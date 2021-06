La Profeco detecta alimentos y bebidas para niños que no cumplen lo que prometen

4 Salchichas para hot dog

Hay una gran cantidad de marcas de salchichas que se comercializan, aunque incumplen la normatividad, no dan información veraz, contienen soya sin decirlo o dicen ser light, pero en realidad no lo son. Hay incumplimientos o información falsa en Fud, Línea Roja a granel, Nu-tres, Parma Campestre de 500 gramos, San Millán a granel y Tres Castillos a granel. Se encontró que no hay veracidad en las etiquetas de salchichas de pechuga de pavo en Parma Sabori al natural, ya que trae pollo; San Rafael Balance contiene pavo y soya, y la marca Zwan Premium Bienestar contiene más carbohidratos, sodio y fécula de almidón de lo que debería contener.