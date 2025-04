El SIAPA pierde una tercera parte del agua que distribuye por fugas y robos

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) hace frente a quejas por desabasto de agua y mala calidad, así como por deudas y una alta cartera vencida, pero se suma un nuevo problema: pierde la tercera parte del líquido que llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Vía Transparencia, el organismo informó que en 2024 perdió el 36.8% del agua que se suministra a la ciudad desde todas las fuentes de abasto. Atribuyó la cantidad desperdiciada a las fugas en la red de distribución, a las tomas clandestinas y a los procesos de conducción en plantas potabilizadoras, principalmente.

Reconoció que no cuenta con una medición sobre cuánta agua se pierde en cada uno de los puntos mencionados, aunque argumentaron variables que provocan el desperdicio: “De los componentes, no se tiene la cuantificación de cada uno de ellos, ya que se debe tomar en cuenta variables como que se presentan algunos de manera súbita, la duración de los mismos, tipo de daño en la red, diámetro de la misma, presión hidráulica…”.

Josué Sánchez, especialista en gestión de recursos hídricos, acentuó que hay pérdidas por fugas, clandestinaje o por los medidores que no registran correctamente el agua, pero cuestiona que el SIAPA no cuente con un sistema que permita la medición y el monitoreo del líquido. “Sabemos que se pierde agua, pero no se mide y no sabemos cuánta”.

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, indicó que en los domicilios también se pierde una cantidad importante. Por ello, señaló que la cifra del agua que se desperdicia es sólo una estimación, pues recordó que falta un sistema de medición como el uso de distritos hidrométricos para registrar de forma más precisa el agua que se suministra a la ciudad.

El pasado 9 de abril, el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, afirmó que se hace un diagnóstico sobre la infraestructura del organismo para determinar la situación de la red de distribución y el agua que se pierde.

“Seguimos en el análisis, seguimos analizando desde nuestras fuentes de abasto hasta nuestras fuentes de distribución y estamos analizando”.

Este medio publicó ayer que el SIAPA ha cancelado mil 159 tomas clandestinas o sin medición de 2019 a la fecha, aunque tampoco se sabe la cantidad de agua que le fue robada en ese periodo.

Bajo ese contexto, el SIAPA alista una inversión superior a los mil millones de pesos para renovar la red de distribución este año, con el fin de reducir el mal estado de la infraestructura del organismo, reemplazar las redes más antiguas de la ciudad, así como evitar que llegue agua de mala calidad a los usuarios.

Ven necesario el segundo Acueducto

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, reconoció la necesidad de construir un segundo acueducto para traer agua desde el Lago de Chapala hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara. Mencionó que el actual acueducto ya cumplió con su vida útil y eso traería más beneficios.

Josué Sánchez Tapetillo, especialista en gestión de recursos hídricos, señaló que la construcción es urgente, al asegurar que se mejoraría el suministro de agua para seis de cada 10 personas que habitan esta ciudad.

“Si se construye la segunda línea, podrían transportarse los siete mil 500 litros por segundo por el nuevo acueducto; ya no se mandaría agua por el sistema antiguo y el SIAPA”.

Señaló que esta infraestructura permitiría darle mantenimiento a la primera línea y utilizarla en caso de emergencia.

El actual acueducto no permite traer todo el caudal concesionado por la Conagua a Jalisco para abastecer a la ciudad, que asciende a los 7.5 metros cúbicos por segundo.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

“Urgente, renovar las redes para la distribución”

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana.

Josué Sánchez Tapetillo, especialista en gestión hídrica.

Expertos en gestión hídrica hicieron un llamado a cumplir con la renovación de la red de distribución del SIAPA para evitar que haya más desperdicio del agua potable que suministra.

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, consideró que es necesaria la rehabilitación de la red de distribución. Por ello, sugirió que se atiendan en primera instancia las más importantes. De esa forma, se pueden recuperar caudales de agua que se están perdiendo en la actualidad.

“Ir sustituyendo líneas, primero las más importantes en cuanto a su diámetro y extensión que cumplen y, enseguida, atender las líneas que ya tienen hasta 90 años y que se tienen identificadas, comenzar a sustituirlas”.

El académico comentó que con la renovación de la red de distribución podrían instalarse distritos hidrométricos para monitorear los niveles en los que se entrega el agua. Además, aseguró que se podría identificar zonas o áreas con fugas y atenderlas en tiempo real, con el fin de evitar más pérdidas de líquido.

Josué Sánchez Tapetillo, especialista en gestión hídrica, coincidió en que con la renovación de la red se tendrá un mejor control junto a la instalación de sistemas hidrométricos a fin de medir de mejor forma el agua.

Reconoció que será un trabajo de años y que se requiere bastante inversión. Por lo pronto, para la red de distribución, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se ha comprometido a invertir ocho mil millones de pesos durante su sexenio para este fin.

TELÓN DE FONDO

En suspenso, la nueva tarifa

El Congreso de Jalisco atoró la aprobación de las nuevas tarifas del SIAPA que se deben cobrar este año.

El Poder Legislativo entró en un periodo de receso debido a las vacaciones, pese a tener el dictamen pendiente de aprobar en la Comisión de Hacienda, que iba a ser aprobado el 27 de marzo; sin embargo, legisladores de oposición se opusieron a que se discutiera.

Entre los argumentos expuestos por las bancadas de oposición está el que no hay un plan integral de transformación y mejoramiento, así como un motivo que justifique el alza de las tarifas en 12.5 por ciento.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, afirmó que se requiere una actualización en el incremento a la tarifa para optimizar la infraestructura y el servicio.

“Para construir plantas de tratamiento, generar colectores pluviales, dar mantenimiento al Área Metropolitana, para la sustitución de infraestructura que tiene 60 años y no se ha cambiado o sustituido”.

El director del organismo, Antonio Juárez, indicó que parte de los recursos extra que obtengan por la actualización de la tarifa se destinarían a recuperar la cartera vencida, así como la rehabilitación de la infraestructura del SIAPA.