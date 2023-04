Guadalajara dejará de ser formalmente Capital Mundial del Libro el próximo 22 de abril, pero aportará para el registro histórico una serie de actividades e iniciativas que, de concretarse su institucionalización, convertirán a la capital de Jalisco en una impulsora sin precedentes de la cultura.

Entre estas están la exposición con joyas del Museo del Prado, que marcó el inicio de una colaboración que puede extenderse; las actividades programadas por la Universidad de Guadalajara (UdeG) a través de su proyecto “Urbaliteracidad”; el foro ApropiA, Jornadas por y para creadoras en el marco del 8M; el VII Foro Mundial de Gastronomía o los talleres de lectoescritura barrial “Construyamos Historias”, que llevaron a zonas deprimidas de la metrópoli la experiencia de leer, escribir y contar lo propio.

Lo anterior, con miras a convertir a Guadalajara en referente para el desarrollo y generar herramientas para la construcción de una cultura de paz, entre las que se hallan el fomento a la lectura y a la cadena productiva de libros, el mejoramiento de la infraestructura cultural y el impulso a creadores en distintas disciplinas.

De acuerdo con lo que dijo el alcalde Pablo Lemus al entregar el informe ante la Unesco en París, se llevaron a cabo más de dos mil 600 actividades, para las cuales se contó con la colaboración de universidades, la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, lo que detonó más de dos millones de personas beneficiadas que acudieron a exposiciones, ferias, encuentros literarios y sobre artes escénicas, conferencias y talleres.

El sábado 22 de abril Guadalajara -la cuarta ciudad de lengua española y la tercera de Latinoamérica en ser Capital Mundial del Libro- cederá el nombramiento a Acra, que se ubica en el continente africano, y lo hará ante la oportunidad de convertir lo conseguido este año en programas permanentes y una apuesta por la continuidad.

Editoriales locales independientes, claves del encuentro

Tras un año, este 22 de abril concluirá el periodo oficial de Guadalajara como Capital Mundial del Libro (GCML), y le dará la estafeta de la capitalidad a la ciudad de Accra, en Ghana.

GCML finalizará tras realizar una serie de actividades que cumplieron las promesas iniciales y con la voluntad -expresada por boca de sus funcionarios- del gobierno municipal para dar continuidad a los programas que probaron su atractivo con la respuesta de la ciudadanía, así como el fortalecimiento de los lazos de colaboración con empresas, instituciones y organismos vinculados a la cadena del libro a nivel local y nacional.

Entre estos participantes activos de las actividades que GCML desarrolló a lo largo de un año, algunos de los más activos fueron las editoriales locales independientes que, además de colaborar con la programación de autores o tomar parte en las convocatorias emitidas, nutrieron las ferias del libro y demás encuentros para la industria local, así que representan una opinión valiosa respecto a los saldos que nos deja este pasado año.

Profesionalizar el sector

Arabella González Huezo, quien dirige los destinos de Arquitónica (que publica libros de arquitectura), refiere a EL INFORMADOR que la distinción de la UNESCO “es sana para la ciudad, nos posiciona y da continuidad a la internacionalización que ha dado la FIL; ahora, como pequeño editor me hubiera gustado para aprovechar y profesionalizar el sector, porque aquí no conozco escuelas para editores o cursos para ser librero. Muchas veces trabajamos con la dinámica de ensayo, prueba, error. La idea pudo ser profesionalizar todos los eslabones en la cadena del libro (incluyendo autores y agentes literarios, aunque la figura no existe aquí)”.

Agrega González que “lo que creo estuvo muy bien fue que se organizaran varias ferias y encuentros, porque eso nos acercó a nuestro público. Hubo iniciativas que surgieron a partir de GCML y ojalá se quedaran, como el programa de coediciones”.

Oportunidad para reflexionar

Por su parte, el coordinador administrativo de la Editorial Paraíso Perdido, Antonio Marts, opina que a raíz de GCML “se crearon expectativas para los integrantes del ecosistema del libro en la ciudad (lo que incluye autores, libreros y varios más). Creo que se cumplió con los lectores, porque funcionaron los programas como extensión de lo que se hace en FIL. Además, se tuvo oportunidad de convivir con autores de talla internacional, algo interesante para lectores”.

Detalla el también escritor, “se nos dijo que se apoya la idea de dar continuidad a lo que es el apoyo a editores, de modo que permanezca el programa sin que importe quien llega al gobierno. Son, por lo menos, buenas intenciones; veremos si se consolida. Pero fuera de eso, creo, si algo quedaron a deber fue apoyar la profesionalización del gremio librero, pues hay pocas librerías en la ciudad que se enfoquen en la edición independiente”.

Además, señala Marts, “para los editores, este periodo fue una oportunidad para reflexionar cómo estamos: si tenemos fuerza para hacernos escuchar o hay que trabajar más para lograrla”.

Que esto continúe

Parte integral del equipo de la editorial Typotaller, la poeta y editora Marlene Zertuche afirma que GCML ayudó a “hacer más evidentes movimientos que ya existían en la ciudad, actividades que ya sucedían; a nosotras nos fue bien porque recibimos apoyo gracias a la convocatoria de coedición, con lo que sumamos un título a nuestro catálogo, uno que aporta al patrimonio y la memoria de la ciudad (se trata de ‘Un relámpago bermejo: el limbo de Dante en el Teatro Degollado’, un ensayo histórico y literario de Ernesto Lumbreras)”.

Asimismo, incursionar como participante de las ferias organizadas gracias a GCML fue también “beneficioso” para Typotaller, pues les favoreció la reducción de cuotas para tener sitio en los stands; “faltaría un poco apoyar la difusión y promoción de las obras editadas en conjunto, pues el ayuntamiento tiene una estructura que permite dar a conocer los libros”.

Finalmente, sentencia la editora Lili Preciado, “se hicieron evidentes estrategias y esfuerzos que ya llevan a cabo editores y autores por su cuenta, aunque lo ideal es que esto continúe; si bien comenzó deseando abarcar muchas cosas, se percibe que si no persiste no tendrá mucho sentido. Creo que esto puede conseguir la continuidad, y que se quede el programa”.

Para saber

Las artes estuvieron presentes

En las artes visuales, durante GCML, se montaron exposiciones de talla internacional como: “Museo del Prado en Guadalajara”, “Intraducibles”, “Leer la ciudad”.

También se presentaron obras de teatro y conciertos; además se recibió el VII Foro Mundial de Gastronomía.

Finalmente, en dos etapas, se intervinieron más de 200 muros del Área Metropolitana de Guadalajara con frases y fragmentos de autores locales y nacionales, en más de ocho lenguas originarias.

Agéndalo

Actividades de cierre de GCML

Para concluir el periodo en que la Perla Tapatía se convirtió en GCML, desarrollaron un programa de actividades que al terminar dará paso a la celebración de la 54 edición de la Feria Municipal del Libro y la Cultura, la más antigua del país y que inicia justo cuando la capitalidad finaliza, el 22 de abril.

Jueves 20 de abril

11:00 horas/ Conferencia de prensa sobre la 54 edición de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara; en la Cámara de Comercio.

18:30 horas/ Inauguración de la exposición “Relatos de un Maniquí”, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG).

19:30 horas/ Inauguración de la exposición sobre la obra de Alejandro Zohn, en el Museo de la Ciudad.

Viernes 21 de abril

09:45 horas/ Presentación del libro “Navegando contra el cáncer”; a realizarse en la Biblioteca LARVA.

Sábado 22 de abril

16:00 horas/ Apertura del Sexto Desfile Literario “Letras para Volar”; además de la ceremonia de premiación a los mejores carros alegóricos y caracterizaciones dedicados a la literatura, más las actividades en colaboración con la Universidad de Guadalajara, en Paseo Fray Antonio Alcalde, entre Hidalgo e Independencia, Zona Centro.

16:30 horas/ Homenaje póstumo a Juan Francisco González Rodríguez, promotor cultural, gestor, editor, político y abogado tapatío, en Paseo Fray Antonio Alcalde.

17:00 horas/ Ceremonia de clausura de Guadalajara, Capital Mundial del Libro e Inauguración de la 54 edición de la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara; en Paseo Fray Antonio Alcalde.

18:30 horas/ Inauguración de la Exposición “JABAZ. De Salinas a Obrador”. En el MUPAG.

20:30 horas/ Concierto del grupo “El Borlote”, músicos que recuperan, rescatan y revaloran los sones tradicionales, en Paseo Fray Antonio Alcalde.

Top 10

Los eventos más sobresalientes

1.- El proyecto “Urbaliteracidad” del Instituto Transdisciplinar en Literacidad (ITRALI).

2.- Muestra gráfica “Intraducibles” en el Parque Agua Azul.

3.- Exposición “El Prado en Guadalajara” en Plaza de Armas.

4.- El programa El Barrio Lee.

5.- Exposición “Río entre aguafuertes” en la reapertura del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas.

6.- El VII Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana.

7.- ApropiA, Jornadas por y para creadoras en el marco del 8M.

8.- Viñeta, Festival de Cómic y Narrativa Gráfica en Bosque Colomos.

9.- Magno Remate de Libros en Paseo Alcalde.

10.- Conferencias magistrales a cargo de: Guillermo Arriaga, Salman Rushdie, Leila Guerriero y Fernanda Trías.

La exposición “El Prado en Guadalajara” fue instalada en Plaza de Armas; reunió 50 reproducciones fotográficas de obras maestras que se encuentran en el Museo Nacional del Prado, en España. CORTESÍA

Informa Lemus sobre los logros

Recientemente, Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, presentó el informe de actividades de GCML ante autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), en París, Francia.

Cabe señalar que el gobierno tapatío compartió que aunque está a días de concluir la capitalidad, apostará por la continuidad de este programa para así seguir fomentando el libro y la lectura.

Señaló que el gobierno de la ciudad realizó una inversión de más de 100 millones de pesos para el desarrollo de este programa de actividades.

Entre los trabajos que se realizaron durante la capitalidad están:

Mejoramiento de la infraestructura en museos y bibliotecas municipales.

Impulso a la producción editorial local con un programa de coediciones.

Mantenimiento de cinco bibliotecas municipales con acciones como rehabilitación de la infraestructura, adquisición de mobiliario y el equipamiento tecnológico.

Mejoramiento en la infraestructura de tres museos de Guadalajara: el Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), el Museo de la Ciudad y el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG).

El programa “Construyamos Historias” llegó a 44 colonias de la metrópoli, y consistió en laboratorios de lectoescritura barrial para fortalecer procesos sociales por medio de la narrativa y la literatura.

La iniciativa Urbaliteracidad desarrolló actividades y talleres para niñas y niños como: cuentacuentos, lecturas, teatro y títeres, en el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde y en todo el Centro Histórico.

El Área Metropolitana de Guadalajara albergó a más de 30 ferias del libro, entre las cuales destacan las ediciones 53 y 54 de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara -la más antigua a nivel nacional-, la XII Feria del Libro Antiguo y Usado, el Salón del Libro Independiente, las dos primeras ediciones de la Feria de Remate de Libros, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otras.

En el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde se instalaron 52 placas en reconocimiento a escritores relevantes de Jalisco del siglo XVII al XX; también se colocaron 13 bancas de fibra de vidrio en forma de libro e intervenidas por artistas locales, también como parte del programa Urbaliteracidad.



Voz del experto

Patricia Rosas Chávez, directora de ITRALI

“Fue un año muy intenso”

En cuanto a la relevancia de que Guadalajara haya sido nombrada Capital Mundial del Libro 2022, habla la doctora Patricia Rosas Chávez, directora del Instituto Transdisciplinar en Literacidad (ITRALI), pues dicha institución organizó para tal acontecimiento un proyecto de nombre “Urbaliteracidad” para el Paseo Alcalde. “Hay que recordar que la UNESCO otorga este título de capitalidad con el propósito de que se vea al libro como un componente clave en la transformación social.

Entonces, esa es una cuestión que me parece muy importante que no perdamos de vista, porque las capitalidades, las diferentes ciudades que van ganando el título de Capital Mundial del Libro, duran con un año sus celebraciones, pero no significa que se agote la función en esto, no significa que se cumplió el objetivo, porque la transformación social siempre amerita un gran cambio cultural, así que de ninguna manera podríamos decir que logramos la gran meta que estamos persiguiendo en México, de que el libro y la lectura se coloquen en el centro de la importancia social, nos falta todavía camino por recorrer”.

Sin embargo, destaca la labor que se hizo en Guadalajara, como toda la organización previa que se desarrolló al nombramiento, “evidentemente es un trabajo de reconocerse, porque si no, no hubiéramos logrado el nombramiento, papel en el que por cierto, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) tuvo una participación fundamental en este reconocimiento con toda la derrama de actividades culturales, académicas y en promoción del libro y la lectura que se han generado a partir de que tenemos esta grandiosa feria”. Añade que “fue un año muy intenso de actividades donde estuvimos presentes trabajando codo con codo con el Ayuntamiento de Guadalajara para lograr ofrecerle a la comunidad del Paseo Literario Alcalde, como le llamamos ahora, (contenido interesante en relación al nombramiento)”.

Las actividades del ITRALI a propósito del cierre de ciclo de Guadalajara Capital Mundial del Libro, culminarán con un desfile literario de carros alegóricos donde los estudiantes con sus profesores y promotores de lectura saldrán a la calle en el Centro Histórico el sábado 22 de abril.

Además, este año se cumplen 70 años de la publicación de “El llano en llamas”, por lo tanto el carro alegórico y el contingente de apertura, estarán haciendo un homenaje a esta famosa obra de Juan Rulfo. Además, el lunes 24 de abril inicia el festival literario cuyo programa abrirá con Mónica Lavín, y en lo sucesivo se hará la Ruta Rulfiana a propósito de celebrar el aniversario de “El llano en llamas”. El mismo 24 de abril se dará el informe del proyecto.

Numeralia

GCML, en coordinación con la Cámara de Comercio de Guadalajara, reportaron la instalación y realización de:

5 módulos para ventas de libros.

20 buzones literarios para el intercambio gratuito de libros.

86 puntos de internet gratuito, para descargar más de 13 mil títulos.

50 escritores nacionales e internacionales dialogaron con creadores y lectores locales. 28 conferencias magistrales.

30 festivales, encuentros, jornadas y ciclos que permitieron crear redes entre las comunidades de la ciudad.

14 volúmenes de editoras y editores tapatíos fueron publicados.



Durante el año de GCML fueron instalados buzones y módulos para la venta e intercambio de libros. ESPECIAL



La fiesta literaria continúa

Este 23 de abril, un día después del cierre de actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro (GCML), las letras continuarán de fiesta y ahora con la celebración del Día Mundial del Libro donde la escritora mexicana Elena Garro será la homenajeada por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, a 25 años de su fallecimiento, con una lectura pública en voz alta de “Los recuerdos del porvenir” (Alfaguara).

El ya tradicional maratón se llevará a cabo el domingo 23 de abril en la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), de 10:00 a 17:00 horas, donde quienes participen recibirán, como marca la tradición de Saint Jordi que inspiró este festejo, una rosa y un ejemplar gratuito de la novela celebrada.

En entrevista con EL INFORMADOR, Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL, señala que en un año que significa también el fin del periodo de la ciudad como Capital Mundial del Libro, “nos convocó la municipalidad y Martín Solares, junto a otros actores de la cultura; nosotros somos parte de la UdeG y, de ese modo, nuestras actividades se enmarcaron dentro de un programa preparado por la máxima casa de estudios”.

En este contexto, la relación entre las diferentes instancias organizadoras “fue estrecha”, dice la directora, “y es sabido que la distinción que la UNESCO otorgó a la ciudad tiene que ver con que aquí se realiza la FIL, eso fue decisivo y, por ello, me hubiera gustado que hubiera más trabajo cercano durante la feria; aunque eso no significa que no se haya hecho bastante”.

Gran convocatoria

Al igual que sucedió con la FIL, hace poco más de cuatro meses, el Maratón de Lectura por el Día Mundial del Libro “muestra recuperación” también, asegura Schulz Manaut, “el público es convocado y llega con deseos de participar en estos eventos; claro, nosotros también hemos convocado a las sedes del SEMS de la UdeG y el Sistema Universitario de Bibliotecas, lo mismo que a varios municipios (el año pasado respondieron 17 de ellos) de la entidad”.

De esta manera, “el hecho de que este año se celebre en domingo, hará que no sea simultáneo, hay escuelas que no abren y celebrarán el día lunes, pero con todo, nosotros esperamos alcanzar las mismas cifras de participación que conseguimos en 2022” (cuando se convocó a más de 400 lectores en el Paseo Fray Antonio Alcalde, a los que después se le unieron más de 59 mil que participaron en lecturas espejo del 23 al 29 de abril), afirmó la funcionaria universitaria.

Logística y atractivos

Este 2023, la sede principal será la Explanada de la Rectoría General, en el edificio de la UdeG sito en Av. Juárez y Enrique Díaz de León; destaca Schulz que las razones para elegir el lugar son “logísticas, es un sitio con sombra, cómodo y ese día permitirá que se instale una mini feria del libro, con la participación de librerías editoriales locales y nacionales”.

Asimismo, recordó la directora de la FIL que los interesados en participar en la lectura en voz alta del domingo 23 de abril deberán acudir a registrarse a partir de las 9:30 horas a la explanada de la Rectoría General de la UdeG, en los módulos que la FIL dispondrá para ese fin. A eso se suma que FIL Niños ha propuesto un espacio con actividades para niñas y niños.

Marisol Schulz Manaut, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Homenajes y celebraciones

Por lo que toca a los preparativos, establece Schulz Manaut que han seguido su curso normal, “iniciaremos con un homenaje al presidente fundador, no puede obviarse la situación y es un hecho impactante porque se trata de su proyecto; así, tras este homenaje breve al Lic. Padilla, continuamos con la celebración que cada año realizamos”.

Puntualizó que van a comenzar el maratón de lectura en voz alta con un homenaje a Raúl Padilla; “habrá algunas palabras sobre su legado; estamos hablándolo con las autoridades universitarias. Todo lo que hagamos este año estará dedicado a su memoria”, compartió.

En cuanto a la autora elegida como protagonista, es la primera vez que se trata de una autora mexicana; refiere la directora de la FIL que “casi siempre se determina por votación de los lectores o, como en este caso, atendiendo a una efeméride importante. Si el año anterior se festejó el centenario de José Saramago, ahora toca a Elena Garro por los 25 años de su muerte y los 60 de haber obtenido el Premio Xavier Villaurrutia por su novela ‘Los recuerdos del porvenir’ (1963), una de las más importantes que se hayan escrito el pasado siglo en el país”.

Raúl Padilla será recordado durante el maratón de lectura por el Día Mundial del Libro. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Perfil

Sobre la autora

Elena Garro (1916 - 1998)

Escritora mexicana, autora de una importante lista de novelas, piezas dramáticas, cuentos y poesía; ejerce también el periodismo y el guionismo cinematográfico. En 1963 gana el Premio Xavier Villaurrutia por “Los recuerdos del porvenir”, considerada por muchos como novela precursora del realismo mágico; en ella su lenguaje poético recrea la atmósfera del campo y la ciudad, al tiempo que cuestiona los resultados de la revolución, el trauma de la conquista o las desigualdades sociales.

Entre otras distinciones, en 1981 recibió el Premio Grijalbo por “Testimonios sobre Mariana” y en 1996 el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Entre sus obras destacan “Felipe Ángeles”, “Un hogar sólido”, “La señora en su balcón”, “El rastro”, “Perfecto Luna”, “La culpa es de los tlaxcaltecas”, “¿Qué hora es?, “Las señoritas Vivanco”, “La semana de colores”, “Memorias de España 1937” y “Revolucionarios mexicanos”.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM conoció a Octavio Paz, contrajeron matrimonio y juntos asistieron en 1936 al II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura, en Valencia, España. Su unión matrimonial duró 22 años y tuvieron una hija: Helena Paz Garro. Por diferencias con al ámbito cultural y literario, se autoexilia de 1962 a 1992, por veinte años, en Francia, Japón y Suiza. Muere a los 81 años de edad en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

ESPECIAL

Sobre su obra

Los autores opinan sobre Garro

•“Elena es un icono, un mito, una mujer fuera de serie, con un talento enorme”, Elena Poniatowska.

•“El amor, que todo lo puede, opera en los personajes un cambio fundamental: de seres comunes y corrientes se convierten en criaturas maravillosas, de excepción, que lo mismo encuentran la felicidad que el aniquilamiento. La felicidad es un camino que conduce fatalmente al exterminio”, Emmanuel Carballo.

•“La historia de la literatura no ha dado a la obra de Elena Garro el reconocimiento que le corresponde. Su brillo seguirá emergiendo paulatinamente, y no dudo en afirmar que a la mitad de este siglo estará ya a la cabeza de ese canon literario que estamos reconstruyendo”, Guadalupe Nettel.

•"Aquí estoy también yo, sentada sobre esa piedra aparente, intentando trazar un dibujo después de este viaje, hipnotizada por este narrador y esta batalla. Hipnotizada por Ixtepec y por sus mujeres”, Lara Moreno.

•“(Elena Garro) confiaba en los poderes de la palabra como instrumento de redención social; en el fondo creía en una especie de ‘justicia poética’ que salvaba a los desposeídos, los indígenas, los marginados y olvidados de su propia sociedad”, José Miguel Oviedo.

•“Lo que hace Garro es excepcional, es representar eso que no estaba representado aún, la experiencia del tiempo en este subcontinente en el que la Conquista no se acaba nunca. Y lo logra de modo tal que no podemos soltar la novela hasta terminarla. Y cuando termina la soltamos con pena”, Gabriela Cabezón Cámara.

•“La delicada prosa, la medición de sus metáforas y el sentido de la trama hacen de esta obra una de las más grandes novelas mexicanas”, Jorge F. Hernández.

•“Leerla es rescatar algunas de las mejores palabras y de los mejores silencios de su autora, para que nos rescaten, acaso, con su sensorialidad, su intensidad y contundencia”, Isabel Mellado.

•“La evidencia de lo femenino es en Los recuerdos del porvenir el límite del mundo, de la historia y de la ley. La mujer es la oscuridad, el juego sin reglas, el tiempo perdido”, Carolina Sanín.

•“El pensamiento patriarcal y misógino buscó desacreditar a Elena Garro por ser una escritora anticonvencional y crítica del statu quo, por ser una mujer que no se alineaba ni doblegaba. Para demeritarla, lo más fácil fue etiquetarla como alguien difícil, rara, polémica y loca”, Patricia Rosas Lopátegui.

Recuento

Obras seleccionadas para el maratón

“Confabulario” de Juan José Arreola (2002).

“Cuentos” de Julio Cortázar (2003).

“Canto General” y “Residencia en la tierra” de Pablo Neruda (2004).

“Viaje al centro de la tierra” de Julio Verne (2005).

“El Aleph” de Jorge Luis Borges (2006).

“Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez (2007).

“Al filo del agua” de Agustín Yáñez (2008).

“Cuentos de amor, de locura y de muerte” de Horacio Quiroga (2009).

“Los relámpagos de agosto” de Jorge Ibargüengoitia (2010).

“Lecturas en voz alta” de Juan José Arreola (2011).

“Drácula” de Bram Stoker (2012).

“Orgullo y prejuicio” de Jane Austen (2013).

“Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco (2014).

“Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll (2015).

“Frankenstein” de Mary Shelley (2016).

“Inéditos y extraviados” de Ignacio Padilla (2017).

“La feria” de Juan José Arreola (2018).

“La muerte se va a granada” de Fernando del Paso (2019).

“Crónicas marcianas” de Ray Bradbury (2020).

“Obras completas (y otros cuentos)” de Augusto Monterroso (2021).

“Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago (2022).

“Los recuerdos del porvenir” de Elena Garro (2023).

Día Mundial del Libro, ¿cómo surge el festejo?

El Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor es una celebración creada desde 1995 por disposición y acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, según sus siglas en inglés); la fecha, coincide con la desaparición física de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.

Pero la fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes, como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth. La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.

Asimismo, este día rinde homenaje a los libros y a los autores y fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. Desde 2002, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara celebra este día con una lectura pública de doce horas continuas.

El autor cuya obra se lee durante la jornada es seleccionado a través de una votación pública.

De acuerdo con la misión y la visión que la FIL asume, su objetivo en el ámbito del mercado editorial es ser la mejor plataforma para la circulación y movimiento del libro en español en el mundo, de modo que eso permita que se abran canales de circulación en todo el continente; de igual modo, el interés está en la formación de lectores, particularmente en Jalisco, por lo que su idea es convertirse en factor de cambio en la labor de promoción de la lectura, que es un elemento indispensable para mejorar la calidad de vida de la gente.

