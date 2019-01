Las delicias del Super Bowl

El estadio Mercedes Benz es, en una palabra, espectacular. Su pantalla de 360 grados, su techo retráctil y su estructura son solo algunas de las cosas que hacen de este inmueble una grandiosa experiencia para los aficionados, pero en una liga cuyos estadios se renuevan constantemente, además de los adelantos tecnológicos tenían que pensar en algo que les diera ventaja; la respuesta fue la comida.

Generalmente, pensar en una comida de estadio es sinónimo de "costosa" y pocas veces de "deliciosa", pero en Atlanta han demostrado que la fórmula puede ser al revés. Esta tarde, en un evento previo al Super Bowl, Steve Cannon, director del grupo que maneja y administra el estadio, habló sobre cómo harán para que éste sea uno de los mejores eventos de la historia en la experiencia del fanático.

"Se trata de trabajar con la NFL para crear el Super Bowl más amigable para la gente, en eso estamos trabajando".

"Para nosotros en el estadio, se trata de trabajar con la NFL para crear el Super Bowl más amigable para la gente, en eso estamos trabajando. Nuestros precios son permanentes no importa el evento, para lo que nos preparamos es para la demanda, abrimos 4 horas antes de la patada inicial y el evento dura de tres horas a tres horas y media, ésas son básicamente siete horas y media de gente que va a querer hot-dogs, cerveza, comida y pasarla fantástico. Para nosotros, se ha tratado de tener la mercancía suficiente para que durante todo el evento haya comida y bebida. No queremos quedarnos sin nada".

EL INFORMADOR/P. Gallardo

Uno de los grandes atractivos que tiene este estadio es que desde su inauguración se anunció que tendría precios accesibles al público, como los que encontrarían en la calle. Mientras que en otros inmuebles de la liga, un hot-dog puede llegar a costar entre cinco y siete dólares, en el Mercedes Benz Stadium cuesta únicamente dos, lo mismo sucede con las papas, refrescos y otras golosinas.

AP/D. J. Phillip

Pero no se trata únicamente de la cantidad, también se trata de calidad. ¿Cómo logras tener una comida sobresaliente en un recinto deportivo? La respuesta está en contratar al chef más talentoso: Kevin Gillespie.

El chef saltó a la fama luego de participar en el programa de televisión "Top Chef" y ahora, ha regresado a los reflectores en Atlanta gracias a sus platillos:

"Preguntamos qué nos gustaría a nosotros que nos sirvieran y qué no nos estaban dando".

"Tratamos de crear platillos que sí tuvieran relación con la gente que asiste a los juegos. Antes de hacerlos, preguntamos qué nos gustaría a nosotros que nos sirvieran y qué no nos estaban dando. Queremos comida de calidad, fresca, hecha al momento, hecha de ingredientes por los que no deba de preocuparme si me voy a enfermar o si serán demasiado pesados, pero también quiero ese sentimiento de 'diversión' y relajado y así surgió esto. Utilizamos ingredientes locales, frescos, de granja y finalmente se trata de que sea delicioso".

"El platillo más popular es el sándwich 'C.O.S.' que tiene pollo empanizado en medio de un bollo recién hecho, con un aderezo de chipotle y mayonesa con un pepinillo. En un domingo cualquiera venden cerca de cinco mil de éstos, así que para el Super Bowl estamos pensando que venderemos cerca de ocho o nueve mil. Eso fue un problema porque nosotros, como te dije, trabajamos con granjas locales, entonces, con meses de anticipación tuvimos que prepararnos y avisarles cuántos polos íbamos a necesitar y desde ahora tenemos a todo el equipo trabajando en dejar todo listo para la preparación.El menú

Para que te des una idea de qué es lo que hay en el estadio y cuáles son los precios que manejan, aquí te dejamos algunos de los platillos:

Hot-dog: 2 dólares

Hamburguesa con queso: 4 dólares

Sándwich "C.O.S", con dos piezas: 14 dólares

Papas a la francesa: 3 dólares

Nuggets de pollo con papas: 6 dólares

Algunos de los cocteles con alcohol van desde los 12 hasta los 14 dólares, dependiendo el tipo de bebida.

RR