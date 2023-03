El 28 de junio de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad con el objetivo de reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

Si bien el futbol mexicano nos mantiene a los aficionados al borde de las emociones en cada partido, es innegable decir que no nos da también momentos de felicidad. ¿Quién no ha sonreído con un gol espectacular? ¿Quién no se ha emocionado de más con una atajada en tiempo extra? ¿Quién no con un tiro penal decisivo en el marcador? Y claro, ¿quién no ha sido muy feliz al ver a su equipo levantar el título de campeón?

Estos son algunos momentos del futbol mexicano para celebrar el Día Internacional de la Felicidad