Empleadas domésticas, las que más quejas interponen ante el IJM

Una de cada tres mujeres que solicitó un servicio del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) se dedica al “quehacer doméstico”, de acuerdo con las estadísticas publicadas en el portal oficial del organismo, entre enero y septiembre de 2018.

De un total de 661 mujeres que especificaron la actividad que realizan, 242 dijeron dedicarse al trabajo doméstico, 168 contestó que su profesión era “otra”, 167 tenían “trabajo remunerado”, 37 eran “estudiantes”, 32 se encontraban “sin actividad” y 15 eran “jubiladas o pensionadas”.

Además, de las mujeres que acuden a buscar ayuda al IJM, nueve de cada 10 usuarias reportaron que han vivido episodios violentos. Incluso hubo meses, como abril, en donde el 100% de las ciudadanas reportó que vivió algún episodio de violencia, principalmente doméstica.

Los servicios gratuitos que solicitaron fueron asesorías jurídicas y psicológicas, ya sea de manera presencial o en línea, pláticas informativas de créditos y microempresas, bolsa de trabajo, capacitaciones, entre otros.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2016, el 66% de las mujeres en México ha padecido algún incidente de violencia, 27% de las mujeres que trabajan, sufrió algún tipo de discriminación por su género y, en el ámbito escolar, el 25% de las mujeres padeció algún tipo de violencia por sus compañeros, maestros u otros académicos durante su estancia en la universidad.

María Elena García Trujillo, presidenta del IJM, informa que buscarán una mayor coordinación con las dependencias involucradas en la atención de hechos de violencia en contra de las mujeres.

Esto permitiría, por ejemplo, que las ciudadanas que reciben orientación en el IJM y después son derivadas al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía, no comiencen desde cero en este último, como ocurre actualmente, “que se genere el enlace, para que no espere otras cuatro horas para ser atendida. Es poder compartir la información para que pase de manera directa”.

Bajan a la mitad atenciones en el Instituto de las Mujeres

Durante este año, el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) brindó menos de la mitad de los servicios y atenciones que se otorgaron durante el año anterior (de enero a septiembre), pese a que recibió un presupuesto similar para su operación, al pasar de 34.9 millones de pesos en 2017 a 36.9 millones en el actual.

Según las estadísticas de transparencia del IJM, en los primeros nueve meses del año brindaron un promedio de 34 atenciones diarias entre los servicios de ventanilla única para empleo, asesorías jurídicas y psicológicas de manera presencial o por teléfono. Mientras en 2017, el promedio fue de 68 asesorías al día.

Este año las orientaciones en los módulos externos registran más impacto, con 19 atenciones diarias, en el mismo periodo. Le sigue el servicio presencial en módulo fijo, con nueve; ventanilla única con cuatro y asesoría telefónica, con dos al día.

El Instituto Jalisciense de las Mujeres también recibe recursos federales a través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De acuerdo con los reportes el IJM, el año pasado Inmujeres les destinó 8.9 millones de pesos para el “fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género”, mientras que Indesol otorgó 11.8 millones de pesos como parte del “programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas”. Sin embargo este año no reportan apoyos.

La presidenta del Instituto, María Elena García Trujillo, detalla que en las mesas de transición de gobierno se identificó que muchos servicios de atención dependen de partidas federalizadas, como del Indesol, que llegan hasta abril o mayo. Sin embargo, aún hace falta revisar a fondo el manejo que se le daba a las bolsas presupuestales.

“Es allí donde podemos ver los picos en atención. Se activan unidades de atención, hay mayor personal. De abril a diciembre están activos estos recursos y, en los tres meses restantes, se pagaban con presupuesto propio. Eso podría explicarlo”.

Sobre la mejora en los servicios que se ofrecen de manera gratuita, García Trujillo puntualiza que se deberá profundizar en el acompañamiento que se da a las mujeres.

“Todas las dependencias especializadas tendrían que estar abonando a la problemática de la violencia. Ya sea el Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema DIF. En este momento existe una desarticulación importante entre todas las áreas que atienden”.

Tras la alerta de género que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió para el Estado, se presentarán distintas acciones próximamente. Además, el IJM realiza mesas de diálogo para que el gobernador, Enrique Alfaro, determine si permanecen de forma independiente o se adhieren a la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva.

GUÍA

Los programas

¿Qué es Línea Mujer?

Es una línea telefónica, donde se proporciona asesoría jurídica y orientación psicológica sin costo, ante cualquier situación de violencia, el profesionista analiza la problemática y en caso necesario se canaliza a la institución competente. No se requiere documentación para recibir el servicio, solamente se debe llamar a los teléfonos 3345-6166, 01-800-00-MUJER, en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

¿A dónde acudir para recibir asesorías?

Las asesorías psicológicas o jurídicas se brindan en las instalaciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres, ubicadas en Miguel Blanco número 883. Una vez realizada la entrevista, el especialista proporciona las estrategias de acuerdo a la necesidad y, en su caso, se canaliza a la institución competente. También hay dos centros externos en Ciudad Guzmán (calle Zaragoza número 57) y en la colonia Medrano, en Guadalajara (calle Valentín Gómez Farías número 830).

¿Cómo funciona la ventanilla única de empleo?

Es un servicio gratuito que se presta en las instalaciones del IJM. Ofrece información y orientación a las mujeres para participar en los programas de capacitación, empleo y autoempleo. Se otorga información sobre las vacantes que ofertan distintas empresas y pláticas sobre los créditos otorgados por parte del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), entre otros.

TELÓN DE FONDO

Frenan iniciativa para desaparecer el IJM

Previo a asumir la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez presentó una propuesta para quitar autonomía al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), pues se pretendía que éste formara parte de la recien creada Secretaría de Inclusión Sustantiva, de la cual es titular la exdiputada local Fela Pelayo López.

Tras el anuncio, académicos, activistas y organizaciones como el Observatorio Ciudadano de Participación Política de las Mujeres (Parité), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), entre otras, pidieron al mandatario no presentar la iniciativa para desaparecer al IJM; incluso, le solicitaron que lo fortaleciera con mayor presupuesto.

Debido a la polémica generada, a mediados del mes pasado, Alfaro Ramírez se pronunció a través de un video, en el que destacó: “Por ser un tema sensible y para evitar que alguien se sienta excluido del debate, he decidido no presentar ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa respecto al Instituto Jalisciense de las Mujeres, hasta haber escuchado en los próximos días todas las posturas”.

Refirió que desde el día 21 de junio se había establecido con algunos colectivos de los derechos de las mujeres, elevar a rango de secretaría la política pública de transversalidad por la igualdad entre hombres y mujeres, incorporando el paradigma del derecho a la no discriminación.

Alfaro Ramírez señaló que hubo personas que salieron a “descalificar con mentiras, juicios ligeros y desinformación la propuesta”.

Agregó que el IJM no ha tenido los recursos, capacidad, liderazgo ni empuje necesario para integrar el enfoque de género en las políticas públicas.

Sin embargo, aseguró que habría diálogo con la sociedad civil para definir el futuro del organismo público.

CLAVES

Temas polémicos

Autonomía. Las autoridades estatales mantienen mesas de diálogo con activistas locales y nacionales en temas de género, para definir la desaparición o continuidad del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Será el gobernador Enrique Alfaro quien tome la decisión final. El presupuesto del el IJM para 2019 está etiquetado y, en caso de que éste sufra una transformación, se deberán hacer las modificaciones necesarias. Actualmente, se busca mejorar la calidad de los servicios e identificar dónde se atoran los procesos de atención que se brindan tanto en el instituto estatal como en los municipios.

Brazaletes. La actual administración considera que en lugar de gastar en brazaletes de geolocalización para agresores de mujeres, se deben generar estrategias preventivas de alto impacto. La titular del IJM destaca que es mejor destinar esos recursos para que las órdenes de protección sean efectivas.

Acciones. De corto plazo, que los agresores sean castigados. En el área metropolitana se denuncia cada vez más; sin embargo, éstas se quedan trabadas. García Trujillo destaca que se necesita emitir sentencias para que haya un mensaje claro por parte de las instituciones. “El esquema punitivo no va a ser la solución, tiene que estar respaldado de procesos educativos y culturales, pero es importante que la impunidad disminuya porque, el mensaje actual, es que puedes agredir a una mujer y no pasa nada”.

Consideran útiles las orientaciones

Ciudadanas que asistieron por primera vez al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) consideran que fueron útiles las orientaciones presenciales que recibieron por parte del personal.

Martha, quien acudió porque necesita que el padre de sus hijos le otorgue pensión alimenticia, cuenta que una amiga le recomendó que fuera a este organismo para solicitar informes.

“Me orientaron y trataron bien. Te explican lo que necesitas saber. Ahorita me mandaron a meter la demanda a otro sitio, pero me dijeron que sí procede porque mis dos niños tienen autismo”, recalca.

Marisela, de El Salto, explica que su hermana le comentó que en el Instituto Jalisciense de las Mujeres sí ayudaban. También busca que suex pareja le dé dinero para los gastos de sus hijos.

“Me gustó el trato y solamente tardaron como media hora. Me mandaron a poner la demanda al municipio de Chapala para que proceda”.

Durante el proceso de entrega-recepción, el IJM continuó con la atención para las usuarias. Sin embargo, negaron asistencia a quienes buscaban acceder a algunos de los programas.

Por ejemplo, Lizeth y su marido acudieron al Instituto a solicitar apoyos para establecer un negocio. “Nos dijeron que abren las convocatorias hasta febrero; queremos poner una estética en El Salto”.

Alejandrina acudió por apoyo en octubre porque padecía maltrato de su exnovio. La trabajadora social y el abogado que la atendieron le hicieron varias preguntas sobre las agresiones que sufría y le aplicaron el violentómetro para ubicar el tipo de violencia que padecía. “Te preguntan si quieres proceder legalmente, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos”.

La joven dice que decidió no presentar demanda; sin embargo, le entregaron documentos con teléfonos de emergencia por si los llegaba a necesitar. “Después le dan seguimiento a tu caso, te llaman para ver cómo sigues, y están al pendientes”, recalca.

Relata que también pidió ayuda psicológica, por lo que le recomendaron que fuera a distintos lugares para tomar terapias. “Es un servicio profesional el que te brindan (en el instituto), creo que haría falta que fueran más rápidos al atender”.

Liliana considera que, la única falla, es el servicio por teléfono, ya que tardan en contestar. Además de que en las oficinas no te brindan la atención como debe ser.

“Por eso tuve que venir (al IJM). Traté de encontrar por internet a dónde llamar y no me funcionaba. Luego me ayudó una amiga y marcamos, pero me dejaban mucho en la línea y me desesperé”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Atenciones deben ser integrales

Cándida Elizabeth Vivero Marín (especialista en estudios de género del CUCSH)

La doctora Cándida Elizabeth Vivero Marín, especialista en estudios de género de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que las atenciones que se brindan en el Instituto Jalisciense de las Mujeres deben ser integrales.

“Discutíamos que el tema de atención psicológica, se queda solo en ayuda inmediata, cuando debería dar seguimiento y herramientas para que las mujeres tomen conciencia de la causa por la que viven esas situaciones y las puedan superar”.

Vivero Marín puntualiza que muchas veces el presupuesto no alcanza para las necesidades que se requieren, por lo que también se debe trabajar en sincronía con otras instituciones.

“Se requiere un trabajo complejo y de análisis. Los programas de atención que se dan en el Instituto son cada vez más demandados por la población, hay que pensar qué fenómeno está ocurriendo en la sociedad”.

Sobre la propuesta de que el IJM se integre a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, afirma que todavía no existen las condiciones para ello, ya que el concepto de inclusión serviría si en Jalisco hubiera disminuido la violencia contra las mujeres.

“Tenemos muchas desigualdades entre mujeres y hombres en muchas áreas como participación política, seguridad social y laboral. No hemos terminado de abordar ni trabajar, es una cuestión cultural y social”.

Recalca que otra arista importante es que se ha logrado que los municipios cuenten con Institutos de las Mujeres, y se requiere un Instituto que coordine o sirva como enlace.

“De lo contrario los esfuerzos serán desarticulados. Se requerirá más presupuesto y un análisis de ver qué se ha hecho y el porqué no se han alcanzado las metas, eso no lo va a hacer nadie más”.

Presupuesto para alerta de género no detalla resultados

Como parte del presupuesto 2018 para el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), el Gobierno estatal destinó una partida especial con el nombre de “alerta de violencia de género”, con 16 millones de pesos.

Sin embargo, en el desglose no se muestran los resultados ni acciones específicas para combatir la problemática en particular, sino que indican que el recurso se distribuye entre los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000.

Para el capítulo 1000, bajo el concepto de “honorarios asimilables a salarios”, se destinan 9.4 millones de pesos; para “materiales y suministros” 496 mil pesos; en “servicios generales” etiquetaron 3.5 millones de pesos; 2.1 millones de pesos de “aportación para el desarrollo social del Estado” y 305 mil pesos para “bienes muebles e inmuebles”.

Los 20.9 millones restantes también se distribuyen en los mismos capítulos y partidas parecidas, sin que se especifiquen acciones. De esa cantidad, para la nómina (capítulo 1000) se erogan 18.4 millones de pesos.

La distribución del presupuesto fue igual en 2017. De los 34.9 millones de pesos estatales, 14 millones fueron para la estrategia “Juntos por Ellas”, dividida en los cinco capítulos presupuestales.

En el reporte de actividades de “Juntos por Ellas” se destacaron acciones de capacitación y sensibilización al alumnado de educación básica, capacitación a padres y madres de familia, activación de la campaña “HeforShe”, campaña de prevención en el transporte público y capacitación a choferes, campaña en radio y carteles impresos sobre igualdad y programa de intervención en estéticas.

Para 2018, se subrayaron actividades similares, con capacitaciones a hombres como parte del bloque “masculinidades alternativas”, ocho obras de teatro en preparatorias de la Universidad de Guadalajara, atenciones en el Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres (Cecovim), instalación de unidades de género en diez secretarías y cuatro organismos públicos descentralizados, entre otras acciones.

A pesar de que el IJM ha fortalecido la estrategia contra la violencia hacia las mujeres, las atenciones que brinda fueron a la baja en 2018. ESPECIAL

Estrategia juntos por ellas

Acciones de prevención y combate a la violencia (de enero a noviembre de 2018)

Se intervinieron 296 estéticas a través de la campaña territorial Corta la Violencia. En total, se capacitaron a 373 personas: 346 mujeres y 27 hombres, con el objetivo de que los trabajadores de estos negocios, al escuchar las historias de las clientas, detecten casos de violencia y sepan a dónde canalizarlas para ser atendidas.

De 2016 a noviembre de este año, se capacitaron a dos mil 074 conductores del transporte público: 123 mujeres y mil 951 hombres.

De mayo a octubre de este año, se capacitaron a 4 mil 379 personas del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, de la Secretaría de Movilidad y estudiantes de nivel básico/media superior de ZMG, a través de la campaña Expulsemos el Acoso, que busca promocionar la cultura del respeto y la igualdad. Para lograrlo, se cuenta con dos módulos itinerantes de información y prevención de la violencia comunitaria para operar territorialmente la campaña.

De julio a octubre de este año, se llegó a más de 13 mil 322 usuarias y usuarios con pláticas informativas de prevención del acoso sexual en el transporte público, en los paraderos y estaciones del Tren Ligero (Macrobus, Trolebús, Sitren y Sitran), a través de la campaña Expulsemos el Acoso.

Fuente: Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Defiende acciones; falta involucrar a más dependencias

La nueva presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), María Elena García Trujillo, comenta que sus antecesoras sí realizaron acciones con el presupuesto destinado exclusivamente para atender la alerta de género en el Estado, que este año fue de 16 millones de pesos.

García Trujillo indica que el IJM contrató personal para fortalecer a instituciones como la Fiscalía General, Secretaría de Salud y dependencias involucradas en los procesos de violencia contra las mujeres.

“Contrató para esas áreas: psicólogas, abogadas, comisionadas para el Centro de Justicia, otras comisionadas en unidades de violencia. Se genera una unidad de acompañamiento a órdenes de protección, unidad para intervención en acoso callejero y otra serie de productos”.

Sin embargo, considera que una de las fallas es que la alerta no se debe atender de manera concentrada, sino coordinada con las otras instituciones y áreas de los distintos niveles de gobierno.

“Consideramos que sí hubo incidencia, pero el Instituto no puede responder a un mecanismo con implicaciones directas con la seguridad de las mujeres y el tema de acceso a la justicia”.

Destaca que urge trabajar en conjunto con el Poder Judicial, jueces, ministerios públicos y demás actores involucrados. También fortalecer el presupuesto, ya que actualmente se depende en gran medida de la Federación.

Acerca de la declaración federal de violencia de género para el Estado de Jalisco, informa que la ruta jurídica es la instalación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo del IJM. Adelanta que próximamente se presentarán acciones específicas.

Sobre la atención en los módulos externos ubicados en Ciudad Guzmán y Medrano, que operan con recursos federales, precisa que siguen abiertos. “Estamos viendo la forma en que no cierren. Van a seguir, veremos cómo, pero van a seguir”.

Analizarán experiencias exitosas de otros países

Con el objetivo de contar con programas de protección a mujeres de mayor alcance, la titular del instituto destaca que es necesario analizar experiencias exitosas de otros países.

“En Alemania está una experiencia que es la generación en red de apartamentos seguros. Aquí, por ejemplo, tenemos el refugio estatal y también los municipios de Tlajomulco y Guadalajara tienen espacios, algunas asociaciones en el interior del Estado”.

Sin embargo, considera que no se cuenta con sitos de seguridad para casos de violencia extrema para las mujeres.

“Tendríamos que estar volteando a esos esfuerzos, por ejemplo, que los servicios de atención realmente estén articulados, que eviten la revictimización, que el acceso a la justicia sea efectivo, que no existan los niveles de impunidad que ahorita tenemos”.

El mes pasado, al conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, los diputados locales se comprometieron a que el asunto será prioridad en la actual Legislatura, y las iniciativas presentadas en la materia no se archivarán.

Durante la sesión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Victoria Mercado Sánchez, advirtió que algunas iniciativas quedaron en buenas intenciones y políticas públicas incompletas. “En Jalisco, cifras oficiales señalan que los feminicidios y asesinatos por razón de género han aumentado en los últimos años, y a pesar de la emisión de la alerta de violencia contra las mujeres en el Estado, de casi nada ha servido”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Gustavo Macías Zambrano, sostuvo que por tratarse de un tema que interesa a todas las bancadas, las iniciativas presentadas tendrán seguimiento para que antes de terminar este año, o a más tardar en enero, queden dictaminadas.

El legislador destacó que procurarán que el tema de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres no se quede en el archivo, “a estas iniciativas les vamos a dar prioridad. Hoy el tema de la violencia contra las mujeres sigue siendo una deuda de las instituciones del estado, no han funcionado las reformas y las leyes que se han promulgado en los últimos años”.

Entre las iniciativas presentadas por la bancada emecista, se encuentran la reforma a Ley para Garantizar una Vida Libre de Violencia del estado, para incluir la colocación de brazaletes de geolocalización a los responsables de violencia contra las mujeres. Sin embargo, esto ya fue descartado por la actual titular del Instituto de las Mujeres, quien destaca la necesidad de que el presupuesto que se destinaría para este fin, se etiquete para otras acciones consideradas como prioritarias.

Además, la fracción naranja propone lanzar un exhorto a los tres poderes del estado para que cuenten con mecanismos de detección y denuncia de acoso sexual en dependencias públicas, así como una reforma a Ley Orgánica del Congreso para que se denuncien y sancionen casos de acoso.

EXHORTO

Exigencias de organizaciones a las autoridades

Se reconozca el estado de gravedad en el que viven las mujeres en el Estado.

Se inicie de manera inmediata la implementación de las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG), independientemente del proceso federal para la asignación de la nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia.

Que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez instale, a la brevedad, una mesa de trabajo de alto nivel con las organizaciones peticionarias de la AVG, a fin de elaborar el plan de trabajo con indicadores de resultados.

Brindar un informe trimestralmente sobre los avances implementados de la alerta de género.

Que las autoridades estatales informen a la población sobre en qué consisten las medidas decretadas y cómo pueden hacer uso de ellas.

Fortalecer la Dirección General de Análisis de Contexto que dependía de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (actualmente Fiscalía Especial), debido a que alertan debilitamiento de la misma.

Se solicita que se recuperen las plazas que estaban destinadas a esta dirección, que permanezca el equipo actual y, se establezca el carácter vinculante del área, que le permita incidir en las investigaciones de los delitos por razones de género.

La titular del IJM destaca que trabajarán para implementar programas de protección a mujeres de mayor alcance. EL INFORMADOR/Archivo

Buscarán articulación en los programas

María Elena García Trujillo, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), destaca que buscará que los servicios que brindan, como son atención psicológica y jurídica a quienes lo solicitan, estén articulados a las dependencias a las que derivan a las usuarias.

Puntualiza que si se logra este paso, posteriormente se deberá trabajar en el fortalecimiento de los casos, no solamente los de hechos con violencia extrema.

Actualmente, cuando una ciudadana recibe orientación en el IJM y después es derivada al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía, al llegar al llegar a este último, la atención a su caso empieza desde cero.

“Que se genere el enlace, para que no espere otras cuatro horas para ser atendida por Consejería y pase directo a la Unidad de Investigación de Delitos..., es poder compartir la información para que pase de manera directa”.

Menciona que el señalamiento lo han hecho distintas activistas, ya que la desarticulación que existe en los procesos de intervención en violencia, deriva en una revictimización.

“Porque no se comparten los expedientes. Con todo sus requerimientos y candados en materia de protección de datos personales, no hay un registro en una plataforma única, al margen de la que existe en el Centro de Justicia”, lamenta.

García Trujillo detalla que las mujeres deben responder lo mismo en distintas dependencias, pese a que regularmente las derivaciones se acompañan de oficios de canalización, donde se documenta la problemática de la violencia que vive la mujer, niña o adolescente.

“Más que una institución que concentre los servicios, el tema del seguimiento es importante apoyarnos de otras instituciones”, puntualiza.

Sobre el tema de quejas de algunas usuarias, quienes recalcan que, a veces, la atención presencial es lenta, la presidenta del instituto adelanta que planean fortalecer el módulo fijo, que actualmente opera en la calle Miguel Blanco, número 883.

Acentúa que hay 40 personas en la nómina, de las cuales ocho se dedican a la atención de usuarias o usuarios, por lo que no se cuenta con presupuesto ni personal suficiente.

“Necesitamos robustecerlo en personal, calidad de atenciones y articulaciones con demás dependencias, servicios de salud; de modo que cuando salgan de aquí, salgan con herramientas para que cuando lleguen al Centro de Justicia para las Mujeres, su proceso sea menos doloroso”.

La funcionaria agrega que el objetivo es que todo forme parte de un mismo engrane. Resalta que una de las grandes deudas, es generar condiciones para que las órdenes de restricción sean efectivas.

“Hay que empezar procesos de reeducación, por lo general solo se hace responsable a las mujeres. Hay que hacer responsable (también) a los hombres, que se cuestionen sus privilegios y comiencen a modificar sus prácticas. Estamos generando una ruta para hablar de masculinidades positivas”, informa.

