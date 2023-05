El piloto tapatío, Sergio “Checo” Pérez sigue en plan grande y ha firmado el que quizá sea su mejor fin de semana en 13 años de carrera en la Fórmula Uno.

Luego de ganar la carrera sprint del sábado, ayer hizo lo propio y terminó por llevarse el triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán que se corre en el circuito callejero de Bakú.

Desde la largada, en donde arrancó en tercer lugar, “Checo” se fue con todo buscando tomar la punta que tenía Charles Leclerc, pero no por mucho tiempo. Primero Max Verstappen y luego el propio mexicano le dieron alcance al monegasco.

Un safety car en los inicios de la competencia por un percance de Nyck de Vries hizo que las estrategias se hicieran presentes, en donde Red Bull cometió el error de llamar a pits al neerlandés antes de que el auto de seguridad apareciera; sin embargo, con “Checo” Pérez fue diferente y lo hicieron a la perfección, tomando la punta de la carrera, misma que ya no soltaría más después de que la tomara a 39 vueltas del final.

“Estoy metido definitivamente en la lucha por el título; no sólo por Bakú. Creo que puedo ser bueno en cualquier lugar esta temporada y ahora mismo ya estoy pensando en Miami”, compartió el tapatío.

Con este triunfo, Pérez llega a seis victorias en la Fórmula Uno, de las cuales cinco han sido en circuitos callejeros: Bakú en dos ocasiones, Mónaco, Singapur y Arabia Saudita.

El Rey de Bakú

Después de una contundente victoria, con cierta dosis de suerte, Sergio Pérez está adquiriendo el cartel de candidato al título de la Fórmula Uno.

El estatus de Red Bull como la mejor escudería es irrefutable, pero el mexicano Pérez y su compañero Max Verstappen están igualados 2-2 en victorias, y la ventaja del neerlandés al frente del campeonato de pilotos se redujo a seis puntos.

“Gran trabajo muchachos, hemos dominado durante el fin de semana”, expresó Pérez por la radio del equipo. “Estamos en la pelea”.

Pérez sacó provecho del ingreso del auto de seguridad para derrotar a Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán, lo que se suma a la carrera de sprint que ganó el día previo. Red Bull mantuvo su racha victoriosa en lo que va de 2023.

“Checo” Pérez se apoderó del liderato tras ahorrar tiempo durante el periodo que la carrera quedó neutralizada luego que Verstappen había ingresado a los pits una vuelta antes.

“Fue algo muy cerrado entre nosotros. Nos esforzamos al máximo hoy (ayer)”, dijo Pérez al ser entrevistado a pie del circuito urbano. “Ambos rozamos el muro un par de veces. La forma en que Max me ha presionado durante toda la carrera fue muy dura. Pero logramos mantenerlo bajo control”.

Pérez se redimió tras su mala experiencia en la previa carrera en Australia, donde quedó quinto tras salirse de la pista en la calificación.

Verstappen largó segundo en Bakú, por detrás del Ferrari de Charles Leclerc de Ferrari. Pero el bicampeón reinante adelantó al monagesco al final de la tercera vuelta, la primera en que se le permitió a los conductores usar el DRS.

Fue igual a la manera en que Pérez pasó a Leclerc en la carrera del sábado. Después de que Verstappen tomó la punta ayer, Pérez necesitó solo dos vueltas para rebasar a Leclerc y tomar el segundo lugar.

Pérez se benefició del percance sufrido por Nyck de Vries y que provocó el ingreso del safety car luego que su AlphaTauri se salió de la pista al romperse su suspensión, justo después que Verstappen entró a los pits como líder. Esto tuvo como consecuencia que Pérez y Leclerc perdieran menos tiempo en sus paradas y salieron por delante de Verstappen.

Pérez se convirtió en el primer piloto que se adjudica el triunfo en Bakú en más de una ocasión y suma cinco podios aquí, el primero de ellos cuando el evento se llamó Gran Premio de Europa. El piloto tapatío bromeó que ha ganado “dos veces y media en Azerbaiyán” al aludir a la victoria en el sprint del sábado.

Fue la sexta victoria de Pérez en la F1, cinco en circuitos urbanos (dos veces en Bakú, Mónaco, Singapur y Arabia Saudita).

AP

“Checo” tuvo un fin de semana de ensueño en Bakú, al sumar 33 puntos, producto de sus victorias en el sprint y el Gran Premio. AFP

Confirma su dominio de las calles

Competir en circuitos urbanos es, quizá, una de las misiones más difíciles a las que los pilotos se tienen que enfrentar durante la temporada de la Fórmula Uno, aunque uno de ellos, el tapatío Sergio “Checo” Pérez, ya les tiene tomada la medida.

Durante 13 temporadas en la máxima categoría, Pérez se ha caracterizado por dos situaciones en específico: el cuidado de las llantas de su coche, así como ser el amo y señor en trazados sobre el asfalto de las ciudades, los cuales siempre conllevan una peculiar dificultad.

El tapatío se ha consolidado en la máxima categoría como el “Rey de las calles”, y es que sus nueve podios, y sobre todo triunfos en las pistas que no pertenecen a algún autódromo, lo han puesto en esa consideración.

Cinco de las seis victorias de Pérez en F1 han sido en trazados callejeros y para reforzar esto, hay que recordar los podios que ha hecho en las calles, que son nueve tomando en cuenta sus cinco victorias. A ello se le suman tres podios más en Bakú y uno en Mónaco.

Correr en pistas urbanas es complejo; primero, porque los trazados son angostos y esto provoca que los rebases se conviertan en misión casi imposible, además de que cualquier desconcentración puede provocar el abandono en la carrera.

Sin embargo, Pérez ha demostrado que ya sabe cómo manejar en esos circuitos.

El Universal

Cinco de los nueve podios de Pérez en trazados callejeros se han dado en Azerbaiyán. EFE



Pilotos

Clasificación del campeonato luego de cuatro fechas

Max Verstappen - 93 puntos Sergio Pérez - 87 puntos Fernando Alonso - 60 puntos



Equipos

Campeonato de constructores tras cuatro fechas

Red Bull Racing - 180 puntos Aston Martin - 87 puntos Mercedes - 76 puntos Ferrari - 62 puntos McLaren - 14 puntos Alpine - 8 puntos

Clasificación

Top 10 del Gran Premio de Azerbaiyán

1.- Sergio Pérez / Red Bull

2.- Max Verstappen / Red Bull

3.- Charles Leclerc / Ferrari

4.- Fernando Alonso / Aston Martin

5.- Carlos Sainz / Ferrari

6.- Lewis Hamilton / Mercedes

7.- Lance Stroll / Aston Martin

8.- George Russell / Mercedes

9.- Lando Norris / McLaren

10.- Yuki Tsunoda / AlphaTauri

Triunfo con una dosis de fortuna

Y la suerte estuvo siempre de su lado. Aunque arrancó desde el tercer lugar en la parrilla de salida, el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez tuvo los arrestos, el RB19 le respondió de buena manera, pero sobre todo contó con una dosis importante de suerte para poder llevarse el triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán de ayer.

El mexicano se vio beneficiado por la intervención del safety car tras un incidente de Nyck De Vries y a partir de ahí, tomó la punta que ya no soltaría jamás.

“Nos mantuvimos en el tren del DRS; y tuvimos mejor degradación en la primera tanda, en la que la cosa ya pintaba bien. Luego salió el safety car (coche de seguridad) y ya fue otra carrera, con los neumáticos duros”, comentó el piloto tapatío.

“Checo” fue superior en todo momento a su coequipero Max Verstappen, quien por más que intentó darle alcance, jamás pudo con el poderío y la capacidad del tapatío en el circuito callejero de Bakú, sin embargo, desde un principio hubo roces entre ellos en la misma carrera.

“Ha estado muy apretado entre nosotros dos. Los dos tocamos el muro. Él me empujaba a mí y yo lo empujaba a él. Y tuve algo de suerte, obviamente, con el momento en el que entró en pista el coche de seguridad”, añadió el mexicano de Red Bull Racing.

“Puedo correr con él, lo hemos aprendido y podemos manejar las diferencias y hoy lo demostramos”, siguió.

La siguiente parada en el calendario 2023 de la Fórmula Uno es este próximo fin de semana con el Gran Premio de Miami, en los Estados Unidos, circuito semicallejero en donde el mexicano culminó en el cuarto sitio la temporada pasada.

Pérez peleará palmo a palmo con Max Verstappen por el campeonato. Red Bull Content Pool

Confusión que casi genera una tragedia

En lo que los comisarios describieron como una “situación muy peligrosa” cerca del final del Gran Premio de Azerbaiyán, un grupo de personas, incluyendo fotógrafos, tuvo que ser sacado de la pista justo cuando Esteban Ocon se alistaba para realizar una parada en los pits en su penúltima vuelta.

Según lo captado por las imágenes de televisión, empleados de la F1 guiaban a los fotógrafos frente al muro de pits poco antes del final de la carrera, y se sorprendieron cuando el monoplaza de Ocon apareció.

“Consideramos que hemos tenido suerte que no hubieran consecuencias graves por lo ocurrido”, dijeron los comisarios en un comunicado. “Hemos insistido en que las medidas para garantizar un evento seguro y ordenado son primordiales. Así lo reconoció el equipo de la FIA”.

ESPECIAL

Aplaudido en casa

El neerlandés Max Verstappen, líder del campeonato de pilotos de Fórmula Uno, no tuvo nada que reprocharle al triunfo de Sergio “Checo” Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán, pues “ha estado muy bien y ha hecho una carrera extraordinaria”.

“‘Checo’ ha estado muy bien y ha hecho una carrera extraordinaria; y el ‘doblete’ es un gran resultado para el equipo”, comentó Verstappen, quien terminó a poco más de dos segundos del tapatío, concretando así un 1-2 para Red Bull, el número 25 para la escudería en la Fórmula Uno.

Por otro lado, el mismo piloto neerlandés aceptó que en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado para poder aspirar a la victoria, por ello no repartió culpas por el resultado, sino todo lo contrario.

“En líneas generales, ha sido una buena carrera. Está claro que tuve algo de mala suerte con el momento en el que se decretó la entrada del coche de seguridad; pero creo que en esa segunda tanda los dos (Red Bull) estábamos pisando a fondo. Usamos cada centímetro de la pista y tocamos un par de muros”, señaló Verstappen, quien aspira a ganar un tercer título seguido, al mantener hasta el momento un margen de seis puntos de ventaja con respecto a su coequipero mexicano.

“Ha sido un gran resultado para el equipo y extrajimos unos cuantos aprendizajes de este fin de semana para ser usados durante lo que queda de temporada”, concluyó.

Verstappen y Pérez se han repartido los triunfos en lo que va de la temporada, al tener dos cada uno después de cuatro fechas disputadas.

Por otro lado, Christian Horner, director de la escudería Red Bull, también destacó la labor de Pérez, resaltando que el tapatío supo aprovechar a la perfección las circunstancias que se presentaron en carrera.

“‘Checo’ destacó hoy (ayer), absolutamente. Tenía el ritmo y realmente controló la carrera, se benefició de la entrada del coche de seguridad, pero fue una actuación fenomenal de su parte y durante todo el fin de semana. Felicitaciones a él”, compartió Horner.

De igual manera, el británico se mostró complacido con el dominio que su equipo ha tenido en la presente temporada.

“Las cosas están funcionando para nosotros en este momento y nos prepara bien para la próxima semana, pero aún es pronto. Hay 19 carreras y cinco sprints más en esta larga temporada. Con cada carrera vienen momentos para saborear, pero al igual muchos aprendizajes, los tomamos y pasamos al siguiente desafío”, concluyó el directivo.

Max Verstappen y Sergio Pérez evitaron cualquier polémica este fin de semana en Azerbaiyán. Red Bull Content Pool

Charles Leclerc sabe que no tienen el ritmo suficiente

Chales Leclerc logró en Azerbaiyán el primer podio de Ferrari en la temporada, luego de acabar en tercer lugar, sin embargo, el monegasco reconoció que a su equipo le hace falta “más ritmo de carrera” para poder pelear por victorias.

“Aún no estamos ahí en cuanto a ritmo de carrera se refiere; y sabemos que es en ese aspecto en el que más tenemos que trabajar en estos momentos”, comentó el piloto de la escudería italiana, quien había partido desde la pole en la carrera de ayer.

“Logramos optimizar cada sesión durante todo el fin de semana y no hubiésemos podido hacer nada de forma diferente, así que es algo de lo que debemos alegrarnos; y el equipo hizo un trabajo excelente”, añadió.

En el sprint del sábado, que en sus tres primeras plazas acabó con idéntico resultado al de la carrera de este domingo, Leclerc también había salido desde el primer puesto de la parrilla.

“La conclusión es que nos tenemos que centrar en el ritmo de carrera y en la gestión de los neumáticos; y apretar, para lograr un avance mucho más grande en las próximas carreras”, concluyó Leclerc, quien es sexto en el campeonato con 28 puntos sumados.

Con información de EFE

Charles Leclerc se va conforme con su resultado en Bakú. AFP

Pato O’Ward se mantiene cerca

El neozelandés Scott McLaughlin (Team Penske) ganó ayer en Alabama un precioso duelo ante el francés Romain Grosjean (Andretti Autosport) en una carrera de la temporada 2023 de la IndyCar muy marcada por la estrategia.

Es la primera victoria del año para McLaughlin, después de las tres que logró en 2022, la última de ellas en Portland. Es el cuarto piloto distinto que gana en las cuatro pruebas disputadas en 2023 y nadie ha conseguido repetir éxito hasta el momento.

Al sueco Marcus Ericsson, le sirvió terminar décimo para mantener el liderato en la general con 130 puntos, pero vio como se le acercan cuatro pilotos a quince o menos unidades.

De esta manera, el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren), quien terminó cuarto en esta competencia, está a tan solo tres puntos, y su coequipero Alex Palou a nueve. Completan el Top 5 los mejores en Birmingham, McLaughlin y Grosjean.

Palou no se mostró del todo satisfecho tras terminar su participación en Alabama: “Feliz por estar otra vez entre los cinco primeros, pero podría haber sido un poco mejor, sobre todo por haber iniciado en primera línea de salida”.

Por su parte, O’Ward sigue sin ganar este año pese a estar demostrando ser uno de los pilotos más competitivos. “Tuvimos un gran coche, estoy muy feliz con el trabajo hecho esta semana. Escogimos la estrategia errónea. Queremos ganar carreras, aún no lo hemos conseguido en 2023, he estado muy cerca en todas, pero me quedo con que he hecho muchos Top 5, está bien”.

Fue una carrera claramente marcada por la estrategia. Los pilotos se dividieron entre quienes optaron a pasar tres veces por boxes y quienes únicamente lo hicieron en dos ocasiones.

Fueron beneficiados los primeros, entre los que estuvieron el vencedor McLaughlin y un su compatriota Will Power, quien completó el podio.

La única bandera amarilla mostrada por la organización, justo después de completarse el primer tercio de carrera, fue determinante para hacer buena la estrategia a tres paradas.

Por entonces ya habían completado una primera visita a boxes todos los candidatos. El principal beneficiado fue McLaughlin, moviéndose hasta la segunda posición tras Grosjean.

El neozelandés logró rebasar al francés a 19 vueltas de concluir la carrera y no soltaría nunca más la punta.

Toda la atención estuvo entonces en la batalla entre O’Ward y Palou por el cuarto puesto, los dos pilotos estuvieron peleando rueda a rueda, pero el mexicano acabó cuarto, con Palou, quinto.

El duelo entre mexicano y español tenía un premio muy suculento, salir de Alabama mucho más cerca del liderato de Ericsson, quien estaba muy alejado en la carrera. Al finalizar, ya en el paddock, ambos pilotos se fundieron en un abrazo mostrando la gran relación y el respeto que existe entre ambos.

EFE

O’Ward es segundo del campeonato a pesar de no ganar en el año. AFP

CT