Isaac Hernández, del patio de su casa al “Olimpo” del ballet

En un rincón del teatro, entre luces tenues y la calma de los ensayos, Isaac Hernández encontró un momento para hablar con EL INFORMADOR. Lo hizo con la serenidad de quien acaba de escribir una página histórica en la danza: convertirse en el primer mexicano en presentarse como bailarín principal en el legendario Metropolitan Opera House de Nueva York. La emoción le recorría el rostro. Acababa de bailar el papel de Albrecht en el clásico ballet de “Giselle”, bajo la producción del American Ballet Theatre (ABT), una de las compañías más prestigiosas del mundo.

“Es una emoción muy especial… como si toda mi vida, los últimos 35 años, me hubiera preparado para vivir ese momento”, dijo Hernández, quien aseguró no haber sentido nervios, sino una calma profunda, distinta a otros escenarios como la Ópera de París. “Me sentí muy arropado por la compañía, por el público. Me sentí como si toda mi carrera me hubiera llevado a vivir este momento”.

El debut de Isaac Hernández en el MET, el 25 de junio pasado, no sólo marcó un antes y un después para él, sino para el ballet en México. Originario de Guadalajara, Jalisco, el artista ha recorrido una trayectoria que comenzó en el patio de su casa, donde su padre fue su primer maestro, hasta llegar a compartir escena con figuras como Isabella Boylston, con quien interpretó “Giselle”, considerada una pieza fundamental del romanticismo en la danza.

El papel de Albrecht, cuenta Isaac, le es familiar, pero esta vez lo abordó con una perspectiva renovada. “Llevaba trabajando dos o tres semanas con Julio Bocca (considerado el mejor bailarín argentino de todos los tiempos) fue muy emocionante porque no sólo me estaba poniendo sus botas para bailar el personaje, sino también estaba trabajando con él en la interpretación”, narró. Bocca, lo impulsó a explorar una versión distinta del personaje: más viva, más presente.

“Me dijo dos cosas al final del ensayo para el personaje, y curiosamente una de ellas fue estar presente y darme permiso de interpretar el personaje de acuerdo a cada una de las situaciones, y no a lo premeditado”, relató Hernández. La función, entonces, cambió el rumbo. Su interpretación tomó por sorpresa incluso a su compañera de escena. “Hizo que la función se sintiera viva y se pudiera vibrar de una manera muy especial”.

El público neoyorquino, acostumbrado a ver esa producción bajo esquemas rígidos y repetidos durante décadas, se enfrentó a una versión distinta. “Muchos de los comentarios eran de que habían visto este personaje por primera vez de una manera diferente”, recordó el bailarín, visiblemente satisfecho.

Más allá del desafío actoral, Hernández subraya también la exigencia física del papel. “Te están pidiendo que bailes hasta la muerte en el segundo acto. Hubo un momento donde sentía que me estaba muriendo y seguí empujando, seguí luchando”, confesó. Ese esfuerzo, asegura, fue clave para que el público conectara con su interpretación.

La emoción del escenario se mezcla con el recuerdo de sus orígenes. “Eso es lo bonito que estoy viviendo casi todos los días que entro a este teatro. Es ese sentimiento de incredulidad, que una carrera como el ballet puede transformar una vida”, expresó. No olvida que su camino comenzó en casa, bajo la mirada atenta de su padre y con recursos limitados. Ahora, desde el corazón de Nueva York, dice sentirse agradecido, privilegiado.

Cabe enfatizar que en su trayectoria dentro del ABT, Isaac ha compartido escena con grandes figuras como Hee Seo, Catherine Hurlin e Isabella Boylston. Con esta última, además de la química profesional, comparte una etapa similar de madurez artística. “Estamos en un momento donde hemos hecho ya todos los ballets varias veces, estamos en plena madurez física, artística, eso te permite improvisar y construir algo especial en el escenario”, compartió.

Isaac Hernández. La destreza y elegancia del bailarín tapatío se reflejan en cada uno de sus movimientos, mostrando su talento único y pasión por la danza. CORTESÍA

Entrega y complicidad

Al hablar de su familia, Isaac enfatiza que su logro no es sólo suyo. “Creo que algo importante es la honestidad y la integridad con la que subes al escenario, eso siempre es algo con lo que el público conecta y valora mucho”. En su visión, lo que lo distingue es su entrega sin reservas. “Llegar al escenario sin ningún tipo de complejos ni ideas premeditadas, entregarse al momento”.

Su historia se ha vuelto símbolo de inspiración para jóvenes artistas. A ellos les dedica un mensaje. “No hay límites cuando estás dispuesto a poner las horas de trabajo, la dedicación y el compromiso con lo que te apasiona. Siempre encuentras la manera de salir adelante”.

Cronología

1990. Nace el 30 de abril en Guadalajara, Jalisco, México, en una familia de once hijos. Sus padres son bailarines de ballet.

1998. Comienza a practicar ballet a los ocho años en el patio de su casa, bajo la instrucción de su padre.

2003-2007. Becario nacional en los cursos intensivos de verano del American Ballet Theatre (ABT).

2006. Se integra al ABT Studio Company de Nueva York.

2008. Se une al San Francisco Ballet como parte del cuerpo de baile.

2010. Es ascendido a solista en el San Francisco Ballet.

2012. Se unió al Het Nationale Ballet como segundo solista, ascendiendo a primer solista al año siguiente.

2015. Habiendo aparecido previamente con la Compañía como artista invitado, se incorporó al English National Ballet como bailarín principal y ha realizado importantes giras con la compañía, hasta el 2022.

2022. Regresa como figura principal en el Ballet de San Francisco.

2024 (otoño). Aparece como invitado especial en el American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York.

2025 (enero). Se une permanentemente al ABT como primer bailarín.

Isaac Hernández. El talentoso bailarín se inició en la danza desde los ocho años. EL INFORMADOR/Archivo

Entre la escena y la pantalla

Más allá del ballet, Isaac Hernández también ha explorado la actuación en cine. Su debut como protagonista se dio en “Dreams”, película dirigida por Michel Franco y presentada en la Berlinale. En ella interpreta a Fernando, un bailarín mexicano que busca cumplir el sueño americano, creyendo que su relación con Jennifer (Jessica Chastain), una filántropa estadounidense, lo impulsará.

“Me emociona mucho porque es una historia que va a tocar muchos temas que tienen un foco muy importante hoy en día en nuestra sociedad”, explicó. Para él, lo más valioso es que la película logre interpelar al espectador. “Espero que logren hacerse cuestionar sus propias convicciones y que puedan entender los diferentes puntos de vista”.

Franco, el director, ha dicho que “Dreams” va más allá de la historia de un migrante; es una metáfora de la relación entre México y Estados Unidos, y una crítica a los juegos de poder, la migración, el mecenazgo y el sistema patriarcal. En ese contexto, el personaje de Isaac se convierte en un espejo de muchas realidades. Se espera que la cinta se estrene en México en algún momento de 2025.

Misión artística: un puente entre mundos

Además de los proyectos cinematográficos que tiene en puerta, Isaac Hernández mantiene su compromiso con Soul Arts Productions, la plataforma cultural que fundó en 2014 junto a sus hermanos Esteban y Emilia Hernández, y Matthis Loutreuil. Desde entonces, esta iniciativa ha impulsado la danza y el arte en México mediante distintas propuestas, entre ellas el espectáculo “Despertares”.

El próximo 30 de agosto, “Despertares” celebrará su onceava edición en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Isaac adelantó que contempla interpretar el mismo papel con el que debutó en el MET. “Me emociona poder presentarlo. Me gustaría compartir con el público mexicano el rol con el que debuté en Nueva York”, expresó.

Tras esta presentación, el bailarín regresará a Nueva York para continuar su temporada en el MET, con títulos como “The Winter’s Tale” y “Swan Lake”, programados durante julio.

Ceremonia de entrega. El bailarín ganó el Premio Benois de la Danse, en 2018. CORTESÍA

Distinciones que marcan una trayectoria

Isaac Hernández ha sido galardonado con numerosos premios a lo largo de su destacada trayectoria artística, consolidándose como una de las figuras más importantes del ballet a nivel internacional. A lo largo de su carrera, ha obtenido además trece medallas de oro y tres Grand Prix en competencias internacionales de ballet. A continuación, se detalla una selección de sus principales reconocimientos: