El asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, enturbia nuevamente un proceso electoral en el que se han presentado, de septiembre de 2023 a la fecha, 21 homicidios de candidatos y precandidatos, de acuerdo con registros hemerográficos y con estadísticas del proyecto “Votar entre Balas”, de la organización Data Cívica. En el proceso de 2018 fueron 18.

Entre las víctimas está Humberto Amezcua, abanderado de la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco” en Pihuamo, a quien mataron tras presentar a su planilla. Integrantes de la alianza que conforman el PRI, PAN y PRD aseguraron que había sido amenazado para evitar que buscara la reelección.

Otro ejecutado fue Jaime Vera, precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Mascota. El crimen ocurrió a principios de febrero en Zapopan.

Data Cívica también compartió que en el periodo referido se documentaron 192 ataques contra aspirantes y sus familiares. Es decir, un atentado cada tres días.

Anoche, un comando secuestró al suegro de la candidata de MC y alcaldesa con licencia de Moroleón, Alma Dennise Sánchez.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que en Guanajuato hay “un grupo” que manda en la Entidad y tiene más poder que el titular del Ejecutivo, Diego Sinhué Rodríguez, miembro del PAN.

“Hay una relación muy rara, un contubernio, como que hay un grupo que manda y tiene más poder que el propio gobernador. El gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Guanajuato de no haberle dado seguridad a Gaytán.

“No sólo la candidata, otros habían solicitado protección ante el INE, que dio atención a los que se relacionan con la parte federal y se les dio protección por parte de la Guardia Nacional. Y se envió al OPLE, al órgano estatal, la parte que correspondía a los candidatos locales. Hay una respuesta de ese instituto electoral, diciendo que todavía no iniciaba el proceso”, enfatizó la funcionaria.

Aunque no respondió directamente a las palabras de AMLO, Sinhué prometió que “no quedará impune el ataque” y reiteró su compromiso para proteger a los competidores.

“No vemos que el Gobierno federal quiera tomar medidas, dar un golpe de timón, reconocer que la estrategia de abrazar a los criminales fue errónea, por ello reiteramos nuestro llamado al INE para que exija, como árbitro que es, a las instancias de seguridad que se garantice un proceso en paz”, acentuó el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

La Secretaría de Seguridad federal informó que las autoridades han recibido 108 solicitudes de protección de candidatos, de las cuales se han atendido 86.

Con relación a los crímenes en el proceso electoral, la organización Laboratorio Electoral indicó que “en la mayoría de los casos no se dan a conocer los nombres o los cargos (de los amenazados) por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones”.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, informó que tras el crimen solicitarán protección a nivel federal para candidatos locales de Guanajuato.

Señaló que, por orden de Claudia Sheinbaum, quien busca llegar a Palacio Nacional, van a hacer dicha petición al Gobierno federal y no a las instancias locales.

Delgado expuso que, de acuerdo con el esquema de seguridad que estableció la Federación con el Instituto Nacional Electoral (INE), el secretario general de Morena en Guanajuato llamó a proteger a nueve aspirantes a alcaldías, además de la abanderada a la gubernatura y un candidato a senador. Por seguridad, no reveló sus nombres.

“Queremos que se investiguen las actuaciones del OPLE y a las autoridades del Gobierno estatal que han demostrado que fueron omisas en la protección que se les solicitó en tiempo y forma”, subrayó.

México tendrá los comicios más grandes de su historia el próximo 2 de junio, cuando más de 97 millones de votantes están llamados a renovar más de 20 mil cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia, nueve gobiernos estatales, los 128 escaños del Senado y los 500 diputados.

Asesinato de candidata desata una guerra de declaraciones

El homicidio de este lunes contra Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya por Morena, abrió nuevamente una guerra de dimes y diretes entre el Gobierno Federal y sus partidarios, y la oposición, especialmente el PAN, partido que gobierna Guanajuato.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que Diego Sinhue Rodríguez, Gobernador de Guanajuato, “gobierna, pero no manda” en la Entidad, e insinuó que “hay una relación muy rara, un contubernio, como que hay un grupo que manda y tiene más el poder que el propio Gobernador”.

La candidata presidencial de la coalición oficialista “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, acusó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) de no proteger a la aspirante a alcaldesa asesinada, a pesar de que Gaytán pidió medidas de seguridad.

“Lamento que no haya habido una actuación oportuna por parte del Gobierno del Estado”, comentó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Diego Sinhue se comprometió a investigar y resolver el crimen. “No quedará impune el cobarde ataque que le ha arrebatado la vida a la candidata”.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que por amenazas del crimen, diversos aspirantes panistas que buscaban candidaturas en Jalisco y otros estados decidieron hacerse a un lado de la contienda electoral.

Por ello, Cortés cuestionó al Instituto Nacional Electoral (INE), así como al Gobierno encabezado por López Obrador, por el clima de inseguridad que se vive.

“Es muy lamentable que apenas va un tercio del tiempo de las campañas y ya casi llegamos a 30 candidatos ejecutados, casi el número que se vivió en 2021, entonces esto pinta para ser el proceso más violento en la historia de México”, declaró.

La agresión mortal contra Gisela Gaytán en Celaya detonó otra crisis en tiempo electoral. EFE/L. Ramírez

FRASES

“El gobernador (de Guanajuato, Diego Sinhue) gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas”.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Con toda firmeza condeno este acto inhumano y reitero mi compromiso para que el Estado coordine los esfuerzos de todos los niveles de Gobierno en los procesos electorales, y así quienes participen en ellos tengan la protección que sea necesaria”.

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.

“Pedimos investigar (al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato) por la negativa a brindar seguridad a los aspirantes a puestos de elección popular. Se solicitó, por parte de Morena Guanajuato, la protección a ella y a otros candidatos”.

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

“No vemos que el Gobierno federal quiera tomar medidas, dar un golpe de timón, reconocer que la estrategia de abrazar a los criminales fue errónea. Por ello reiteramos al Gobierno Federal y a las diferentes instancias de seguridad, que se garantice un proceso en paz”.

Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Aspirantes y precandidatos ejecutados

Esta es la relación de los más recientes decesos por homicidio que ocurrieron en el actual proceso electoral:

1 de abril de 2024: Bertha Gisela Gaytán, candidata por Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato.

Bertha Gisela Gaytán, candidata por Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato. 23 de marzo: Jaime González, precandidato a la alcaldía de Acatzingo, Puebla, por Morena.

Jaime González, precandidato a la alcaldía de Acatzingo, Puebla, por Morena. 15 de marzo: Humberto Amezcua, candidato por la reelección de Pihuamo en coalición del PRI-PAN-PRD.

Humberto Amezcua, candidato por la reelección de Pihuamo en coalición del PRI-PAN-PRD. 14 de marzo: Diego Pérez Méndez, precandidato por el PRI a la alcaldía de San Juan Cancuc, Chiapas.

Diego Pérez Méndez, precandidato por el PRI a la alcaldía de San Juan Cancuc, Chiapas. 13 de marzo: Tomás Morales, precandidato por Morena a la alcaldía de Chilapa de Álvarez, Guerrero

Tomás Morales, precandidato por Morena a la alcaldía de Chilapa de Álvarez, Guerrero 3 de marzo: Alfredo González, precandidato a la alcaldía de Atoyac, Guerrero, por el PT.

Alfredo González, precandidato a la alcaldía de Atoyac, Guerrero, por el PT. 26 de febrero: Armando Pérez Luna, precandidato por el PAN a la alcaldía de Maravatío, Michoacán.

Armando Pérez Luna, precandidato por el PAN a la alcaldía de Maravatío, Michoacán. 26 de febrero: Miguel Ángel Reyes, también precandidato a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, pero por Morena.

Miguel Ángel Reyes, también precandidato a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, pero por Morena. 15 de febrero: Manuel Hernández, precandidato a diputado local por Morena de Misantla, Veracruz.

Manuel Hernández, precandidato a diputado local por Morena de Misantla, Veracruz. 10 de febrero: Yair Martínez, precandidato a diputado local de Ecatepec, Estado de México, por Morena.

Yair Martínez, precandidato a diputado local de Ecatepec, Estado de México, por Morena. 1 de febrero: Jaime Vera, precandidato a la alcaldía de Mascota, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México.

Jaime Vera, precandidato a la alcaldía de Mascota, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México. 16 de enero: Samantha Fonseca, activista trans precandidata al Senado por Morena, por Xochimilco, Ciudad de México.

Samantha Fonseca, activista trans precandidata al Senado por Morena, por Xochimilco, Ciudad de México. 11 de enero: Miriam Noemí Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano, precandidata a regidora de Jacona, Michoacán.

Miriam Noemí Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano, precandidata a regidora de Jacona, Michoacán. 5 de enero: David Rey González, precandidato a alcalde por el PAN de Suchiate, Chiapas.

David Rey González, precandidato a alcalde por el PAN de Suchiate, Chiapas. 5 de enero: Sergio Hueso, precandidato a alcalde de Armería, Colima, por Movimiento Ciudadano.

Sergio Hueso, precandidato a alcalde de Armería, Colima, por Movimiento Ciudadano. 4 de enero 2024: Alfredo Giovanni Lezama, precandidato a diputado federal por Cuautla, Morelos, por el PAN.

Alfredo Giovanni Lezama, precandidato a diputado federal por Cuautla, Morelos, por el PAN. 21 de diciembre de 2023: Ricardo Taja Ramírez, precandidato a diputado federal de Morena por Acapulco, Guerrero.

Ricardo Taja Ramírez, precandidato a diputado federal de Morena por Acapulco, Guerrero. 24 de noviembre: Jaime Dámaso, precandidato a alcalde de Zitlala en Guerrero, por el PAN.

El 2 de junio se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular. SUN/Archivo

TELÓN DE FONDO

Más de la mitad de los Estados, en riesgo

El asesinato de la candidata por la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, posiciona a esta Entidad como una de las 14 del país con mayor riesgo ante la violencia ejercida contra políticos y personas relacionadas con los comicios de 2024.

Desde septiembre de 2023, cuando inicio oficialmente el proceso electoral, en el estado de Guerrero, una de las entidades más afectadas por la inseguridad y la violencia en el país, han sido asesinadas 12 personas: siete de ellas candidatas o precandidatas, y cinco más políticas o funcionarias relacionadas con los comicios.

Jalisco ya sufrió dos víctimas en este proceso electoral: Jaime Vera, precandidato a la alcaldía de Mascota por el PVEM, asesinado a inicios de febrero, y Humberto Amezcua, candidato por la reelección del municipio de Pihuamo por la coalición “Juntos Haremos Historia en Jalisco”, asesinado el mes pasado.

Francisco Jiménez Reynoso, investigador integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, consideró que, dado el incremento del número de grupos delictivos, la violencia en sus pugnas, “y a la ferocidad con la cual se pelean las candidaturas los integrantes de los partidos políticos”, los asesinatos de candidatos convertirán este proceso electoral como el más violento del México contemporáneo.