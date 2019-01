Imponente... así es el estadio Mercedes Benz

En el corazón de Atlanta, una estructura sobresale sobre todas las demás y no por su altura o por su tamaño, sino por su tecnología, su innovación y el significado que tiene. Se trata del "Mercedes Benz Stadium", el inmueble que el próximo domingo 3 de febrero será observado por millones de personas que estarán disfrutando del Super Bowl LIII.

Los administradores del inmueble no tienen duda al momento de decir que éste es "el mejor estadio de la NFL" y puede que tengan razón. Inaugurado hace dos años, con una capacidad para más de 70 mil aficionados y albergando a dos equipos diferentes —los Halcones de Atlanta en la NFL y el Atlanta United FC de la MLS— pareciera que será apenas el próximo domingo cuando se abrirá por primera ocasión y eso es por el magnífico estado en el que se encuentra. Pero esto no es casualidad o suerte: es trabajo, planeación y atención a los detalles.

EL INFORMADOR/P. Gallardo

En un evento para la prensa, algunos de los miembros de equipo que se dedica únicamente al cuidado del campo de jugo, habló sobre los preparativos:

“Tenemos que tener cuidado y supervisar la cancha. Que no esté demasiado dura, por los protocolos de contusión. Que no haya una parte floja. Tendremos el sábado a los equipos recorriendo la cancha, el viernes estarán los pateadores probando el césped, todo estará a punto el domingo. Estamos preparados para todos y en realidad no tenemos ninguna preocupación, estamos listos para lo que sea y gracias al techo, ni siquiera tenemos que rogar al clima que sea bueno con nosotros”.

“Empezamos con un lienzo verde blanco. Todo lo que ven es nuevo y tenemos todo en la mejor condición. Mi equipo es de 30 personas. Tuvimos que borrar todos los logos del Atlanta United y empezar nuevamente con todos los trabajos de pintura, todo es diferente. Desde dejarlo totalmente en blanco nos llevó probablemente entre siete u ocho días y el trabajo nuevo otros cuatro o cinco, empezamos a trabajar entre la construcción, los logos, etcétera".

"Los organizadores tienen planes de contingencia para prácticamente todo".

Desde el pasado viernes, miles de personas trabajan y ensayan cada parte del espectáculo que será el Super Bowl: desde el himno nacional, la entrada de los equipos, el montaje para el espectáculo del medio tiempo y la premiación, además claro del partido, todo está planeado para que salga bien. Pero también, tomando en cuenta todo lo que podría salir mal, pues cabe recordar que en el encuentro celebrado en Nueva Orleans en el 2013, después del espectáculo del medio tiempo, se fue la luz en el Superdome. Aunque esa es sólo una de las cosas que preocupan a los organizadores, pues se preparan también en caso de que ocurra alguna falla en la pantalla, en el audio o al momento del montaje. Tienen planes de contingencia para prácticamente todo. Al ver este estadio, queda claro que, en la NFL, lo único que no se planea es el marcador final del encuentro.

En números

-Fue inaugurado en el 2017.

-El estadio tuvo un costo de 1.5 mil millones de dólares.

-Tardaron 39 meses en construirlo.

-Cuenta con 21 mil espacios de estacionamiento.

-Tiene 71 mil asientos, pero se pueden adaptar hasta llegar a 75 mil.

RR