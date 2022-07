Guns N' Roses: Slash, un genio más allá de la guitarra

2 ACTOR

Entre videos musicales, series de televisión, películas y cortos, Slash suma 56 créditos como actor. La primera vez que lo hizo fue como extra en la película biográfica del cantante Sid Vicious y su novia: "Sid y Nancy", en 1986; asimismo, hizo una participación especial en la serie "Anger Management" en 2013, con el personaje de Lester, muy parecido a sí mismo pero que no es reconocido por los protagonistas, entre ellos Charlie Sheen. Su última actuación en el 2020 la hizo en el cortometraje "Rise: The Artist Within", que habla de un pintor impresionista tetrapléjico.