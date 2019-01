Los récords que "Roma" podría romper en los Oscar

2 Primera mexicana en ganar en la categoría a Mejor Actriz

Yalitza Aparicio se llevó la nominación a Mejor Actriz por su papel de “Cleo”, y se convirtió en la primera mujer de origen indígena en ser nominada por la Academia.

Aparicio es la segunda mujer mexicana nominada a esta categoría, después de Salma Hayek por su papel en "Frida" (2003) pero la veracruzana no consiguió el galardón. De conseguir la estatuilla, Yalitza se convertiría en la primera mexicana en ganar en la categoría a Mejor Actriz.

En la edición 91 de los Oscar, Yalitza compite con Glenn Close por "The Wife", Olivia Colman por "The Favourite", Lady Gaga por "A Star Is Born" y Melissa McCarthy por "Can You Ever Forgive".