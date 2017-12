Los 10 discos que marcaron el 2017

2 "Reputation" (Universal), de Taylor Swift

El homólogo en ventas de Sheeran fue la última obra de su gran amiga, Taylor Swift, a quien le bastó una semana para convertirlo en el disco más exitoso del año en todo el mundo. La autora de "Look what you made me do" sabe definitivamente cómo hacerlo. Es su cuarto disco consecutivo que despacha más de un millón de copias en ese plazo.