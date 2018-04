Los goles, errores y figuras del primer debate presidencial

5 El "Bronco", sin nada que perder

AP/M. Ugarte

Como los equipos que tienen poco que perder y mucho que ganar, el "Bronco" salió a atacar con todo y acabó regalando momentos memorables.

El gobernador con licencia de Nuevo León no se ahorró ninguna jugada de fantasía: mostró una bala para hablar sobre la inseguridad, pidió a la gente que le escribiera por Whatsapp, prometió "mocharle" la mano a quien roble, y hasta dejó ver su lado personal afirmando, "creo tanto en el matrimonio que me he casado tres veces".

Parece difícil que Rodríguez Calderón gane la elección presidencial, pero es un serio contendiente a la galería de vencidos entrañables que existe tanto en la política como en el futbol.