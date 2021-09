México ha recuperado casi seis mil bienes arqueológicos

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto informó durante la "mañanera" de AMLO que desde diciembre al 2018, se han repatriado cinco 746 bienes, "de los cuales cinco 149 son bienes arqueológicos y 597 históricos".

Este lunes, inauguran la exposición "La grandeza de México", en la que exponen patrimonio arqueológico e histórico de México recuperado de diversos países. pic.twitter.com/REmJOfld16 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 27, 2021

"El patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta. El patrimonio cultura no tiene precio", sentenció Frausto al pedir que se detengan las subastas de bienes arqueológicos.