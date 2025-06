El presidente Donald Trump anunció que Israel e Irán habían acordado un “alto al fuego completo y total” después de que el segundo país lanzara un ataque limitado con misiles contra una base militar estadounidense en Catar, en represalia por el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, el estado del posible cese al fuego se tornó incierto cuando, tras vencer el primer plazo, una andanada de misiles iraníes golpeó territorio israelí.

Los proyectiles lanzados por Irán provocaron que los israelíes corrieran a refugios antiaéreos al amanecer, dejando al menos cuatro muertos y ocho heridos, según informó el servicio de rescate Magen David Adom. Aunque Irán anunció por televisión estatal que el alto al fuego había comenzado a las 7:30 horas, Israel no ha reconocido oficialmente dicha tregua.

En Beersheba, rescatistas recuperaron cuatro cuerpos de un edificio dañado por un impacto directo. Las calles quedaron cubiertas de escombros y vidrios rotos. El hospital local ya había sido atacado días antes por misiles. Aunque el Ejército israelí permitió salir de los refugios, recomendó a la población mantenerse cerca de ellos por precaución.

Los bombardeos continuaron ayer, mientras Trump anunció que el alto al fuego iniciaría a la medianoche, hora de Washington. Equipos de rescate israelíes trabajan entre escombros tras el impacto de un misil en una zona residencial de Beersheba, al sur de Israel. EFE/A. Safadi

Trump, desde su red Truth Social, anunció que el alto al fuego iniciaría a la medianoche, hora de Washington. “¡El alto al fuego está ahora en efecto! ¡Por favor, no lo violen!”, publicó más tarde. Sin embargo, Israel no confirmó la tregua ni detuvo de inmediato sus ataques, que continuaron hasta las 4:00 a.m. hora de Teherán.

El canciller iraní Abbas Araghchi afirmó en redes sociales que no había un acuerdo formal de alto al fuego, pero que si Israel detenía sus agresiones antes de esa hora, Irán no continuaría con sus represalias.

Trump denominó el conflicto como la “Guerra de 12 días”, evocando la Guerra de los “Seis Días de 1967”. Aunque aquella guerra tuvo lugar entre Israel y varios países árabes, su carga simbólica permanece, sobre todo para los palestinos. En ese conflicto, Israel ocupó territorios clave que aún mantiene.

El presidente estadounidense contactó a Netanyahu para asegurar la tregua, mientras su gabinete negociaba con Irán vía canales formales e informales. La Casa Blanca insistió en que el bombardeo estadounidense del sábado ayudó a propiciar un cese de hostilidades, y que Catar jugó un papel fundamental como mediador.

No se sabe si el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, participó directamente en las negociaciones. Aunque Irán lanzó misiles contra la base estadounidense de Al Udeid, advirtió previamente a Estados Unidos, evitando víctimas. Trump calificó el ataque como una “respuesta muy débil”.

Catar condenó el ataque y alegó que 18 de los 19 misiles fueron interceptados. El último, que impactó, no causó daños graves. Irán dijo que el número de misiles coincidía con el de las bombas lanzadas por Estados Unidos el fin de semana.

El general qatarí Shayeq Al Hajri informó que la base alberga operaciones clave del poder aéreo estadounidense. Trump mencionó que 13 de los 14 misiles lanzados fueron derribados, y uno fue dejado intencionalmente porque no representaba amenaza.

En Israel han muerto al menos 24 personas y más de mil han resultado heridas.

Del lado iraní, se reportan 974 muertos y tres mil 458 heridos, según Human Rights Activists. De los fallecidos, 387 eran civiles.

Irán está dispuesto a frenar conflicto con EU

Irán lanzó un ataque limitado con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Catar, en represalia por el bombardeo estadounidense de sus instalaciones nucleares, pero indicando que estaba dispuesto a dar un paso atrás para evitar una escalada de tensiones en la región.

Por su parte, Catar condenó el ataque contra la base aérea de Al Udeid que realizó la Guardia Revolucionaria iraní, al que calificó como “una flagrante violación” de su soberanía, su espacio aéreo y del derecho internacional. Catar dijo que interceptó todos los misiles excepto uno, aunque no estaba claro si ese misil causó algún daño.

Irán aseguró que la cantidad de misiles usados en el ataque fue el mismo número de bombas lanzadas por Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares este fin de semana. También dijo que apuntó a esa base en particular porque estaba lejos de áreas pobladas.

Poco antes de las explosiones, el presidente iraní Masoud Pezeshkian escribió en la plataforma social X: “nosotros no iniciamos la guerra ni la buscamos. Pero no dejaremos sin respuesta la invasión a la gran Irán”.

Reportes anteriores que señalaron que se lanzó un misil a una base que alberga fuerzas estadounidenses en Irak resultaron falsos, dijo un alto funcionario militar estadounidense. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente, dijo que los escombros de un misil iraní defectuoso que apuntaba a Israel habían activado una alerta de ataque en la base de Ain al-Assad.

En el undécimo día del conflicto, Israel e Irán intercambiaron ataques aéreos que se han convertido en una realidad para los civiles en ambos países desde que Israel comenzó la guerra al atacar el programa nuclear de Teherán.

Irán respondió con una andanada de misiles y drones hacia Israel, mientras que la nación hebrea dijo que atacó “objetivos del régimen y cuerpos de represión gubernamentales en el corazón de Teherán”.

El ejército israelí atacó caminos alrededor de la instalación de enriquecimiento de Fordo en Irán para obstruir el acceso al sitio. El sitio subterráneo fue uno de los que Estados Unidos bombardeó el domingo. El ejército israelí no dio más detalles.

Irán dijo que sus ataques del lunes apuntaron a las ciudades israelíes de Haifa y Tel Aviv, según la televisión estatal iraní.

También se escucharon explosiones en Jerusalén, posiblemente de sistemas de defensa aérea en acción, y el servicio de emergencias israelí Magen David Adom dijo que no había habido informes de heridos.

AP