenses y a residentes legales en el país.

Norwegian, que tiene vuelos desde Madrid y Barcelona a Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, ya comunicó que cancelará la mayoría de sus vuelos de larga distancia con origen y destino en Estados Unidos entre el 13 y el 29 de marzo y, a partir de esa fecha, suspenderá todos sus tráficos entre los dos países hasta finales de abril.

Air Europa calculó que un centenar de los vuelos se verá cancelado.

Deben modificar itinerarios

Ante la restricción de Estados Unidos de negar el ingreso a quienes estuvieran en 28 países de Europa, el Gobierno de México pidió a las personas afectadas consultar opciones con las aerolíneas para modificar sus itinerarios.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México realiza un monitoreo de los efectos que pudiera ocasionar la decisión de Donald Trump. “La cancillería, con el apoyo de las embajadas y consulados de México en el exterior, está monitoreando los efectos del anuncio de Estados Unidos, que negará el ingreso a quienes hayan estado durante los 14 días previos a su llegada a Estados Unidos en el espacio Schengen”.

La restricción no aplica a os estadounidenses ni residentes legales, así como casos especiales. Y pide que los afectados se mantengan informados. “Es importante que las personas afectadas por esta restricción de viaje consulten con las aerolíneas las opciones para modificar su itinerario y se mantengan informadas de las decisiones más recientes del Gobierno estadounidense”, explicó la cancillería.

TELÓN DE FONDO

Europa, nuevo epicentro del virus

El presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia del coronavirus, que inició en China.

Con el balance de cinco mil muertes por la enfermedad, Europa reporta más casos de nuevos contagios que el resto del mundo, informó en conferencia de prensa.

Por tasa, explicó que el número de casos “es mayor que el que tenía China en su momento más álgido de la epidemia”.

Sin embargo, reconoció que la mayoría de los países ya cuenta con un plan nacional para hacer frente a la pandemia, además de que la mayoría tiene la capacidad de responder a la necesidad de hacer las pruebas para la enfermedad.

“Vamos a continuar apoyando a los países para prepararlos y responder ante la emergencia”.

Indicó que se necesitan medidas integrales. “No sólo hacer pruebas, no sólo cuarentenas, no sólo medidas sociales de separación. Háganlo todo”.

Afirmó que es importante aprender de la experiencia de los países asiáticos. “La experiencia de China, la República de Corea, Singapur y otros demuestra claramente que las pruebas agresivas, como el aislamiento de los infectados, combinado con medidas de distanciamiento social, además de la movilización social, pueden prevenir infecciones y salvar vidas”.

Lo primero que deben hacer los países que no han tenido casos, es prepararse y estar listos. Deben difundir información masivamente entre la población para que todos conozcan los síntomas, concluyó.

España ha llegado a la fase tres de la contingencia, en su territorio el Covid-19 es formalmente una epidemia. AP/A. Barrientos

Los saldos

En el mundo, el total de contagios del Covid-19 supera los 132 mil casos y los países afectados son 123.

Suman más de cinco mil muertos.

En Italia van mil 266 fallecimientos, lo que supone un incremento de 250 en las últimas 24 horas, según el último balance del jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

El número de enfermos actualmente es de 14 mil 955 en Italia.

Por su parte, España declarará a partir de hoy el estado de alarma para tomar medidas excepcionales de contención de la pandemia, después de que las regiones de Madrid y Cataluña extremaran las restricciones en el movimiento de personas y ordenaran el cierre de comercios. Ya están registrados 120 muertos y más de cuatro mil 200 contagiados.

El Gobierno de Portugal implantó también el estado de alerta para actuar frente a la crisis.

El primer ministro británico, Boris Johnson, decidió posponer un año las elecciones previstas para el próximo 7 de mayo en Inglaterra, incluida la alcaldía de Londres.

Los dirigentes del G7 celebrarán el próximo 16 una cumbre extraordinaria por videoconferencia para coordinar su respuesta ante la crisis del coronavirus, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo en la prueba de coronavirus, tres días después de concluir una visita a Miami, que incluyó numerosos actos públicos y una cena con su colega estadounidense, Donald Trump.

