5 Los habitantes de Inisherin son el alma del pueblo

Junto a Pádraic, Colm y Siobhán, habita en la isla un pequeño grupo de personajes que también se ven afectados por los acontecimientos que ponen en marcha el relato. Por un lado, se encuentra envuelto en la historia Dominic Kearney, hijo de Peadar Kearney, el policía de la isla. Dominic no tiene una relación feliz con su padre, explica McDonagh, “Es una relación abusiva. La madre ha desaparecido y no sabemos a dónde se fue. El policía no es, ni de cerca, la persona más amable del mundo. Así que Dominic carga con mucha de esa tristeza y horror”.

En el pueblo también habitan Jonjo, quien atiende el único bar del lugar, y su mejor amigo Gerry, quien prácticamente vive ahí. “En cierta medida, ambos representan a la comunidad de la isla en la historia. Vemos mucho del humor y el horror que tienen lugar en la historia a través de sus ojos”, señala McDonagh.

Por último, habita en Inisherin la señora McCormick, una anciana que observa y escucha todo lo que sucede a su alrededor.

Los espíritus de la isla. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

Con información The Walt Disney Company México.

XM