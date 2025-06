Cine del verano 2025, una cartelera con sabor a déjà vu

Ayer inició oficialmente el verano en el hemisferio norte, una temporada tradicionalmente dedicada al cine de entretenimiento masivo que año con año atrae a millones de espectadores a las salas. Para 2025, esta temporada estival llega con una marcada sensación de déjà vu, pues las pantallas se llenan de secuelas, reinicios y nuevas versiones de sagas emblemáticas.

Entre los títulos más esperados destacan los regresos de “Superman”, “The Fantastic Four”, “Jurassic World”, “Smurfs”, “The Naked Gun” y “The Roses”. Sin embargo, también hay espacio para producciones originales y propuestas frescas que buscan captar la atención del público.

Scarlett Johansson te hará sentir la adrenalina en “Jurassic World: Rebirth”. ESPECIAL

Nostalgia y apuestas seguras

En primer lugar, el verano trae consigo una oleada de películas que retoman historias y personajes ya conocidos, apostando a la nostalgia y a la solidez de franquicias establecidas. “Jurassic World: Rebirth” será la séptima entrega de la saga de dinosaurios que Steven Spielberg adaptó a partir de las novelas de Michael Crichton en 1993. Esta nueva película, que se estrena en México el 3 de julio, introduce un nuevo trío protagonista conformado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey. La historia se ubica cinco años después de los eventos de “Jurassic World Dominion” (2022), prometiendo acción, aventura y efectos visuales de última generación.

Entre los reinicios más esperados está el de “Superman”, con James Gunn como director tras su éxito con la trilogía de “Guardianes de la Galaxia”. David Corenswet toma el icónico papel del superhéroe, acompañado por Rachel Brosnahan como “Lois Lane” y Nicholas Hoult como el villano “Lex Luthor”. La película llegará a las salas el 10 de julio y promete renovar la leyenda del hombre de acero con un enfoque fresco y contemporáneo.

Los fanáticos de la comedia podrán disfrutar del regreso de “The Naked Gun”, saga popularizada en los años 80 y 90 con Leslie Nielsen. Esta vez, Liam Neeson interpreta al hijo de Frank Drebin, continuando con el humor absurdo y gamberro característico de la franquicia. Acompañado por Pamela Anderson, Neeson busca convertirse en la gran sorpresa cómica del verano, con un estreno previsto para finales de julio o principios de agosto, dependiendo del país.

Por otro lado, la serie de terror adolescente “I Know What You Did Last Summer” vuelve a la pantalla con un nuevo elenco que incluye a Madelyn Cline y Chase Sui Wonders. Esta reinterpretación de la clásica saga iniciada en 1997 promete mantener el suspenso y la intriga que cautivaron a su generación, incorporando además algunos de los actores originales para conectar pasado y presente.

Escena de la cinta “Fantastic Four: First Steps” con Ebon Moss-Bachrach y Pedro Pascal. ESPECIAL

Propuestas originales

Aunque las secuelas dominan la cartelera, también hay espacio para historias frescas y originales. Pixar presentó la semana pasada su nueva película “Elio”, que continúa con su tradición de narrativas emotivas y visualmente impactantes. Además, el reconocido director Darren Aronofsky lanzará “Caught Stealing”, un thriller que explora un caso de desaparición de dinero vinculado a la mafia en el Lower East Side de Nueva York. El filme cuenta con un reparto estelar formado por: Austin Butler, Zoe Kravitz y Matt Smith, y se estrena a finales de agosto.

Otro estreno destacado es “F1: The Movie”, protagonizado por Brad Pitt y Javier Bardem, que se ha convertido en uno de los filmes más esperados del año. La película, producida también por el campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, narra la historia de “Sonny Hayes”, un veterano piloto que busca redimirse treinta años después de un fracaso. Dirigida por Joseph Kosinski, esta cinta promete acción, adrenalina y drama en el competitivo mundo de las carreras automovilísticas. Llegará a las salas de cine en México el 26 de junio.

También destaca “The Roses”, una reinterpretación de la icónica película ‘The War of the Roses’ (1989), que originalmente protagonizaron Michael Douglas y Kathleen Turner. En esta nueva versión, Olivia Colman y Benedict Cumberbatch dan vida a una pareja aparentemente perfecta cuya relación se desmorona violentamente. La película se estrena en agosto, ofreciendo una mirada mordaz y actualizada sobre el conflicto matrimonial.

Todo está listo para que el filme “Smurfs” llene de diversión la pantalla grande. ESPECIAL

Animación, aventura y más sorpresas

El verano también traerá la nueva aventura animada de los Pitufos, titulada simplemente “Smurfs”. La cinta incorpora una banda sonora con estrellas internacionales como Rihanna, quien también funge como productora, además de Cardi B, Tyla y DJ Khaled. En la historia, Papá Pitufo es secuestrado por los malvados Gargamel y Razamel, y Pitufina lidera la misión para rescatarlo, una aventura que los lleva al mundo real. El filme llegará a las salas el 17 de julio.

Por otra parte, “Fantastic Four: First Steps” representa un nuevo intento de revitalizar a los “Cuatro Fantásticos”, icónicos personajes creados en 1961 por Stan Lee para Marvel. Después de dos intentos previos que no lograron el éxito esperado, esta nueva versión presenta a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach como los superhéroes. El estreno está previsto para finales de julio, y la producción apuesta por un enfoque renovado y más sólido.

Cierre del verano y propuestas para septiembre

Para concluir el verano y entrar en septiembre, se espera el estreno de “Downton Abbey: La Grand Finale”, la tercera película basada en la exitosa serie británica que conquistó al público entre 2010 y 2015. Esta entrega final trae de regreso a personajes emblemáticos como lady “Mary”, lady “Edith” y “Anna”, aunque lamentablemente sin la presencia de la icónica Maggie Smith como la viuda “Crawley”. La película se anuncia como una elegante y emotiva conclusión para los fans de la serie.

Otro título que también llama la atención para esta temporada es “Eddington”, un filme de Ari Aster protagonizado por Joaquin Phoenix y Pedro Pascal que llegará el 17 julio a las taquillas de México.

Frescura por nuevas historias y enfoques

Sin duda, este verano 2025, el cine ofrece una variedad amplia que combina la emoción de lo conocido con la frescura de nuevas historias y enfoques. Desde secuelas y reinicios que apelan a la nostalgia, hasta propuestas originales que buscan innovar y sorprender, la cartelera está diseñada para atraer a públicos diversos. Ya sea a través de la acción, la comedia, el drama o la animación, las salas de cine se preparan para recibir a espectadores que buscan entretenimiento de calidad, emoción y experiencias cinematográficas memorables.

En definitiva, la temporada veraniega de este año será un viaje fascinante entre el pasado y el presente del cine, donde clásicos y nuevas voces se encuentran para mantener viva la magia del séptimo arte.

Jeremy Allen White da vida al músico Bruce Springsteen en una etapa clave de su carrera. CORTESÍA

ESTRENO EN OCTUBRE

Jeremy Allen White se transforma en Bruce Springsteen

Aunado a los estrenos del verano, otra cinta que ha generado gran expectativa es “Springsteen: Música de Ninguna Parte”, la nueva película de 20th Century Studios protagonizada por Jeremy Allen White (“The Bear”), quien da vida a Bruce Springsteen en una etapa clave de su carrera. El filme, que se estrena exclusivamente en cines en octubre, narra el proceso de creación de “Nebraska”, el legendario álbum acústico lanzado por “El Jefe”, en 1982.

Dirigida y escrita por Scott Cooper (“Crazy Heart”, “Hostiles”), la cinta está basada en el libro “Deliver Me from Nowhere” de Warren Zanes.

El director expresó que realizar esta película fue “profundamente conmovedor”, permitiéndole explorar el lado más íntimo y vulnerable del músico. “La experiencia se sintió como un viaje a través de los recuerdos, los mitos y la verdad… llevar esa cruda honestidad emocional a la pantalla me transformó”, declaró Cooper.

En términos generales, “Springsteen: Música de Ninguna Parte” retrata a un joven Bruce Springsteen enfrentando el peso del éxito y luchando con su pasado.

En su habitación de Nueva Jersey, armado con una grabadora de cuatro pistas, Springsteen dio vida a un disco sombrío y visceral, repleto de personajes solitarios en busca de redención. “Nebraska” no sólo marcó un quiebre artístico, sino también personal, y es considerado uno de sus trabajos más duraderos.

El elenco incluye a Jeremy Strong como Jon Landau, histórico mánager del músico; Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra, Mike Batlan; Stephen Graham como Doug, padre del artista; Odessa Young como Faye, un interés romántico; Gaby Hoffman como Adele, su madre; Marc Maron como el productor, Chuck Plotkin; y David Krumholtz como el ejecutivo discográfico, Al Teller