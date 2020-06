Los remedios de los políticos contra el COVID-19

1 No mentir, no robar y amuletos

Cuestionado este jueves en su conferencia matutina sobre las medidas que tomaba para prevenir contagiarse de coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó la sana distancia, el lavado de manos y comer saludable, además de no mentir, no robar y no traicionar.

"Lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho: la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente, la alimentación, pues comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio, y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus".

El 19 de marzo, el Presidente expresó: "Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo", al momento que fijó la mirada en unas imágenes religiosas que sacó de su cartera, como "guardaespaldas contra el coronavirus".

"Son mis guardaespaldas", señaló antes de la entrada de la fase 2 por el COVID-19.

"El escudo protector es como el detente (...) El escudo protector es la honestidad, eso lo que protege, no permitir la corrupción. Miren esto es lo que protege, esto es lo que me da la gente", externó.