Llama Alfaro a consolidar pacto social por Jalisco

Los cimientos de la refundación se fijaron en los primeros meses de la administración y ahora se debe trabajar en la construcción de un nuevo acuerdo social en Jalisco, remarcó el gobernador Enrique Alfaro en la presentación de su Primer Informe.

Ante el Congreso del Estado, apuntó que la nueva Constitución no debe ser producto de una iniciativa del gobernador o de un diputado: será resultado de un ejercicio de construcción de acuerdos entre los jaliscienses. “Los resultados en general son buenos, pero falta mucho. Son 11 meses de trabajo, estamos sentando los cimientos de la refundación. No venimos a dar nada por terminado, ni a festejar cosas que todavía requieren de un enorme esfuerzo. Si logramos juntos construir un nuevo acuerdo social, los resultados que vamos a ver en cinco años nos van a llenar de orgullo”.

Aceptó que en seguridad falta por hacer, pero recordó la reducción general de 21% en la incidencia delictiva durante su gestión.

Sobre los servicios de salud e infraestructura sanitaria recriminó a la Secretaría de Salud Federal por frenar recursos para Jalisco por cuestiones burocráticas. También abordó la situación del dengue y aseguró que su administración hizo la parte que le corresponde, por lo que atribuyó el incremento de casos a factores como el cambio de serotipo del virus.

En movilidad recalcó el arranque de las obras de Mi Macro Periférico. En este punto agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se autorizaran reasignaciones presupuestales para concluir la Línea 3 del Tren Eléctrico y recordó que la Línea 4 ya logró el registro ante la Secretaría de Hacienda y se elabora el proyecto ejecutivo. Sobre el aumento a la tarifa del camión, pidió comprender que era necesario para consolidar el nuevo modelo de transporte (recordó que el alza fue aprobada en la pasada administración).

Con respecto a las finanzas estatales, comentó que se redujo la afectación del Fondo General de Participaciones y que mejoró la nota del endeudamiento. Presumió una reducción de mil 200 millones en gasto corriente.

También defendió la licitación del programa A Toda Máquina, pues “ahora hay resultados positivos en los municipios”.

Del tema hídrico, presumió el acuerdo con Guanajuato sobre la distribución de aguas del Río Verde y remarcó las obras de saneamiento del Río Santiago.

En educación, destacó la entrega de útiles, uniformes y zapatos que se extendió a 107 municipios. Se comprometió a que el próximo año llegue a todos.

Alfaro destaca inversión escolar; pide más apoyo a la Federación

Enrique Alfaro consideró que no se puede lograr una reforma educativa si las escuelas “se caen a pedazos”. Por ese motivo, destacó que en el primer año de Gobierno se tiene una inversión programada de mil 687 millones de pesos para acciones en 546 planteles. Además, concluyeron el primer censo de infraestructura para conocer las condiciones reales de las escuelas.

“Para arreglar como se debe todas las escuelas vamos a necesitar 36 mil millones de pesos. Eso es parte de nuestro debate con el Gobierno federal, porque si no logramos generar un fondo de inversión sólido y que pueda ejercerse de manera correcta, nunca vamos a salir de este problema. Es uno de los retos más importantes”.

Otra meta fundamental, advirtió, es incrementar el presupuesto que llega a Jalisco por alumno, ya que la Entidad ocupa el lugar 29 a nivel nacional en este indicador. “Si Jalisco recibiera lo que recibe la media nacional tendríamos cuatro mil millones de pesos más, que serían muy útiles para mejorar la infraestructura educativa”.

Por ese motivo hizo un llamado a que desde el Congreso de Jalisco se apoye la gestión para que el Gobierno federal aumente el presupuesto.

En otro tema, Alfaro mencionó que el eje principal de la refundación de Jalisco tiene que ir acompañado de la construcción de un nuevo proyecto educativo, enfocado en el modelo “Recrea, educación para refundar 2040”. Este plan es producto de un trabajo intenso y de gran profundidad en conjunto con autoridades educativas y padres de familia. Y recordó que el programa piloto de “Escuelas para la vida”, enfocado en un crecimiento integral, será implementado en 50 escuelas y posteriormente se busca aumentar el alcance.

Maestros

Como resultado de un mayor orden administrativo, el ciclo escolar 2019-2020 arrancó con 103 mil 376 plazas docentes, a diferencia de las 95 mil 189 del periodo anterior. Esto se logró gracias a la utilización de plazas existentes que no estaban ocupadas.

Primera fila. Ismael del Toro, Enrique Ibarra, Dante Delgado, Clemente Castañeda y Hugo Luna, durante el Primer Informe. ESPECIAL

El Río Santiago dejará de ser el más contaminado

Enrique Alfaro remarcó que este año han erogado mil 557 millones de pesos en el saneamiento integral del Río Santiago, con el objetivo de que, al final de su sexenio, deje de ser el más contaminado de México.

“Será un proceso que incluya muchos temas; por ejemplo, tener un inventario único de descargas y aportes contaminantes, que estamos elaborando”.

En el rubro de saneamiento se invierten 816 millones en la construcción, ampliación y modernización de 20 sistemas de tratamiento de aguas residuales. “Con estas medidas trataremos 70% de las aguas residuales que se generan en Jalisco”.

Recordó que se logró renegociar el acuerdo de distribución de agua del Río Verde, como el paso inicial para terminar las obras de infraestructura y abasto para Los Altos y Guadalajara. “Dejaban a Jalisco con 32% de agua y, a Guanajuato, con 68%. Pero pudimos recuperar 76% para Jalisco y 24% para Guanajuato”.

Del impacto ambiental de las construcciones en El Bajío comentó que “es un orgullo” la emisión del decreto de protección, “lo que no se había querido hacer. En unos días más, con el presidente municipal de Zapopan (Pablo Lemus), vamos a poder aterrizarlo en instrumentos de planeación municipales”.

Sobre la Villa Panamericana defendió que él no tomó la decisión de su edificación. Sin embargo, no podría derrumbarla porque se construyó con dinero de los trabajadores del Estado.

Avanza proyecto integral para mejorar el transporte

El gobernador apuntó que, en 11 meses, lograron regularizar 100% de las concesiones de los camiones del transporte público, lo que significa un avance en el proyecto de Mi Transporte. Explicó que tras poner orden se podrá mejorar la calidad en el servicio y que este deje de ser un negocio. Por ejemplo, a finales de noviembre alcanzarán 70% en el sistema de pago electrónico, y en enero próximo proyectan una cobertura total.

El segundo paso será consolidar el modelo de ruta-empresa y después la etapa de renovación de camiones. “Mil 300 unidades ya tienen los requerimientos de la flota, planes de operación y sistema de recaudo. Mi objetivo para 2020 es llegar al 80% cuando menos, y eso va implicar un enorme esfuerzo presupuestal”.

En ese sentido, remarcó que en el proyecto que envió al Congreso va incluido un fondo presupuestal de 500 millones de pesos para apoyar a transportistas en su proceso de renovación de unidades.

Respecto al aumento de la tarifa del transporte, explica que se trató de un precio aprobado en el sexenio anterior.

Y sobre los nuevos proyectos, recalcó el inicio de las obras para Mi Macro Periférico, con más de nueve mil 400 millones. Además de la promesa de la Línea 4 del Tren Ligero, que irá hacia Tlajomulco.

Movilidad

Suman 292 millones de pesos en movilidad no motorizada, de los cuales, 24.65% es para el fortalecimiento del sistema MiBici; el resto es para infraestructura ciclista.

Promete más acciones contra el dengue

Luego que en la semana epidemiológica 43 (28 de octubre) se informara que Jalisco es primer lugar nacional en contagios de dengue (siete mil 622 casos), el gobernador subrayó que se cumplió con la parte que tocaba, al invertir 116 millones en el programa de prevención. Además de realizar acciones en 597 colonias del área metropolitana.

Explicó que este año hubo un cambio en el tipo de mosco que picó en el Estado, ya que en 2017 el serotipo 2 representaba apenas 3.7% de los contagios, pero en lo que va de 2019 es 74 por ciento.

Además, como se trata de una enfermedad que no se puede combatir mediante la vacunación, se deben aumentar las labores de prevención.

“Hay que hacer un esfuerzo mayor de prevención, me comprometo. No es un asunto que deba politizarse o culparse a la administración por algo que se dejó de hacer, lo que se tenía que hacer se hizo, pero entendemos que vamos a tener que hacer mucho más”.

Acerca del abasto de medicamentos, detalló que se están construyendo indicadores más confiables para conocer la cobertura. Para ello, trabajan en el desarrollo de la plataforma Mi Salud para contar con información en tiempo real sobre diagnóstico clínico y surtido de medicamentos.

Sobre el Seguro Popular lamentó que estén atorados mil 300 millones de pesos debido a la falta de acreditación de unidades. Adelantó que en los próximos días podrían destrabar el recurso.

Hospitales

Al 30 de septiembre de 2019 se habían concluido obras de rehabilitación en 109 centros de salud para obtener la acreditación, con 161 millones de pesos.

Remarca los beneficios de “A Toda Máquina”

Al hablar sobre el crecimiento del presupuesto destinado al campo, el cual pasó de 627 millones de pesos en 2018 a mil 727 millones en este año, el gobernador Enrique Alfaro abordó el tema de la licitación de “A Toda Máquina”. Pidió a los partidos políticos que cualquier duda que tengan se la pregunten a sus alcaldes, “para que contesten cómo les ha servido el programa”.

Apuntó que se politizó el proyecto, pero cuando recorre el Estado ve a las máquinas trabajando, con buenos resultados para los municipios.

A través de este programa, por ejemplo, se han rehabilitado más de cinco mil kilómetros de caminos, 785 metros cúbicos de desazolve, 89 kilómetros de apertura de caminos rurales, 83 mil metros cúbicos en rellenos sanitarios, 1.1 millones de metros cúbicos de movimiento de tierra y excavaciones, entre otros. “Y les puedo dar muchos datos más que hablan de un programa que es orgullo de todos y que, lo reconozco, fue construido gracias al apoyo de los legisladores”.

Recordó que en mayo pasado se dieron a conocer los resultados de la auditoría que realizó la Contraloría en este tema. “Están a la vista de todos. Si alguien quiere seguir pensando que hay algún acto indebido, pues lo único que les diría es que este proceso se hizo con una licitación pública nacional, que logró un resultado que me llena de orgullo, porque haber conseguido una tasa implícita de 14% es un enorme logro”.

Posteriormente, hizo referencia a un principio que le escuchó al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la frase de: “De mí pueden decir muchas cosas. Me podrán decir peje, pero no lagarto”. Y luego Alfaro remató: “A mí me podrán decir todo, pero no ratero. Y así va a ser siempre”.

El mensaje del gobernador Enrique Alfaro duró una hora y media en el Congreso de Jalisco. FACEBOOK/EnriqueAlfaroR

Agradece al sector privado

En medio del estancamiento de la economía nacional, Jalisco avanza gracias a la iniciativa privada, agradeció ayer el gobernador. Recordó que junto con los empresarios se impulsa una agenda de largo plazo estructurada en cinco ejes: desarrollo regional y mercado interno, atracción de inversiones, integración laboral, fortalecimiento de empresas, así como innovación en ciencia y tecnología. Estos planteamientos cuentan con características de sustentabilidad, responsabilidad social y mejora regulatoria que no se lograrían sin el apoyo de los empresarios. “En Inversión Extranjera Directa (IED), solamente en el primer semestre, Jalisco ya recibió más inversión que en todo el año anterior (mil 98 millones de dólares). Y podemos decir que, sólo por debajo de la Ciudad de México, somos el Estado que más empleos está generando a nivel nacional”.

Empleo 2019

El crecimiento en trabajos formales en Jalisco, hasta septiembre de 2019, representó 54 mil 615 nuevas plazas.

Hay avances: empresarios

Con excepción del tema de la violencia, los representantes de las cúpulas empresariales de Jalisco subrayan que observan avances en el trabajo realizado en el resto de los rubros de la administración estatal, durante el primer año del sexenio.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin, considera que uno de los aciertos del actual Gobierno es la cercanía con la ciudadanía.

En materia económica, dice, el crecimiento marca que “vamos bien”, pues Jalisco está en niveles mayores que la media nacional.

“Lo que hace falta es que la Ley de Mejora Regulatoria llegue a los municipios y que este espíritu y la intención se noten en el día a día que vivimos todos los ciudadanos haciendo los trámites”.

Reconoce que el gran pendiente es el de seguridad, en donde todos deben aportar. “Lo que se ha dicho es que había datos que estaban maquillados en el pasado, por eso la cifra de delitos matemáticamente no cuadra. Sin embargo, es un hecho que la percepción y la realidad nos indica que hay mucho trabajo por hacer todavía”.

Aclara que hoy confía en las estadísticas porque tanto las universidades privadas como el observatorio Jalisco Cómo Vamos les dan seguimiento. “Hemos tenido reuniones específicas para ver el tema y las cifras son consistentes”.

Por su parte, el presidente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garza Marín, declara que, pese a la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, la cual representó un “golpe a la confianza” en materia de inversión, en el Estado hay aspectos positivos en la economía. “Aquí se han hecho las cosas de manera correcta. Hemos avanzado, seguimos apostando a la innovación, al talento… seguimos apostando en materia educativa”.

Indica que también se tienen proyectos que generarán buenos resultados, como la apuesta al vocacionamiento regional, al turismo y también a los proyectos de infraestructura, como la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, “así como en el tema de la movilidad, con la culminación de la Línea 3 y Mi Macro Periférico”.

El reto, resalta, es la seguridad. “Así como el gobernador reconoció que hay una disminución (en los índices delictivos), tenemos mucho trabajo por hacer en esa materia”.

El presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Uyeda, enfatiza que se están sentando las bases para que se avance con mayor velocidad. “Se colocaron las bases para los sectores primarios. El tema del agua sigue avanzando, también el tema de la movilidad… son todos los temas que se han abierto en este año y que sin duda nos darán plataforma de trabajo a todos los industriales para el 2020, desde la Ley de Mejora Regulatoria...”.

Coincide en que los resultados de seguridad son el gran pendiente, aunque remarca que se tiene un avance con la conformación de la Policía Metropolitana, “que costó mucho trabajo, hubo un trabajo fuerte del gobernador hacia los presidentes municipales. Esperamos los resultados”.

Más respaldo que cuestionamientos

El respaldo de la mayoría de fracciones parlamentarias destacó en el Primer Informe de Enrique Alfaro, aunque también algunos cuestionamientos fijados por diputados en la sesión solemne del Congreso.

La coordinadora de Morena, Érika Pérez, cuestionó que la gobernanza y la participación ciudadana están sólo en el papel. Sostuvo que el diálogo y los acuerdos se han impuesto. También criticó el incremento de casos de dengue y la licitación del programa “A Toda Máquina”.

Ricardo Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, pidió a la oposición que no pretenda revisar los resultados del informe como si ya hubieran transcurrido los seis años de la administración. “Hay quienes gobiernan con el único interés de no tocar intereses, y esa forma de gobernar nos dejó elefantes blancos, instituciones inservibles, caos y corrupción gubernamental”.

La diputada panista Claudia Murguía Torres ofreció el respaldo al Ejecutivo para luchar por el respeto al federalismo. Señaló el tema de seguridad como el principal pendiente.

La priista Sofía García urgió a mejorar la atención de la violencia contra las mujeres.

En su turno, la legisladora del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso, solicitó emitir una declaratoria de emergencia por los efectos del cambio climático y atender los problemas de la tala clandestina y el abasto de agua.

El perredista Enrique Velázquez pidió evitar la confrontación entre Poderes y respetar la autonomía. Y pidió gestionar más recursos federales para la UdeG.

Por el Partido del Trabajo, el diputado Oscar Herrera espera que la reorganización del transporte público dé resultados.

Los invitados estuvieron en el salón de plenos. No se organizó una recepción en el patio del recinto. ESPECIAL

Voces de los partidos

“Vamos bien”

El coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, Israel Medina Torres, reconoce que falta mucho por hacer. “Y es bueno también tener esa autocrítica de lo que se está avanzando y de lo que está faltando. Están los cimientos obviamente de lo que se está proyectando a la mitad del sexenio y en el sexenio completo, pero vamos bien, avanzando”.

Explica que la actual administración se concentró en resolver algunos rubros que se encontraban rezagados, como salud y campo.

Subraya que la seguridad es un tema central. “Es algo que tenemos que ir cambiando”.

“Corte de caja de metas”



Para el dirigente del PRI, Ramiro Hernández, durante el mensaje que rindió Alfaro se dedicó a realizar una especie de “corte de caja” sobre las metas y objetivos que se trazó para su sexenio, más que en rendir un informe de resultados. “Enfatizó mucho en que se estaban sentando las bases para el desarrollo del Gobierno en los próximos años y, evidentemente, se genera más una expectativa que un balance de resultados”.

Reconoce que hizo referencia a los temas que son de mayor interés y preocupación para los ciudadanos, como salud, educación, seguridad e infraestructura, “pero sólo haciendo planteamientos de lo que se debe hacer”. También se refirió a que se destrabaron los temas de transporte, como la Línea 3 y el Peribús, “pero en estos momentos no hay resultados definitivos”.

La sesión en breve

La sesión solemne comenzó con 33 diputados presentes y 10 minutos de retraso. El resto de los legisladores se incorporó con la sesión en marcha.

El discurso del gobernador fue interrumpido 19 veces con aplausos.

Alfaro interrumpió una vez su mensaje para responder a una interpelación desde la bancada de Morena. El diputado Bruno Blancas le pidió reconocer el trabajo de Andrés Manuel López Obrador.

La palabra refundación fue mencionada 14 veces, cuando menos, en la intervención del gobernador.

La diputada morenista Patricia Meza debutó como presidenta de la Mesa Directiva. Sus pifias al leer los apellidos de algunos invitados generaron risas entre los asistentes.

Al acto no acudió ningún ex gobernador de Jalisco.

En representación del Gobierno de México acudió Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

En esta ocasión no se colocaron pantallas o sillas para invitados en el patio del Palacio Legislativo.

Alfaro agradeció a Ricardo Suro, presidente del Poder Judicial de Jalisco. También agradeció la presencia de los senadores Dante Delgado y Clemente Castañeda.

Deudas

Sobre el tema de la deuda pública del Estado, en la cual se incluye el crédito que se contrató en la actual administración para atender proyectos prioritarios, Alfaro recordó que en los primeros meses se llevó a cabo una reestructuración financiera que, a lo largo del sexenio, generará ahorros por mil 981 millones de pesos.

Este año suman dos mil 920 millones de pesos para la atención de los problemas hídricos.

