6 "Mother"

John Lennon no tuvo una buena relación con sus padres. Mother no habla de amor, de esperanza, tampoco de reconciliación. Mother es un lamento desgarrador de un niño que sufre, que no tuvo a sus padres, que comprende desde la adultez las dolores de la maternidad: "Madre, tú me tuviste, pero yo nunca te tuve. Yo te quería, tú nunca me quisiste. Así que sólo tengo que decirte adiós, adiós".