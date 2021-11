4 Con el sello de Kansas

De una manera u otra, los caminos de "La crónica francesa" también conducen a Kansas, un estado del Oeste Medio de Estados Unidos que atraviesa la película. Por un lado, el nombre en inglés de la publicación en el centro de la trama es The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun, una referencia clara a los orígenes de los creadores de la mítica The New Yorker. Harold Ross, el cofundador de la revista, y William Shawn, su sucesor, quienes sirvieron de inspiración al personaje de Bill Murray en el filme, y ambos son oriundos del Oeste Medio. ¿Otra referencia? “La obra maestra concreta”, la primera historia extendida presentada en el filme, está enmarcada dentro de una conferencia que da la autora de la historia, J.K.L. Berenson, en un centro cultural de Kansas.