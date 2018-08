+Informador: Las noticias del 09 de agosto del 2018

1 Duda de la F1 en México

“Hay que ver prioridad, efectos, qué queremos y cuánto cuesta” la Fórmula 1 en México, señaló quien será la nueva titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a partir del 1 de diciembre, Ana Gabriela Guevara.

La ex atleta olímpica, indicó que no le disgusta el tema de la F1, pero le parece que es demasiado dinero. Asimismo, enfatizó que tampoco le molesta que haya eventos, pero que la Ciudad de México no debe ser “la lógica total”.