Las + Informador: Las noticias del 30 de marzo de 2021

La superestrella del pop, Ariana Grande se convirtió en tendencia en Twitter al anunciar esta mañana que será la nueva coach del programa americano de la NBC, "The Voice".

De inmediato las reacciones de los fans no se hicieron esperar, a través de la red han manifestado sus ganas de viajar a Estados Unidos para ser fichados por la intérprete de "One last time", otros fanáticos más han imaginado los looks que lucirá en cada emisión.